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Российская газета
Российская газета

Россия возобновила авиасообщение с Египтом, ОАЭ и Мальдивами

Россия восстанавливает международное авиасообщение еще с тремя странами. Распоряжение об этом подписал премьер-министр Михаил Мишустин.В источнике
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РИА Новости

Россия возобновит авиасообщение с Египтом, Мальдивами и ОАЭ

РИА Новости05:10
Телеканал 360°

Россиянам открыли Египет, ОАЭ и Мальдивы. Что нужно знать перед поездкой

Телеканал 360°06:12
Интерфакс - Россия

Аэрофлот работает над возобновлением рейсов в ОАЭ, Египет и на Мальдивы

Интерфакс - Россия05:36
Rambler News Service

В «Турпомощи» оценили возобновление авиасообщения с Египтом, ОАЭ и Мальдивами

Rambler News Service06:25
ТАСС

Операторы готовы возобновить туры в Египет, ОАЭ и Мальдивы после открытия авиасообщения

ТАСС07:08
Известия

Эксперт назвал причины открытия границ с Египтом, ОАЭ и Мальдивами

Известия05:23
Реальное время

Россия возобновит полеты в Египет, ОАЭ и на Мальдивы

Реальное время02:09

В МФТИ исследовали перенос пресной воды в Арктике

Авторы работы исследовали распространение плюма Оби — Енисея из Карского моря в море Лаптевых через узкий пролив Вилькицкого, расположенный между архипелагом Северная Земля и полуостровом Таймыр, а также распространение плюма Лены из моря Лаптевых в Восточно-Сибирское море через узкие проливы Дмитрия Лаптева и Санникова.
Naked Science06:17

Высокоскоростные камеры проследили за конкретной рыбой в аквариуме

Группа инженеров из Токийского университета под руководством Масатоси Исикавы (Masatoshi Ishikawa), которая несколько лет активно разрабатывает высокоскоростные системы съемки и проекции, использовала свои наработки для создания системы, позволяющей проводить качественные наблюдения за конкретной рыбой в аквариуме с несколькими рыбами.
N+107:26

Председатель КНР пообещал Путину защищать итоги Второй мировой войны

Председатель КНР Си Цзиньпин готов защищать итоги Второй мировой войны совместно с президентом России Владимиром Путиным, заявил лидер Китая в поздравительной телеграмме а адрес главы российского государства по случаю 75-летия Победы.
Ведомости00:32
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Боевые корабли РФ пошли на помощь танкеру, горящему у Шри-Ланки

Москва, 3 сентября 2020, 13:30 — REGNUM Российские корабли Тихоокеанского флота, которые должны участвовать в совместных с Индией учениях «Индра Нэви», направлены на помощь танкеру, который загорелся у берегов Шри-Ланки.
REGNUM06:30
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Отстраненный от детского «Евровидения» Максим Ткачук снова спел «Смуглянку» и получил квартиру в Одессе

Сирота Максим Ткачук, которому Национальная общественная телерадиокомпания Украины (НОТУ) отказала в участии в детском «Евровидении», выступил на гала-концерте в честь 226-летия Одессы.
Украина.ру03:18