Коронавирус
RT на русскомРоссия возобновила авиарейсы для вывоза россиян из-за границы
Россия с 6 апреля возобновляет авиарейсы для организации возвращения находящихся за границей граждан на родину, сообщает координационный совет правительства по противодействию распространению коронавирусной инфекции.
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ЖКХ
В Минстрое пояснили мораторий на штрафы за просрочку оплаты услуг ЖКХ
В Минстрое России пояснили временный мораторий на штрафы и отключение услуг ЖКХ за долги.
Политика
США признали террористической организацию националистов из России
Власти США внесли сообщество националистов "Русское имперское движение", действующее в РФ, в список террористических организаций за пропаганду превосходства белой расы, сообщает ТАСС со ссылкой на координатора Госдепартамента США по вопросам борьбы с терроризмом Нейтана Сейлса.
Происшествия
Суд оштрафовал москвича, задержанного при прогулке с собакой
Пресненский суд Москвы оштрафовал на тысячу рублей Иисуса Воробьева, задержание которого во время прогулки с собакой на Патриарших прудах стало самым резонансным случаем нарушения самоизоляции в столице.
Шоу-бизнес
Айза Анохина продает квартиру в центре Москвы за 58 млн рублей
Айза Анохина продаёт свою квартиру в центре Москвы, купленную в 2018 году.
Общество
В Роспотребнадзоре назвали стоимость теста на коронавирус на дому
Как отмечает «Газета.ру», сдать тест можно по желанию и без направления врача.
Шоу-бизнес
У Надежды Бабкиной нашли коронавирус
У народной артистки России Надежды Бабкиной нашли коронавирус. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.
Кино
Сценаристом «Человека-муравья 3» станет автор «Рика и Морти»
По данным источников, контракт был подписан в первые дни после приостановки кинопроизводств Голливуда из-за коронавируса нового типа, на данный момент Лавнесс уже приступил к работе.
Кино
Появился новый отрывок мультфильма по Mortal Kombat со Скорпионом
Происшествия
В Ленобласти скончался первый пациент с коронавирусом
В Ленинградской области умер первый пациент с диагнозом COVID-19.
Футбол
«Тоттенхэм» подтвердил, что Сон Хын Мин пройдет военные сборы
Нападающий "Тоттенхэма" Сон Хын Мин пройдет военные сборы в Южной Корее в апреле, сообщается на сайте лондонского футбольного клуба.
Общество
В России зарегистрировали первый экспресс-тест на коронавирус
Компания «Генериум» из Владимирской области зарегистрировала первый отечественный экспресс-тест на коронавирусную инфекцию.
Общество
Какие профессии в РФ станут ненужными после пандемии коронавируса
Институт прогрессивного образования выяснил, какие профессии станут невостребованными и как в целом изменится рынок труда после пандемии коронавируса, сообщает RT.
Экономика
Силуанов рассказал о новой реальности в экономике
Министр финансов Антон Силуанов заявил, что в экономике наступает этап "новой реальности", однако российские власти к этому готовы.
Общество
Минпромторг проведет расследование инцидента с замминистра в Ижевске
Министерство промышленности и торговли проведет внутреннее расследование в связи с инцидентом, который 5 апреля произошел в аэропорту Ижевска с участием замглавы ведомства и экс-губернатора Севастополя Дмитрия Овсянникова.
Политика
Кадыров отказался открыть границы Чечни для жителей других регионов
Глава Чечни Рамзан Кадыров в своем Telegram-канале ответил на требование премьер-министра Михаила Мишустина снять ограничения на передвижение между регионами.
Общество
Стали известны регионы с новыми случаями заражения коронавирусом
За последние сутки в 49 российских регионах было выявлено 954 случая вируса COVID-2019.
Здоровье
Описаны изменения в организме при заражении коронавирусом
Врач-патологоанатом Дарья Ситовская описала, какие изменения происходят в организме человека после заражения коронавирусом и какие проблемы с легкими могут возникать у таких людей.
Экономика
Правительство разработало стресс-тесты для экономики
Минпромторг подготовил два стресс-теста для российских системообразующих компаний с целью проверки финансовой устойчивости предприятий, передает РБК.
Происшествия
В Воронеже коронавирус впервые выявлен у ребёнка
Воронеж, 6 апреля 2020, 13:22 — REGNUM В Воронежской области коронавирус впервые подтверждён у ребёнка, сообщили ИА REGNUM в пресс-службе правительства региона 6 апреля.
Общество
Пикантное видео мэра Южно-Курильска с подчиненной попало в Сеть
Политика
Евросоюз не видит причин для отмены санкций против России
Евросоюз не видит веских причин, чтобы отменить санкции против России, сообщает ТАСС.
Технологии
Mail.Ru Group дал новую жизнь мессенджеру ICQ
В мае 2017 года стало известно о запуске Mail.ru Group нового мессенджера TamTam для 290 млн пользователей, зарегистрированных в социальной сети «Одноклассники».
Общество
В России предложили отменить ЕГЭ в 2020 году
Смолин призвал последовать примеру США. Правительству РФ предложили отменить экзамен ЕГЭ в 2020 году.
Общество
В Москве умерли еще два пациента с коронавирусом
Общество
В Италии замедлился рост числа жертв коронавируса
Появилась информация о том, что число умерших за сутки от вызываемого коронавирусом заболевания и его осложнений в Италии стало самым низким за две недели.
Происшествия
Блогер Павел Петель погиб в ДТП
Блогер Павел Петель погиб в результате ДТП в Московской области в Подольске. Об этом в Instagram сообщил его друг.
Происшествия
Пьяный начальник райотдела ГИБДД под Новосибирском попал в ДТП
Начальник районного отдела ГИБДД в Новосибирской области, находясь в состоянии алкогольного опьянения, попал в аварию.
Общество
В ВОЗ назвали первый и самый явный симптом коронавируса
Представитель ВОЗ Маргарет Харрис заявила, что первым симптомом заражения коронавирусом является высокая температура.
Общество
ФАС проверила цены на лимоны, чеснок и имбирь
Цены на лимоны, чеснок и имбирь в основном завышают небольшие магазины и рынки.
Общество
В России на поддержку семей с детьми направят около 200 млрд рублей
На поддержку семей с детьми в РФ будет направлено около 200 млрд рублей, 140 из них - на поддержку семей, где есть дети в возрасте от трех до семи лет.