Путешествия
РБКРоссия возобновила полеты в Турцию, Великобританию и Танзанию
24 июля премьер-министр России Михаил Мишустин заявил, что с 1 августа частично восстановится международное авиасообщение. Первыми странами, куда россияне смогут полететь, стали Турция, Великобритания и Танзания, уточнила Татьяна Голикова.
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Майское обновление Windows 10 установлено только на 11% компьютеров
Напомним, что в мае текущего года вышли обновления Windows 10 May 2020 Update для «десятой» операционки.
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Муниципального депутата Галямину отпустили под подписку о невыезде
Муниципального депутата Тимирязевского района Москвы Юлию Галямину отпустили из Следственного комитета под подписку о невыезде.
Коммерсантъ 18:27
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Шестой в мире древнеримский самовар обнаружен во Франции
Артефакт, который археологи называют autepsa или authepsa, выполняет роль самовара. Это устройство в Древнем Риме описывал Цицерон.
Слово и Дело 11:59
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Ученые сделали неожиданное заявление об обитаемых планетах звезд
Как сообщает Astronomical Journal, группа исследователей во главе с астробиологом Стивеном Кейном из Калифорнийского университета на примере ближайшей к нам планетной системы TRAPPIST-1 создала модель планет и вращающихся вокруг звезд.
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В квантовом мире не существует «эффекта бабочки»
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Трамп допустил возможность запрета TikTok в США
Ранее власти США допускали запрет приложения на территории страны из-за «угрозы национальной безопасности».
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«Краснодар» представил форму на сезон
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Geely анонсировал новый седан Preface на базе Volvo
По информации издания, на сей раз компания представила всему миру свою новинку под названием Preface, разработанный на платформе Volvo ХС40.
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«ПСЖ» победил в Кубке французской лиги
"ПСЖ" стал победителем Кубка французской лиги. В финале парижский клуб обыграл "Лион".
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ЦСКА планирует приобрести футболиста олимпийской сборной Аргентины
Московский ЦСКА планирует приобрести футболиста "Архентинос Хуниорс" Фаусто Веру, передает TyC Sports.
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Все испытавшие российскую вакцину от коронавируса выработали иммунитет
Вакцина от коронавирусной инфекции, которая разрабатывается российскими учеными, формирует иммунитет у 100 процентов добровольцев, заявил глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилл Дмитриев.
Lenta.ru 16:06
Общество
Задержанных в Белоруссии россиян допросили с участием адвокатов
Задержанные в Белоруссии россияне допрошены с участием адвокатов, их показания непоследовательны и различаются, заявил руководитель следственной группы Александр Агафонов.
РИА Новости 15:36
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Юран покинул пост главного тренера «Химок»
51-летний специалист был назначен главным тренером команды в конце января этого года, довел химчан до второго места в турнирной таблице ФНЛ и, соответственно, вывел в Премьер-лигу, а также сделал команду призером Олимп Кубка России - в финале красно-черные уступили петербургскому "Зениту" со счетом 0:1.
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Росавиация назвала первые международные рейсы после снятия ограничений
Первый после снятия ограничений рейс состоится в 07:50 мск из Шереметьево, Boeing 777 «Аэрофлота» вылетит в Стамбул.
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Кравчук выступил против особого статуса Донбасса
Представитель Украины в Трехсторонней контактной группе (ТКГ), бывший президент страны Леонид Кравчук выступил против особого статуса для Донбасса.
Lenta.ru 07:09
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На выпуск российского «тамагочи для хакеров» собрали $450 тысяч
Проект карманного мультитула с российскими корнями Flipper Zero привлек на краудфандинговой платформе Kickstarter без малого $450 тысяч (при заявленной цели в $60 000).
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Военные США готовятся к падению астероида на Землю после сообщений NASA
Специалисты готовились к падению крупных небесных тел в апреле и именно поэтому организовали карантин.
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Мясников рассказал, как избежать тяжёлого течения коронавируса
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Группа Little Big установила абсолютный рекорд «Евровидения»
Российскую группу Little Big назвали рекордсменом «Евровидения» за всю историю конкурса.
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Фигуристка Косторная ушла от тренера Тутберидзе в группу Плющенко
Алена Косторная занималась в группе Этери Тутберидзе с 2017 года. В прошлом сезоне она стала чемпионкой Европы и победительницей Гран-при.
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В США по подозрению в хакерской атаке на Twitter задержан подросток
17-летний Грэхам Кларк задержан в городе Тампа в штате Флорида, сообщил телеканал WFLA со ссылкой на правоохранительные органы.
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СК не стал заводить дело на полицейского, сломавшего руку журналисту Давиду Френкелю
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На границе России и Белоруссии собрались многокилометровые пробки
О пробке на границе с Белоруссией сообщают со ссылками на очевидцев и СМИ Смоленской области (1, 2, 3), где расположен переход «Красная дорога».
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