Россия сегодня, 6 апреля, возобновила авиарейсы для вывоза своих граждан из других стран. Об этом объявили в координационном совете при правительстве по борьбе с коронавирусом COVID-19. В Екатеринбург уже прибыл самолет из столицы Киргизии Бишкека.

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