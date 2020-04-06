Коронавирус

Политическая ЭкспертизаПолитическая ЭкспертизаРоссия возобновила авиарейсы для возвращения граждан из-за границы

Россия возобновляет авиационное сообщение для возвращения своих граждан, которые находятся в других странах. Координационный совет при правительстве РФ по борьбе с распространением коронавируса рассказал о том, что авиасообщение с другими странами будет возобновлено с 6 апреля.
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Россия начала вывозить своих граждан из заграницы

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В российский прокат "Спутник" планировали выпустить 16 апреля, но по тем же самым причинам релиз оказался невозможен.InterMedia напоминает, что премьера состоится 23 апреля 2020 года одновременно на онлайн-сервисе more.tv (входит в "Национальную медиагруппу"), видеосервисе Wink ("Ростелеком") и в онлайн-кинотеатре ivi.
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Мировые цены на нефть снижаются

Фьючерсы на нефть марки Brent с поставкой в июне снизились на 1,50% — до $33,60 за баррель.
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Трамп подписал указ о праве США использовать ресурсы Луны

Президент США Дональд Трамп подписал указ в поддержку коммерческого освоения ресурсов на Луне и других небесных телах, сообщила пресс-служба Белого дома.
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Зак Браун: Четыре команды могут покинуть Формулу 1

Зак Браун считает, что нужно пойти дальше и ограничить расходы суммой в 100 миллионов долларов, но из топ-команд эту идею поддерживают только в Mercedes, а Ferrari и Red Bull не готовы к столь решительным мерам.
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Ранее стало известно о том, что главный врач больницы в Коммунарке Денис Проценко заражен короновирусной инфекцией COVID-19.
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Москва, 7 апреля 2020, 06:21 — REGNUM Жители России в марте 2020 года сократили объём денежных переводов за границу примерно на треть в связи с распространением коронавируса, передаёт 7 апреля РБК со ссылкой на данные систем «Юнистрим» и «Золотая корона».
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РИА Новости вчера в 04:30
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15 защитников прошлого, которых сейчас не хватает НХЛ. Шикарные голы и хиты старой школы

15. Скотт Стивенс Легендарный капитан «Нью-Джерси» был настоящим воплощением мужества, жёсткости и харизмы.
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