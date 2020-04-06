Коронавирус

Вести.RuВести.RuРоссия возобновила авиарейсы для вывоза граждан из-за рубежа

Россия сегодня, 6 апреля, возобновила авиарейсы для вывоза своих граждан из других стран. Об этом объявили в координационном совете при правительстве по борьбе с коронавирусом COVID-19. В Екатеринбург уже прибыл самолет из столицы Киргизии Бишкека.
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