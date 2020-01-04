Энергетика

Московский КомсомолецМосковский КомсомолецРоссия возобновила прокачку нефти на белорусские НПЗ

Возобновлена прокачка российской нефти на белорусские нефтеперабатывающие заводы, топливо уже получили ОАО «Нафтан» и Мохырский НПЗ, заявил БЕЛТА зампредседателя концерна «Белнефтехим» Владимир Сизов. Насосные агрегаты были включены в 17:05 и поставка нефти началась.
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