Энергетика

Вести.RuВести.RuВозобновилась поставка нефти на белорусские НПЗ

Поставка нефти на белорусские НПЗ возобновлена, сообщил заместитель председателя концерна "Белнефтехим" Владимир Сизов. За сутки прокачают до 6 тысяч тонн нефти. По его словам, в конце января – согласно оптимистичным прогнозам — уже начнется экспорт нефтепродуктов.
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Прокачка российской нефти на белорусские НПЗ возобновлена

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В «Белнефтехим» рассчитывают на поставку 650 тыс. тонн нефти из РФ в январе

REGNUM04 января в 13:24

Белоруссия объявила о возобновлении поставок нефти из России

РБК04 января в 10:49

Возобновилась поставка нефти на НПЗ в Белоруссии

РИА Новости04 января в 10:37

Россия возобновила поставки нефти в Белоруссию

Эхо Москвывчера в 08:04

В Белоруссии заявили о прекращении поставок российской нефти в страну

Форпост Северо-Запад03 января в 05:27

В Белоруссии сообщили о приостановке поставок российской нефти на НПЗ

Rambler News Service03 января в 03:02
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