Россия возобновила авиасообщение еще с тремя странами
Россия возобновила авиасообщение с Белоруссией, Казахстаном и Киргизией. Ранее соответствующее распоряжение подписал премьер-министр Михаил Мишустин. Рейсы в эти страны будут проводиться с периодичностью один раз в неделю и пока только в столицы государств — Нур-Султан, Бишкек и Минск.В источнике
С чего всё началось
Премьер-министр России Михаил Мишустин подписал распоряжение о возобновлении авиасообщения с Белоруссией, Казахстаном, Киргизией и Южной Кореей, сообщается
на сайте правительства.
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