Россия возобновляет авиационное сообщение для возвращения своих граждан, которые находятся в других странах. Координационный совет при правительстве РФ по борьбе с распространением коронавируса рассказал о том, что авиасообщение с другими странами будет возобновлено с 6 апреля.

Общество Российские военные врачи приступили к дежурству в госпитале Бергамо Российские военные врачи совместно с итальянскими коллегами приступили к круглосуточному дежурству по приему и лечению больных коронавирусной инфекцией COVID-19 в полевом госпитале города Бергамо в понедельник, 6 апреля.

Экономика Поставщики предупредили о росте цен до 20% Крупнейшие поставщики продуктов питания намерены пересмотреть закупочные цены на некоторые товары, в результате они могут вырасти от 5 до 20%.

Общество В России предложили отменить ЕГЭ Первый зампред комитета Госдумы по образованию и науке Олег Смолин (КПРФ) предложил отменить проведение единого госэкзамена (ЕГЭ) в 2020 году.

Происшествия В Приморье от коронавируса умер второй пациент Второй пациент с коронавирусом - вернувшийся из Египта пенсионер - умер в Приморье, тесты долгое время показывали у него отрицательный результат на вирус, сообщает краевое правительство.

Кино Российский «Спутник» выйдет в прокат в США В российский прокат "Спутник" планировали выпустить 16 апреля, но по тем же самым причинам релиз оказался невозможен.InterMedia напоминает, что премьера состоится 23 апреля 2020 года одновременно на онлайн-сервисе more.tv (входит в "Национальную медиагруппу"), видеосервисе Wink ("Ростелеком") и в онлайн-кинотеатре ivi.

Энергетика Мировые цены на нефть снижаются Фьючерсы на нефть марки Brent с поставкой в июне снизились на 1,50% — до $33,60 за баррель.

Политика Трамп подписал указ о праве США использовать ресурсы Луны Президент США Дональд Трамп подписал указ в поддержку коммерческого освоения ресурсов на Луне и других небесных телах, сообщила пресс-служба Белого дома.

Общество Минпромторг проведет расследование инцидента с замминистра в Ижевске Министерство промышленности и торговли проведет внутреннее расследование в связи с инцидентом, который 5 апреля произошел в аэропорту Ижевска с участием замглавы ведомства и экс-губернатора Севастополя Дмитрия Овсянникова.

Гаджеты Представлена флагманская версия Redmi K30 Pro Президент Xiaomi Group China и генеральный директор Redmi, представил премиальную версию флагманского смартфона Redmi K30 Pro.

Автоспорт Зак Браун: Четыре команды могут покинуть Формулу 1 Зак Браун считает, что нужно пойти дальше и ограничить расходы суммой в 100 миллионов долларов, но из топ-команд эту идею поддерживают только в Mercedes, а Ferrari и Red Bull не готовы к столь решительным мерам.

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Экономика В России резко сократился объём денежных переводов за границу Москва, 7 апреля 2020, 06:21 — REGNUM Жители России в марте 2020 года сократили объём денежных переводов за границу примерно на треть в связи с распространением коронавируса, передаёт 7 апреля РБК со ссылкой на данные систем «Юнистрим» и «Золотая корона».

Общество Желающих уехать из США граждан РФ не набралось на один рейс Вашингтон, 7 апреля 2020, 06:15 — REGNUM Количества заявок от российских граждан, поступивших в посольство РФ в США, пока не достаточно для выполнения одного рейса по эвакуации граждан России с американской территории, заявил посол РФ в Вашингтоне Анатолий Антонов на странице дипмиссии в Facebook.

Политика В партии Зеленского спрогнозировали окончание карантина Первый заместитель главы фракции партии сторонников президента Украины Владимира Зеленского «Слуга народа» в Верховной Раде Александр Корниенко спрогнозировал сроки окончания карантина.