Коронавирус
Вести.RuРоссия возобновила авиарейсы для вывоза граждан из-за рубежа
Россия сегодня, 6 апреля, возобновила авиарейсы для вывоза своих граждан из других стран. Об этом объявили в координационном совете при правительстве по борьбе с коронавирусом COVID-19. В Екатеринбург уже прибыл самолет из столицы Киргизии Бишкека.
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Происшествия
Блогер Павел Петель погиб в ДТП
Шоу-бизнес
Энрике Иглесиас показал крохотную дочь от Анны Курниковой
Младшая дочь Иглесиаса и Курниковой Маша появилась на свет буквально два месяца назад.
Общество
Роспотребнадзор начинает домашнее «коронатестирование»
Роспотребнадзор начнет проводить тесты на коронавирус на дому.
Общество
Опубликован проект нового расписания ЕГЭ
Министерство просвещения опубликовало проект нового расписания единых государственных экзаменов с учетом переноса начала основной волны ЕГЭ из-за коронавируса с конца мая на 8 июня.
Шоу-бизнес
Надежду Бабкину ввели в искусственную кому
Общество
В России выявили 954 новых случая заражения коронавирусом
За последние сутки в России было выявлено 954 новых случая заражения коронавирусом в 49 регионах.
Энергетика
Кабмин планирует ввести эмбарго на ввоз дешевого бензина
Чтобы предотвратить поставки дешевого бензина на российский рынок, кабмин может ввести временный запрет на импорт нефтепродуктов.
Происшествия
В Китае за последние сутки от коронавируса никто не умер
Число умерших в Китае от заболевания, вызванного новым коронавирусом, за последние сутки не выросло ни на одного человека, количество прибывающих из-за границы заразившихся увеличилось на 32, до 983 человек.
Происшествия
В Приморье от коронавируса скончался второй пациент
Второй пациент в Приморском крае скончался от последствий заражения коронавирусной инфекции COVID-19.
Хоккей
«Салават Юлаев» повел в серии с «Сибирью» в виртуальном плей-офф КХЛ
Общество
Названы самые бесполезные в эпоху коронавируса профессии
Названы самые бесполезные в эпоху коронавируса профессии. Их перечислили опрошенные РИА Новости эксперты.
Политика
Германия обвинила США в конфискации медицинских масок
Германия обвинила США в конфискации уже оплаченных медицинских масок.
Авто
Россияне всё ещё могут купить «Копейки», «Жигули» и «Волги» без пробега
Уровень пробега на одометре равен 375 км. В Подмосковье сохранился легендарный ВАЗ-2101 "Копейка", который был выпущен в 1974 году.
Политика
Сенатор Мархаев заявил о незаконности введенных в России ограничений
Сенатор обратил внимание, что повсеместно введённый режим всеобщей самоизоляции не соответствует нормам законодательства РФ.
Общество
Британского премьера перевели в интенсивную терапию
Состояние британского премьера Бориса Джонсона ухудшилось, сообщил официальный представитель канцелярии правительства.
Музыка
Участница шоу «Голос. Дети» обвинила Полину Гагарину в нечестности
Девятилетняя Ангелина заявила Гагариной, что ее решение несправедливо, потому что наставница могла бы выбрать всех трех девочек.
Общество
В Забайкалье отменили полный запрет на продажу спиртного
Документ, отменяющий полный запрет на продажу спиртного, введенный во время карантинных мер против коронавируса, подписана губернатором Забайкальского края, сообщает 6 апреля пресс-служба губернатора.
Политика
Кадыров ответил на критику Мишустина о закрытии границ в регионах
Глава Чечни Рамзан Кадыров был удивлен реакцией премьер-министра Михаила Мишустина на закрытие границ некоторых регионов.
Здоровье
Сыну настоятеля храма под Зеленоградом собирают деньги на самое дорогое лекарство в мире
Российские медики прошли обучение у американских коллег и уже начали вводить препарат маленьким смайликам, которым удалось собрать необходимую для покупки препарата сумму.
Шоу-бизнес
Соседов высмеял вокальные данные дочери Валерии
Как писал NEWS.ru, дочь певицы Валерии опубликовала свой паспорт, чтобы развеять все мифы, касающиеся её имени.
Игры
Появился второй трейлер анимационного сериала по вселенной Warhammer 40 000
В сети появился второй трейлер официального анимационного сериала по вселенной Warhammer 40 000.
Авто
Российские автозаводы возобновили работу
Автоспорт
Top Gear назвало десятку лучших гонщиков в истории Формулы-1
Известное шоу Top Gear объявило топ-10 лучших пилотов в истории Формулы-1. При этом гонщики в списке не были распределены по местам.
Футбол
Футболиста «Манчестер Сити» накажут за вызов проституток
Экономика
Силуанов рассказал о наступлении новой реальности в экономике
Глава Минфина Антон Силуанов предупредил о наступлении новой реальности в экономике из-за пандемии коронавируса.
Общество
Япония вводит режим чрезвычайной ситуации
Япония вводит режим чрезвычайной ситуации В связи с пандемией коронавируса правительство Японии вводит со вторника режим чрезвычайной ситуации.
Политика
«Пан выгнал с чемоданом»: украинские гастарбайтеры бегут из Европы
Пожилые умирают, молодые уезжают В Европе до последнего времени постоянно работали 4 млн украинских гастарбайтеров, еще 7 млн выезжали на сезонные работы.
Транспорт
РЖД отменяют 53 поезда в дальнем следовании
РЖД с 7 апреля отменяют ряд поездов дальнего следования, курсирование поездов "Сапсан" между Москвой и Санкт-Петербургом сократится.