Энергетика

Московский КомсомолецМосковский КомсомолецРоссия возобновила прокачку нефти на белорусские НПЗ

Возобновлена прокачка российской нефти на белорусские нефтеперабатывающие заводы, топливо уже получили ОАО «Нафтан» и Мохырский НПЗ, заявил БЕЛТА зампредседателя концерна «Белнефтехим» Владимир Сизов. Насосные агрегаты были включены в 17:05 и поставка нефти началась.
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Автоматически обработаны 7034 источника, обновлено в 18:06, Ашберн
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