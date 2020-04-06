Россия сегодня, 6 апреля, возобновила авиарейсы для вывоза своих граждан из других стран. Об этом объявили в координационном совете при правительстве по борьбе с коронавирусом COVID-19. В Екатеринбург уже прибыл самолет из столицы Киргизии Бишкека.

Общество Опубликован проект нового расписания ЕГЭ Министерство просвещения опубликовало проект нового расписания единых государственных экзаменов с учетом переноса начала основной волны ЕГЭ из-за коронавируса с конца мая на 8 июня.

Происшествия В Китае за последние сутки от коронавируса никто не умер Число умерших в Китае от заболевания, вызванного новым коронавирусом, за последние сутки не выросло ни на одного человека, количество прибывающих из-за границы заразившихся увеличилось на 32, до 983 человек.

Общество В Забайкалье отменили полный запрет на продажу спиртного Документ, отменяющий полный запрет на продажу спиртного, введенный во время карантинных мер против коронавируса, подписана губернатором Забайкальского края, сообщает 6 апреля пресс-служба губернатора.