Коронавирус
Политическая ЭкспертизаРоссия возобновила авиарейсы для возвращения граждан из-за границы
Россия возобновляет авиационное сообщение для возвращения своих граждан, которые находятся в других странах. Координационный совет при правительстве РФ по борьбе с распространением коронавируса рассказал о том, что авиасообщение с другими странами будет возобновлено с 6 апреля.
Читать в источнике
Оценить962
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработаны 7133 источника, обновлено в 00:48, Ашберн
Общество
Способное достроить «Северный поток-2» судно направилось в Европу
Общество
Российские военные врачи приступили к дежурству в госпитале Бергамо
Российские военные врачи совместно с итальянскими коллегами приступили к круглосуточному дежурству по приему и лечению больных коронавирусной инфекцией COVID-19 в полевом госпитале города Бергамо в понедельник, 6 апреля.
Религия
Благовещение Пресвятой Богородицы отмечают 7 апреля
Экономика
Поставщики предупредили о росте цен до 20%
Крупнейшие поставщики продуктов питания намерены пересмотреть закупочные цены на некоторые товары, в результате они могут вырасти от 5 до 20%.
Общество
В России предложили отменить ЕГЭ
Первый зампред комитета Госдумы по образованию и науке Олег Смолин (КПРФ) предложил отменить проведение единого госэкзамена (ЕГЭ) в 2020 году.
Общество
Япония вводит режим чрезвычайной ситуации
Происшествия
В Приморье от коронавируса умер второй пациент
Второй пациент с коронавирусом - вернувшийся из Египта пенсионер - умер в Приморье, тесты долгое время показывали у него отрицательный результат на вирус, сообщает краевое правительство.
Шоу-бизнес
Надежду Бабкину ввели в искусственную кому
Певицу Надежду Бабкину ввели в искусственную кому. Об этом сообщает «Московский Комсомолец» с ссылкой на источники.
Шоу-бизнес
Игоря Николаева выписали из больницы в Коммунарке
Космос
На марсоход «Персеверанс» установили колеса и парашют
Политика
В Раде заявили о требовании МВФ изменить закон о продаже земли
Депутат Верховной Рады Украины от партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Василий Нимченко заявил, что МВФ требует изменить закон об открытии рынка земли.
Кино
Российский «Спутник» выйдет в прокат в США
В российский прокат "Спутник" планировали выпустить 16 апреля, но по тем же самым причинам релиз оказался невозможен.InterMedia напоминает, что премьера состоится 23 апреля 2020 года одновременно на онлайн-сервисе more.tv (входит в "Национальную медиагруппу"), видеосервисе Wink ("Ростелеком") и в онлайн-кинотеатре ivi.
Энергетика
Мировые цены на нефть снижаются
Фьючерсы на нефть марки Brent с поставкой в июне снизились на 1,50% — до $33,60 за баррель.
Политика
Трамп подписал указ о праве США использовать ресурсы Луны
Президент США Дональд Трамп подписал указ в поддержку коммерческого освоения ресурсов на Луне и других небесных телах, сообщила пресс-служба Белого дома.
Общество
Британского премьера перевели в интенсивную терапию
Состояние британского премьера Бориса Джонсона ухудшилось, сообщил официальный представитель канцелярии правительства.
Политика
Кадыров ответил на критику Мишустина о закрытии границ в регионах
Глава Чечни Рамзан Кадыров был удивлен реакцией премьер-министра Михаила Мишустина на закрытие границ некоторых регионов.
Общество
Минпромторг проведет расследование инцидента с замминистра в Ижевске
Министерство промышленности и торговли проведет внутреннее расследование в связи с инцидентом, который 5 апреля произошел в аэропорту Ижевска с участием замглавы ведомства и экс-губернатора Севастополя Дмитрия Овсянникова.
Происшествия
Украинка не пустила мужа на порог, опасаясь коронавируса
Мужчина вернулся с заработков из Польши. Супруга не пустила его домой, поскольку боялась, что он мог там заразиться коронавирусом.
Гаджеты
Представлена флагманская версия Redmi K30 Pro
Президент Xiaomi Group China и генеральный директор Redmi, представил премиальную версию флагманского смартфона Redmi K30 Pro.
Экономика
Порог для ипотечных каникул может быть повышен для ряда регионов
Полуторамиллионный порог для ипотечных каникул соответствует среднему размеру жилищного займа в большинстве регионов.
Автоспорт
Зак Браун: Четыре команды могут покинуть Формулу 1
Зак Браун считает, что нужно пойти дальше и ограничить расходы суммой в 100 миллионов долларов, но из топ-команд эту идею поддерживают только в Mercedes, а Ferrari и Red Bull не готовы к столь решительным мерам.
Здоровье
В НИИ Склифосовского рассказали о состоянии главврача Дениса Проценко
Ранее стало известно о том, что главный врач больницы в Коммунарке Денис Проценко заражен короновирусной инфекцией COVID-19.
Общество
Обнаружено влияние популярной прививки на заражение коронавирусом
Группа эпидемиологов из Техасского университета (США) обнаружила влияние популярной прививки на вероятность заражения коронавирусом.
Энергетика
Правительство России введет запрет на импорт дешевого бензина
Правительство решило запретить импорт нефтепродуктов в Россию, чтобы предотвратить поставки дешевого иностранного бензина на внутренний рынок, рассказал РБК один из участников топливного рынка.
Экономика
В России резко сократился объём денежных переводов за границу
Москва, 7 апреля 2020, 06:21 — REGNUM Жители России в марте 2020 года сократили объём денежных переводов за границу примерно на треть в связи с распространением коронавируса, передаёт 7 апреля РБК со ссылкой на данные систем «Юнистрим» и «Золотая корона».
Общество
Желающих уехать из США граждан РФ не набралось на один рейс
Вашингтон, 7 апреля 2020, 06:15 — REGNUM Количества заявок от российских граждан, поступивших в посольство РФ в США, пока не достаточно для выполнения одного рейса по эвакуации граждан России с американской территории, заявил посол РФ в Вашингтоне Анатолий Антонов на странице дипмиссии в Facebook.
Общество
В России число зараженных коронавирусом за сутки впервые превысило 900
Общее количество зараженных в нашей стране превысило 5 тысяч человек, за сутки этот показатель увеличился на 954 человека.
Политика
В партии Зеленского спрогнозировали окончание карантина
Первый заместитель главы фракции партии сторонников президента Украины Владимира Зеленского «Слуга народа» в Верховной Раде Александр Корниенко спрогнозировал сроки окончания карантина.
Наука
Российская компания разрабатывает тест на иммунитет к коронaвирусу
Центр генетики и репродуктивной медицины Genetico, входящий в портфель Биофонда Российской венчурной компании (РВК), разрабатывает тест на выявление в крови людей антител к белкам коронавируса (COVID-19), говорится в сообщении компании.
Хоккей
15 защитников прошлого, которых сейчас не хватает НХЛ. Шикарные голы и хиты старой школы
15. Скотт Стивенс Легендарный капитан «Нью-Джерси» был настоящим воплощением мужества, жёсткости и харизмы.