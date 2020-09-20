с чего всё началось

Россия возобновила авиасообщение еще с четырьмя странами: Белоруссией, Казахстаном, Киргизией и Южной Кореей. Соответствующее распоряжение опубликовано на сайте российского правительства.

Россия возобновила авиасообщение еще с четырьмя странами

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