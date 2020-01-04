Энергетика
Московский КомсомолецРоссия возобновила прокачку нефти на белорусские НПЗ
Возобновлена прокачка российской нефти на белорусские нефтеперабатывающие заводы, топливо уже получили ОАО «Нафтан» и Мохырский НПЗ, заявил БЕЛТА зампредседателя концерна «Белнефтехим» Владимир Сизов. Насосные агрегаты были включены в 17:05 и поставка нефти началась.
Читать в источнике
Оценить53
Подробнее о событии
Показать все источники
В Белоруссии сообщили о приостановке поставок российской нефти на НПЗ
Rambler News Service03 января в 03:02
Автоматически обработаны 7034 источника, обновлено в 22:31, Ашберн
Показать все источники
Автоматически обработаны 7034 источника, обновлено в 22:31, Ашберн
Кино
Южнокорейская лента «Паразиты» завоевала «Золотой глобус»
Происшествия
Туристов из России заставили извиниться за секс на пляже Таиланда
Тайская полиция задержала в Паттайе двух приезжих из России - 19-летнюю Дарью Виноградову и 26-летнего Романа Григоренко - за то, что они занимались сексом на пляже.
Культура
«Уральские пельмени» объяснили свой новогодний успех на телевидении
Директор юмористического коллектива «Уральские пельмени» Евгений Орлов объяснил высокие рейтинги одноимённого шоу на канале СТС непрерывно растущим качеством проекта.
Теннис
Медведев обыграл Изнера и принес России победу над США
Ранее Карен Хачанов победил Тэйлора Фритца. Таким образом, россияне еще до парной встречи одержали победу над американцами.
Гаджеты
Nokia возродит еще один легендарный кнопочный телефон
Официальная презентация возрожденного телефона состоится 25 января. Стоит отметить, что Nokia не торопится с выпуском нового флагмана.
Общество
Авербух назвал средний гонорар фигуриста в ледовом шоу
Российский хореограф Илья Авербух рассказал о затратах на организацию ледовых шоу.
Авто
Kia запретила продавать новые седаны Optima таксистам
Компания Kia на K5/Optima с 21 ноября до конца 2019 года на домашнем рынке оформила 16 тыс. заказов, и это при том, что Южной Корее за год планировалось продать 70 тыс. седанов.
Армия и оружие
В Иране готовят ответный удар по военным объектам США
Тегеран нанесет удар по американским военным объектам в ответ на убийство генерала Корпуса стражей исламской революции (КСИР) Касема Сулеймани.
Общество
Умер хирург-онколог Андрей Павленко
Хоккей
«В МХЛ и ВХЛ — страшная коррупция». Жесткий Ларионов после поражения от Канады
Тренер молодежной сборной России Игорь Ларионов после поражения от Канады в финале МЧМ (3:4) высказался о ситуации в нашем хоккее.
Путешествия
В аэропорту Стамбула запретили встречать пассажиров с табличками
Встречать пассажиров сразу после выхода из таможенной зоны аэропорта теперь разрешено только родственникам и друзьям прибывших пассажиров.
Политика
Косачев оценил решение вывести иностранные войска из Ирака
Ранее в воскресенье иракский парламент одобрил пакет из шести пунктов, среди которых прекращение соглашения с коалицией по борьбе с террористической организацией ИГ («Исламское государство», запрещена в России) и вывод иностранных войск из страны.
Хоккей
Кучеров в матче с «Каролиной» набрал 45-е очко в сезоне
Нападающий «Тампа-Бэй Лайтнинг» Никита Кучеров отметился двумя результативными передачами в матче регулярного чемпионата НХЛ с «Каролиной Харрикейнз».
Гаджеты
HP представила ноутбук с 4K-дисплеем и 17 часами автономности
В рамках выставки CES 2020 HP представила новые ноутбуки — 15-дюймовый HP Spectre x360 и трансформер HP Elite Dragonfly.
Общество
У берегов Камчатки объявлено штормовое предупреждение
У юго-восточного побережья Камчатки спасатели объявили о штормовом предупреждении из-за опасного волнения моря.
Экономика
Пробил час: новый кризис назначили на 2020 год
В 2020 году мир столкнется с очередными экономическими потрясениями, предупредил Международный валютный фонд.
Армия и оружие
При атаке боевиков в Кении погибли военные США
При атаке боевиков террористической группировки «Аш-Шабаб»* на военную базу кенийских вооружённых сил в районе аэродрома Мэнда-бэй погибли американский военнослужащий и двое контрактников Пентагона.
Хоккей
«Ак Барс» обыграл «Трактор», уступая 0:3 в матче КХЛ
Хоккей
Североамериканские фанаты предложили вручить титул MVP телекамере TSN
Фанаты из Северной Америки предложили дать титул MVP (Самого ценного игрока) телекамере, которая внесла весомый вклад в финал решающей встречи молодежного чемпионата мира по хоккею 2020 года.
Шоу-бизнес
Светлана Лобода показала Урганту ногу с шестью пальцами
Напомним, недавно певица опубликовала в сети обложку к своему новому хиту, на фотографии поклонники рассмотрели на одной из ног Лободы шесть пальцев.
Происшествия
Во Владивостоке десятки автомобилей провалились под лед
В бухте Воевода на острове Русском провалились под лед около 20 припаркованных вдоль берега автомобилей, говорится в сообщении краевого главка МЧС.
Политика
Климкин: Путин поделит Украину на Новороссию и Малороссию
План президента России Владимира Путина относительно Украины предполагает раздел страны на Новороссию и Малороссию с последующим включением первой в состав России.
Спорт
Россиянин Большунов выиграл «Тур де Ски»
Армия и оружие
Эрдоган отправил турецких военных в Ливию
Президент Турции Тайип Эрдоган объявил о начале отправки турецких военнослужащих в Ливию. Об этом он заявил в эфире CNN Turk, передает ТАСС.
Футбол
Винисиус отказался принять участие в тренировке «Реала»
Сразу после победы над «Хетафе» (3:0) Винисиус наряду с другими одноклубниками, которые не вышли на поле или отыграли небольшое количество времени, должен был принять участие в тренировке.
Кино
Почему утонул «Одесский пароход»
Под Новый год анонс новой кинокомедии «Одесский пароход», снятой режиссёром Сергеем Урсуляком по мотивам произведений Михаила Жванецкого, разогнал ожидания публики до невероятной высоты.
Хоккей
Тарасов поздравил Россию с победой на МЧМ картинкой с финала 2011 года
Наука
Ученые назвали помогающий снизить давление напиток
Результаты эксперимента показали, что разбавленный брусничный сок значительно снижал высокое кровяное давление, а концентрированный напиток положительно влиял на состояние сосудов.