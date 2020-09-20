Коронавирус
Lenta.ruРоссия возобновила авиасообщение еще с четырьмя странами
Россия возобновила авиасообщение еще с четырьмя странами: Белоруссией, Казахстаном, Киргизией и Южной Кореей. Соответствующее распоряжение опубликовано на сайте российского правительства.
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с чего всё началось
Премьер-министр Михаил Мишустин подписал распоряжение о возобновлении авиасообщение с четырьмя странами: Белоруссией, Казахстаном, Киргизией и Южной Кореей.РБК08:46
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Lenta.ru вчера в 20:57
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Российские бомбардировщики поставили рекорд мира по дальности полета
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Самая пожилая жительница планеты обновила рекорд долголетия в Японии
Самая пожилая жительница планеты Канэ Танака побила предыдущий рекорд продолжительности жизни в Японии — в субботу ей исполнилось 117 лет и 261 день, пишет 19 сентября World Journal.
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Глава латвийской государственной компании "Латвийская железная дорога" (LDz) Марис Клейнбергс заявил о спаде грузоперевозок в стране из-за того, что Россия перенаправила товаропоток в собственные порты, пишет Sputnik Латвия.
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СК проверит данные об избиении полицейскими людей под Новосибирском
В СМИ появились данные, что в селе Венгерово полицейские применили силу по отношению к 27-летнему мужчине и другим людям.
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США усилят свой контингент на северо-востоке Сирии, сообщил официальный представитель международной антитеррористической коалиции полковник Уэйн Маротто в своем Twitter.
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Моргенштерн взорвал главные чарты России песней с Тимати
За один день рэперы Моргенштерн и Тимати взорвали все главные чарты России со своей новой песней «El Problema».
URA.Ru 00:27
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Новый кросс Toyota дешевле Hyundai Creta появится 23 сентября
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Многие автолюбители уверены, что новинка потеснит с российского рынка модели Skoda Kodiaq и Toyota RAV4.
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В Самарской области стараются не допустить второй волны коронавируса
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Сегодня в 16:30 по московскому времени начнется игра, в котором «Спартак» встретится с «Рубином» в рамках чемпионата России.
Vprognoze.ru 02:18
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«Зенит» сыграл вничью с «Уралом» и упустил победу в РПЛ
Футбольный клуб «Зенит» сыграл вничью с «Уралом» в восьмом туре Премьер-лиги.
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Общество
ФБР ведет расследование отправки Трампу пакета с ядом рицином
ФБР и Секретная служба США расследуют дело по отправке главе Белого дома Дональду Трампу пакета с ядом рицином.
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Оскар Кучера ответил на вопросы об уходе из шоу Кудрявцевой
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Эксперт назвал небольшим рост числа случаев коронавируса в России
Количество новых случаев коронавируса в России начало расти после возвращения людей на работу и учебу.
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Тихановская прокомментировала отсутствие контактов с Россией
Бывший кандидат в президенты Белоруссии Светлана Тихановская в интервью РБК прокомментировала отсутствие у нее контактов с официальными представителями России.
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Футболист «Манчестер Юнайтед» Лингард может перейти в «Зенит»
Как сообщает ESPN, хавбек «Манчестер Юнайтед» Джесси Лингард получил предложение о переезде в чемпионат России.
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Кино
Актер из «Отряда самоубийц» объяснил, чем новый фильм лучше первого
Российская премьера ленты "Отряд самоубийц: Миссия навылет" запланирована на 5 августа 2021 года.
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