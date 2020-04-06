Коронавирус

Вести.RuВести.RuРоссия возобновила авиарейсы для вывоза граждан из-за рубежа

Россия сегодня, 6 апреля, возобновила авиарейсы для вывоза своих граждан из других стран. Об этом объявили в координационном совете при правительстве по борьбе с коронавирусом COVID-19. В Екатеринбург уже прибыл самолет из столицы Киргизии Бишкека.
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Россия начала вывозить своих граждан из заграницы

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РБК13:38

Россия возобновила авиарейсы для вывоза своих граждан из других стран

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Многие были потрясены тем, что титулы пара не потеряла. По крайней мере, Меган Маркл остается принцессой Великобритании.
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Свыше тысячи военных США заражены коронавирусом

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Трамп заявил о праве США на использование ресурсов Луны

Напомним, в четвертом пункте Соглашения о деятельности государств на Луне и других небесных телах от декабря 1979 г. заявлено, что «исследование и использование Луны является достоянием всего человечества и осуществляется на благо и в интересах всех стран».
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В российском регионе умер еще один пациент с коронавирусом

В Приморье умер еще один пациент с коронавирусом, сообщили власти российского региона.
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В Новгородской области умер первый пациент с коронавирусом

В Новгородской области умер первый пациент с коронавирусом В Новгородской области умер первый пациент с коронавирусом.
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Королева Елизавета II обратилась к британцам в связи с пандемией

Королева Великобритании Елизавета II обратилась к нации в связи с пандемией коронавируса.
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