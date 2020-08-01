Возобновление международных перелетов в России начнется с 1 августа. Соответствующее заявление ранее сделал премьер-министр Михаил Мишустин. В начале открытия авиасообщения с другими странами совершить перелет можно будет из аэропортов Москвы, Санкт-Петербурга и Ростова-на-Дону.

Международные перелеты возобновились в России с 1 августа

Политика Глава СВР прокомментировал задержание россиян в Белоруссии Глава Службы внешней разведки (СВР) России Сергей Нарышкин заявил, что СВР следит за событиями, которые развиваются вокруг ситуации с задержанием россиян в Белоруссии.

Футбол Игроки «Химок» написали письмо губернатору после увольнения Юрана Футболисты "Химок" написали открытое письмо губернатору Подмосковья Андрею Воробьеву в связи с увольнением главного тренера команды Сергея Юрана.

Общество Авиасообщение между Россией и Швейцарией возобновится с 15 августа «Оперативный штаб по предупреждению завоза и распространения новой коронавирусной инфекции на территории Российской Федерации под председательством Татьяны Голиковой принял решение о возобновлении на взаимной основе с 15 августа 2020 года международного авиасообщения со Швейцарской Конфедерацией по маршруту Москва–Женева–Москва», — приводит ТАСС текст сообщения. 475

Шоу-бизнес Младший сын Валерии раскрыл детали предстоящей свадьбы Младший сын Валерии Арсений Шульгин вскоре женится. Наследнику певицы всего 21 год, но он уверен, что уже нашел свою любовь и готов к браку. 89

Политика Дипломаты встретились с задержанными в Белоруссии 33 россиянами Сотрудники посольства России встретились с задержанными в Белоруссии россиянами, сообщил консул Кирилл Плетнев в эфире телеканала "Россия 24". 357

Происшествия Охлобыстин заявил, что Ефремов загипнотизирован адвокатом Актер Иван Охлобыстин заявил, что адвокат Михаила Ефремова Эльман Пашаев оказывает гипнотическое воздействие на своего подзащитного.

Армия и оружие Forbes оценило поточную линию производства серийных Су-57 Американский обозреватель Давид Акс считает, что на ПАО «Сухой» уже давно усвоили, что мало просто спроектировать истребитель — намного сложнее наладить его стабильный серийный выпуск. 3

Политика Путин подписал закон о трехдневном голосовании на выборах Президент РФ Владимир Путин подписал закон о возможности проведения трехдневного голосования на выборах всех уровней, а также на референдумах. 1K

Политика Жириновский призвал Лукашенко сняться с выборов и взять пример с Крыма Лидер ЛДПР Владимир Жириновский предложил президенту Белоруссии Александру Лукашенко провести "красивые" выборы, сняв свою кандидатуру.

Здоровье На Украине начали действовать новые правила карантина Новые правила адаптивного карантина введены на Украине с 1 августа, регионы страны поделены на четыре зоны в зависимости от эпидемической ситуации.