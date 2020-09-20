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РБК
РБК

Россия возобновила авиасообщение еще с тремя странами

Россия возобновила авиасообщение с Белоруссией, Казахстаном и Киргизией. Ранее соответствующее распоряжение подписал премьер-министр Михаил Мишустин. Рейсы в эти страны будут проводиться с периодичностью один раз в неделю и пока только в столицы государств — Нур-Султан, Бишкек и Минск.В источнике
С чего всё началось
Премьер-министр России Михаил Мишустин подписал распоряжение о возобновлении авиасообщения с Белоруссией, Казахстаном, Киргизией и Южной Кореей, сообщается
 на сайте правительства.
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В США захотели больше бомбардировщиков для «разгрома» Калининграда

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