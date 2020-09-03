Россия восстанавливает международное авиасообщение еще с тремя странами. Распоряжение об этом подписал премьер-министр Михаил Мишустин.

Россия возобновила авиасообщение с Египтом, ОАЭ и Мальдивами

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