Энергетика
Московский КомсомолецРоссия возобновила прокачку нефти на белорусские НПЗ
Возобновлена прокачка российской нефти на белорусские нефтеперабатывающие заводы, топливо уже получили ОАО «Нафтан» и Мохырский НПЗ, заявил БЕЛТА зампредседателя концерна «Белнефтехим» Владимир Сизов. Насосные агрегаты были включены в 17:05 и поставка нефти началась.
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В Белоруссии заявили о прекращении поставок российской нефти в страну
Форпост Северо-Запад03 января в 05:27
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