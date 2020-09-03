Общество
Российская газетаРоссия возобновила авиасообщение с Египтом, ОАЭ и Мальдивами
Россия восстанавливает международное авиасообщение еще с тремя странами. Распоряжение об этом подписал премьер-министр Михаил Мишустин.
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Общество
Молодые специалисты в России получат ежемесячную доплату
Выплаты положены для лиц, чьи профессии являются социально или экономически значимыми.
REGNUM вчера в 08:42
Политика
В Минске начались переговоры Мишустина и Лукашенко
В Минске начались переговоры Михаила Мишустина и Александра Лукашенко.
BFM.ru 05:51
Политика
Кабмин ФРГ: Навальный был отравлен веществом из группы «Новичок»
Военные токсикологи выяснили, что политик Алексей Навальный был отравлен веществом из группы "Новичок", сообщает в среду ТАСС со ссылкой на кабинет министров ФРГ.
РИА Томск вчера в 09:54
Происшествия
В регионе предотвратили атаку на государственный интернет-ресурс
Житель региона готовил атаку на один из государственных информационных ресурсов Ивановской области с помощью вредоносной программы.
Ивтелерадио 04:29
Политика
В Кремле не увидели обвинений России в деле Навального
Песков не стал упоминать Алексея Навального по имени.
РБК 05:53
Технологии
Карта NVIDIA GeForce RTX 3090 вдвое опережает 2080 Ti в ряде игр
Судя по опубликованным данным, прирост производительности GeForce RTX 3090 по сравнению с GeForce RTX 2080 Ti составляет примерно 100%.
The GEEK 31 августа в 16:13
Происшествия
В США умер афроамериканец, которому полицейские надели на голову мешок
Афроамериканец умер от удушья в штате Нью-Йорк после того, как полицейские надели ему на голову мешок и удерживали прижатым к асфальту в течение порядка двух минут, пишет местная газета Democrat and Chronicle со ссылкой на поступившую в ее распоряжение видеозапись, а также отчет о вскрытии и документы полиции.
РИА Новости 05:28
Наука
Яд пчелы убил клетки самого агрессивного рака груди
Основной компонент яда медоносной пчелы мелиттин нейтрализует раковую опухоль в груди человека.
Новый Век 04:41
Энергетика
Цена нефти Brent на бирже ICE в Лондоне опустилась ниже $44
Стоимость фьючерса на нефть марки Brent с поставкой в ноябре 2020 года на бирже ICE в Лондоне опустилась на 1,2% к уровню закрытия предыдущих торгов и достигла отметки в $43,9 за баррель, свидетельствуют данные площадки на 10:19 мск.
ТАСС 03:21
Политика
Шойгу рассказал о секретах Курил
Lenta.ru 05:33
Авто
Hyundai рассекретила внешность нового кроссовера Tucson
Корейская компания Hyundai опубликовала на своем официальном сайте изображения кроссовера Tucson нового поколения.
Известия 03:58
Шоу-бизнес
Дуэйн «Скала» Джонсон вылечился от коронавируса
Экономика сегодня 03:42
Шоу-бизнес
Муж Екатерины Андреевой сфотографировал ее в микрошортах
58-летняя Екатерина Андреева вместе с мужем бизнесменом Душаном Перовичем отправилась на отдых в Турцию.
Live24 03:31
Политика
В Германии считают, что бойкот России из-за Навального не нужен
Бойкот России в связи с делом оппозиционера Алексея Навального был бы неверным шагом, однако отреагировать на него только дипломатическими мерами со стороны стран Запада недостаточно — экономические отношения, в частности проект "Северный поток 2", должны также быть в повестке обсуждения, заявил глава Мюнхенской конференции по безопасности, немецкий дипломат Вольфганг Ишингер.
ПРАЙМ 03:20
Кино
Netflix представил главных героев экранизации Dragon’s Dogma
Аниме-сериал по Dragon’s Dogma выйдет 17 сентября 2020 года. Экранизация расскажет историю Воскрешенного — воина, чье сердце забрал дракон.
CyberSport.ru 04:54
Кино
В Венеции открылся 77-й Международный кинофестиваль
В основной конкурс Венецианского кинофестиваля в этом году всего вошли 18 картин. От России — "Дорогие Товарищи" Андрея Кончаловского.
Россия – Культура 03:16
Футбол
Отец Месси и «Барселона» не смогли договориться об уходе футболиста
Евразия Daily вчера в 18:34
Политика
Лавров заявил о находящихся в Белоруссии 200 экстремистах с Украины
В настоящее время на территории Белоруссии находятся порядка 200 экстремистов, прошедших подготовку на Украине.
Городовой вчера в 07:24
Экономика
Минфин опроверг информацию о новом налоге с продаж подержанных вещей
Пресс-служба Министерства финансов РФ опровергла сообщение, опубликованное в "Ведомостях", что ведомство предлагает ввести новые налоги с продаж подержанных вещей на электронных площадках и в соцсетях.
Российская газета 04:50
Общество
В Екатеринбурге появится улица Владислава Крапивина
В Екатеринбурге появится улица в честь известного писателя Владислава Крапивина, скончавшегося 1 сентября 2020 года в уральской столице.
Urbc.Ru 05:46
Общество
Москвичи сократили расходы на 41 тыс. рублей на фоне пандемии
В среднем же каждый россиянин сократил потребительские расходы на 11,5 тыс. рублей за первые шесть месяцев 2020-го.
Известия 01 сентября в 17:01
Происшествия
Кузбасский пенсионер на глазах у семьи застрелил несговорчивого соседа
Убийством завершился давний конфликт соседей в кемеровском городе Топки: пенсионер схватился за ружье и застрелил 38-летнего мужчину, а также ранил его несовершеннолетнего сына.
Вести.Ru 04:13
Футбол
Бывший гендиректор краснодарского ФК «Урожай» стал таксистом
Бывший генеральный директор краснодарского «Урожая» Дмитрий Градиленко начал работать в службе такси О новой работе бывшего защитника «Спартака» и ЦСКА, а также экс-гендиректора «Урожая» Дмитрия Градиленко сообщил в своем телеграм-канале журналист Максим Алланазаров.
Юга.ру 01:05
Общество
Суд приостановил рассмотрение дела Дерипаски против Навального
Судебная инстанция приняла решение о приостановлении ходатайства бизнесмена Олега Дерипаска блогеру Алексею Навальному после того, как последний опубликовал на своем Youtube-канале видео, порочащие деловую репутацию предпринимателя.
Народные новости 05:48
Шоу-бизнес
Вокалист Little Big Илья Прусикин объявил о разводе с женой
Вчера на просторах Youtube появилось видео, где Ирина Смелая (Tatarka) и Илья Прусикин (Little Big) заявили о своем разводе.
CT news 01 сентября в 13:09
Футбол
Тедеско признан лучшим тренером РПЛ в августе
Как сообщает пресс-служба РПЛ, по итогам голосования представителей РПЛ, экспертов "Матч Премьер" и болельщиков лучшим тренером августа признан Доменико Тедеско из московского "Спартака".
Российская газета 03:29