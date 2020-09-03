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Россия возобновила авиасообщение с Египтом, ОАЭ и Мальдивами

Как следует из распоряжения, подписанного премьер-министром РФ Михаилом Мишустиным, на взаимной основе возобновляются перелёты в Египет, ОАЭ, на Мальдивы и в обратных направлениях.В источнике
С чего всё началось
"Председатель правительства Михаил Мишустин подписал распоряжение о возобновлении на взаимной основе международного авиасообщения со следующими странами: Египет (Каир), 3 рейса в неделю; Объединенные Арабские Эмираты (Дубай), 2 рейса в неделю; Республика Мальдивы (аэропорт Велана), 2 рейса в неделю", - говорится в сообщении
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