Коронавирус
Вести.RuРоссия возобновила авиарейсы для вывоза граждан из-за рубежа
Россия сегодня, 6 апреля, возобновила авиарейсы для вывоза своих граждан из других стран. Об этом объявили в координационном совете при правительстве по борьбе с коронавирусом COVID-19. В Екатеринбург уже прибыл самолет из столицы Киргизии Бишкека.
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Шоу-бизнес
У Надежды Бабкиной обнаружен коронавирус
Футбол
Джикия объяснил решение игроков «Спартака» пойти на снижение зарплат
Капитан «Спартака» Георгий Джикия рассказал, почему футболисты московского клуба решили пойти сокращение заработных плат.
Происшествия
Школьник, который нарушил карантин, найден мертвым в Москве
В смерти 17-летнего подростка, который нарушил карантин, разбираются столичные следователи – в вещах школьника нашли порошок.
Общество
Состояние заразившегося коронавирусом Бориса Джонсона ухудшилось
5 апреля Джонсона госпитализировали по совету лечащего врача.
Происшествия
Страйкболисты открестились от задержанных ФСБ россиян
Сахалинская федерация страйкбола открестилась от задержанных ФСБ россиян, которых обвинили в организации террористического сообщества.
Общество
Количество личных банкротств в России выросло на 68%
С начала года банкротами стали 22,4 тысячи россиян, это на 68% больше, чем за январь-март 2019 г. Об это сообщает РБК со ссылкой на данные Федресурса — Единого федерального реестра сведений о банкротстве.
Экономика
«Ведомости»: российскому бизнесу не окажут серьёзной поддержки
Как заявили газете «Ведомости» четыре федеральных чиновника, «серьёзных денежных мер поддержки бизнеса» во втором пакете антикризисных мер отраслям экономики, пострадавших от введённых из-за эпидемии ограничений, который уже на текущей неделе представит правительство России, не предусмотрено.
Гаджеты
Samsung выпустит наушники в форме фасоли
Экономика
Силуанов рассказал о наступлении новой реальности в экономике
Глава Минфина Антон Силуанов предупредил о наступлении новой реальности в экономике из-за пандемии коронавируса.
Шоу-бизнес
Меган Маркл остается принцессой Великобритании
Многие были потрясены тем, что титулы пара не потеряла. По крайней мере, Меган Маркл остается принцессой Великобритании.
Биатлон
Шестикратная чемпионка мира Сулемдал завершила карьеру биатлонистки
Норвежская биатлонистка Сюнневе Сулемдал приняла решение завершить карьеру. Об этом шестикратная чемпионка мира рассказала в интервью TV-2.
Армия и оружие
Свыше тысячи военных США заражены коронавирусом
Коронавирусом COVID-19 заразились уже больше тысячи военнослужащих США. Об этом сообщает Associated Press, ссылаясь на данные Пентагона.
Армия и оружие
В ОПК рассказали о трансформации подводных лодок «Ясень»
Многоцелевая атомная подводная лодка проекта 885М «Ясень» под названием «Казань» прошла модернизацию, ее длина стала меньше головного корабля.
Здоровье
Адвокат Евгений Родькин рассказал, как приморцам работать в режиме ограничительных мер
В настоящее время всех приморцев интересует самый главный вопрос, кому и как работать в рамках ограничительных мер, предусмотренных действующим законодательством в связи с предупреждением распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19).
Общество
В Роспотребнадзоре назвали стоимость домашнего теста на коронавирус
Тест на коронавирусную инфекцию, который можно будет платно сдать на дому, обойдется россиянам в 1250 рублей без учета оплаты дороги специалистов.
Общество
Беглов: в Петербурге ухудшается обстановка с коронавирусом
Губернатор Петербурга Александр Беглов заявил, что Петербург отстает от Москвы по росту числа заболевших коронавирусом всего на три недели.
Политика
Трамп заявил о праве США на использование ресурсов Луны
Напомним, в четвертом пункте Соглашения о деятельности государств на Луне и других небесных телах от декабря 1979 г. заявлено, что «исследование и использование Луны является достоянием всего человечества и осуществляется на благо и в интересах всех стран».
Автоспорт
Зак Браун: Четыре команды могут покинуть Формулу 1
Зак Браун считает, что нужно пойти дальше и ограничить расходы суммой в 100 миллионов долларов, но из топ-команд эту идею поддерживают только в Mercedes, а Ferrari и Red Bull не готовы к столь решительным мерам.
Общество
Минпромторг проведет расследование инцидента с замминистра в Ижевске
Министерство промышленности и торговли проведет внутреннее расследование в связи с инцидентом, который 5 апреля произошел в аэропорту Ижевска с участием замглавы ведомства и экс-губернатора Севастополя Дмитрия Овсянникова.
Авто
Продажи автомобилей в Великобритании в марте рухнули на 44%
Продажи автомобилей с дизельным двигателем в Великобритании в марте рухнули на 62% (до 44,8 тыс.), с бензиновым двигателем - на 50% (до 153 тыс.).
Общество
«Ъ»: магазины «Спортмастер» закроются на время режима повышенной готовности
Сеть магазинов "Спортмастер" приняла решение временно закрыть все свои магазины на время режима повышенной готовности, введенного в связи со вспышкой коронавируса.
Общество
Вандалы в Британии повредили «распространяющие коронавирус» вышки 5G
Вандалы в Великобритании повредили как минимум 20 вышек 5G, полагая, что через них может распространяться коронавирус, сообщило издание The Guardian.
Происшествия
В российском регионе умер еще один пациент с коронавирусом
В Приморье умер еще один пациент с коронавирусом, сообщили власти российского региона.
Единоборства
Дана Уайт: UFC 249 состоится, но Хабиба не будет
Дана Уайт в социальной сети Twitter ответил инсайдеру Ариэлю Хельвани, который утверждает, что глава UFC договорился с президентом России Владимиром Путиным о поездке Хабиба в США на бой с Тони Фергюсоном.
Армия и оружие
Пентагон начал тестировать вакцину от коронавируса
В России испытания вакцины против коронавируса на людях начнутся в июне, препарат разрабатывает государственный научный центр вирусологии и биотехнологии «Вектор».
Происшествия
В «Гидре» запустили печатные станки
Фальшивки весьма высокого качества изготавливали в Нижнем Новгороде, откуда через законспирированную сеть поставляли практически во все регионы РФ, используя интернет-ресурс Hydra и его «зеркала», регулярно блокируемые Роскомнадзором.
Энергетика
Кабмин планирует ввести эмбарго на ввоз дешевого бензина
Чтобы предотвратить поставки дешевого бензина на российский рынок, кабмин может ввести временный запрет на импорт нефтепродуктов.
Общество
Примите в гектар: президенту доложили о результатах программы в ДФО
По словам Юрия Трутнева, на Дальнем Востоке реализуется около 2,3 тыс. проектов, а темпы роста промышленности и инвестиций в основной капитал в регионе превышают средние показатели.
Общество
В Новгородской области умер первый пациент с коронавирусом
В Новгородской области умер первый пациент с коронавирусом В Новгородской области умер первый пациент с коронавирусом.
Общество
Королева Елизавета II обратилась к британцам в связи с пандемией
Королева Великобритании Елизавета II обратилась к нации в связи с пандемией коронавируса.