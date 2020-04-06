Коронавирус

RT на русскомRT на русскомРоссия возобновила авиарейсы для вывоза россиян из-за границы

Россия с 6 апреля возобновляет авиарейсы для организации возвращения находящихся за границей граждан на родину, сообщает координационный совет правительства по противодействию распространению коронавирусной инфекции.
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Россия возобновила вывоз своих граждан из-за границы

РБК13:38

Россия возобновила авиарейсы для вывоза россиян из-за границы

RT на русском13:13

Россия возобновила вывоз застрявших за границей граждан

Lenta.ru12:59

Россия возобновила вывозные рейсы для граждан страны

Известия13:03

Россия возобновляет авиарейсы для вывоза граждан из-за рубежа

Эхо Москвы13:00

Россия возобновляет вывоз граждан из других стран

Коммерсантъ13:11

Россия возобновила авиарейсы для вывоза своих граждан из других стран

Интерфакс13:10
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Воронеж, 6 апреля 2020, 13:22 — REGNUM В Воронежской области коронавирус впервые подтверждён у ребёнка, сообщили ИА REGNUM в пресс-службе правительства региона 6 апреля.
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Евросоюз не видит веских причин, чтобы отменить санкции против России, сообщает ТАСС.
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Mail.Ru Group дал новую жизнь мессенджеру ICQ

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Блогер Павел Петель погиб в результате ДТП в Московской области в Подольске. Об этом в Instagram сообщил его друг.
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На поддержку семей с детьми в РФ будет направлено около 200 млрд рублей, 140 из них - на поддержку семей, где есть дети в возрасте от трех до семи лет.
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