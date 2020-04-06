Коронавирус

RT на русскомRT на русскомРоссия возобновила авиарейсы для вывоза граждан из-за границы

С 6 апреля Россия возобновила международные авиарейсы по вывозу российских граждан из зарубежных стран. Об этом сообщает координационный совет правительства по противодействию распространению новой коронавирусной инфекции.
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Россия начала вывозить своих граждан из заграницы

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Россия возобновила вывоз своих граждан из-за границы

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Как застрявших за границей россиян начали возвращать домой

Коммерсантъ15:48
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Здоровье

«Инвитро» передумала брать тесты на коронавирус из-за риска для пациентов

Частная медицинская компания «Инвитро» отказалась от идеи проводить тесты на коронавирус из-за риска для здоровья пациентов и своих сотрудников, говорится в ее сообщении, поступившем в РБК.
РБК 22:59
Происшествия

В «Гидре» запустили печатные станки

Фальшивки весьма высокого качества изготавливали в Нижнем Новгороде, откуда через законспирированную сеть поставляли практически во все регионы РФ, используя интернет-ресурс Hydra и его «зеркала», регулярно блокируемые Роскомнадзором.
Коммерсантъ 18:17
Общество

Британского премьера перевели в интенсивную терапию

Состояние британского премьера Бориса Джонсона ухудшилось, сообщил официальный представитель канцелярии правительства.
РИА Новости 15:47
Общество

В Новосибирской области оценили возможность отмены режима самоизоляции

По данным оперативного штаба на вечер 5 апреля, в Новосибирской области выявлено 11 случаев заражения коронавирусной инфекцией.
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Надежду Бабкину ввели в искусственную кому

Lenta.ru 18:16
Происшествия

В Приамурье на COVID-19 обследовано более 2200 человек

Благовещенск, 6 апреля 2020, 07:59 — REGNUM В Приамурье, по состоянию на 5 апреля, на наличие коронавируса COVID-2019 обследован 2261 человек, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе регионального правительства.
REGNUM 00:59
Общество

В России предложили отменить ЕГЭ

Первый зампред комитета Госдумы по образованию и науке Олег Смолин (КПРФ) заявил РИА Новости, что предложил премьер-министру Михаилу Мишустину отменить проведение в 2020 году ЕГЭ из-за коронавируса, однако председатель правительства на это предложение напрямую, по словам депутата, не среагировал.
РИА Новости 17:57
Космос

Корабль Starliner повторно полетит к МКС без экипажа

Новейший американский космический корабль Starliner компании Boeing вновь совершит испытательный полет без экипажа к Международной космической станции.
Газета.Ru 19:58
Общество

Названы самые невостребованные профессии на фоне пандемии коронавируса

Вакансии официанта, повара, охранника и уборщика названы самыми невостребованными на фоне пандемии коронавирусной инфекции COVID-19.
RT на русском 22:33
Экономика

В России утвердили максимальные размеры кредитов для получения каникул

Согласно документу, максимальный размер потребительского кредита для физлиц для получения кредитных каникул составит 250 тысяч рублей, для индивидуальных предпринимателей — 300 тысяч, потребкредита с лимитом кредитования для физлиц — 100 тысяч рублей.
РИА Новости 03:08
Политика

Дональд Трамп подписал указ о праве США использовать ресурсы Луны

Президент США Дональд Трамп подписал указ о праве США коммерчески осваивать ресурсы на Луне и других небесных телах.
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Политика

Кадыров ответил на критику Мишустина о закрытии границ в регионах

Глава Чечни Рамзан Кадыров был удивлен реакцией премьер-министра Михаила Мишустина на закрытие границ некоторых регионов.
Газета.Ru 14:57
Общество

Кабмин установил ограничения на торговлю медицинскими масками

Правительство России опубликовало на своём сайте постановление, согласно которому продавать медицинские изделия, в том числе маски и перчатки, запрещено организациям, не имеющим лицензии на осуществление фармацевтической деятельности.
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Футбол

Медведева приняла участие в челлендже Криштиану Роналду

РИА Новости вчера в 13:05
Авто

Появились изображения нового Nissan X-Trail

На днях в Сеть попали патентные изображения экстерьера и интерьера нового Nissan X-Trail.
Автоновости дня 04 апреля в 10:07
Политика

Трамп пригрозил Индии «ответными мерами» за отказ поставлять лекарства

Соединенные Штаты могут принять ряд «ответных мер» в отношении Индии, если эта страна введет запрет на отправку лекарств в США на фоне пандемии коронавирусной инфекции.
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Бизнесмен Евгений Пригожин подал в суд на Любовь Соболь

В разговоре с журналистами Соболь назвала бизнесмена "бандитом". Телеканал также стал ответчиком по этому иску.
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Политика

В Раде заявили о требовании МВФ изменить закон о продаже земли

Депутат Верховной Рады Украины от партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Василий Нимченко заявил, что МВФ требует изменить закон об открытии рынка земли.
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Губернатор Алтайского края внес поправки в указ о режиме самоизоляции

Губернатор Алтайского края Виктор Томенко внес изменения в указ о мерах по предупреждению завоза и распространения новой коронавирусной инфекции.
КП - Барнаул 06:54
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Число зараженных коронавирусом в Бурятии за сутки выросло на семь

Число зараженных коронавирусом в Бурятии за сутки увеличилось до 50, сообщает минздрав республики. В понедельник сообщалось о 43 зараженных.
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Наука

Ученые обнаружили новый вид бактерий, питающихся пластиком

Ученые из Кембриджского университета обнаружили новый вид бактерий, которые способны не просто разрушать пластик, но и использовать его в качестве пищи.
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В Приморье вводится система электронных пропусков с 7 апреля

Система электронных пропусков будет введена в Приморье в рамках борьбы с распространением коронавируса во вторник 7 апреля.
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В Нью-Йорке погибших от коронавируса начнут временно хоронить в парках

Чиновники начнут хоронить погибших от коронавируса в местных парках, поскольку в моргах уже закончились места.
РЕН ТВ 11:29
Общество

Тестирования на коронавирус на дому начинает проводить Роспотребнадзор

Процедура проводится Центром молекулярной диагностики Роспотребнадзора (CMD). Она проводится практически бесконтактно.
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Volkswagen создал виртуальный стенд Женевского автосалона

Car.ru 04 апреля в 08:11
Происшествия

Блогер Павел Петель погиб в ДТП

Блогер Павел Петель погиб в результате ДТП в Московской области в Подольске. Об этом в Instagram сообщил его друг.
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Происшествия

В Приморье от коронавируса скончался второй пациент

Второй пациент в Приморском крае скончался от последствий заражения коронавирусной инфекции COVID-19.
RT на русском 20:43
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Объяснен рост числа молодых россиян с коронавирусом

Объяснен рост числа молодых россиян с коронавирусом.
Lenta.ru 17:50
Общество

Минпромторг прокомментировал инцидент с замминистра в Ижевске

Минпромторг проведет внутреннее расследование в связи с инцидентом, произошедшем в Ижевске с замминистра Дмитрием Овсянниковым, говорится в сообщении ведомства.
РИА Новости 08:03
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Житель Рязанской области задержан за убийство пяти человек

Коммерсантъ вчера в 08:52
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