Возобновлена прокачка российской нефти на белорусские нефтеперабатывающие заводы, топливо уже получили ОАО «Нафтан» и Мохырский НПЗ, заявил БЕЛТА зампредседателя концерна «Белнефтехим» Владимир Сизов. Насосные агрегаты были включены в 17:05 и поставка нефти началась.

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Кино Школа в Петровске прославилась благодаря «Союзу спасения» В сегодняшнем выпуске новостей на радиостанции «Эхо Москвы» рассказали об учителях, которые слишком серьезно восприняли слова федерального министра культуры Владимира Мединского насчет обязательного просмотра фильма «Союз спасения».