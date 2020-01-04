Энергетика
Московский КомсомолецРоссия возобновила прокачку нефти на белорусские НПЗ
Возобновлена прокачка российской нефти на белорусские нефтеперабатывающие заводы, топливо уже получили ОАО «Нафтан» и Мохырский НПЗ, заявил БЕЛТА зампредседателя концерна «Белнефтехим» Владимир Сизов. Насосные агрегаты были включены в 17:05 и поставка нефти началась.
Читать в источнике
Оценить53
Подробнее о событии
Показать все источники
В Белоруссии сообщили о приостановке поставок российской нефти на НПЗ
Rambler News Service03 января в 03:02
Автоматически обработаны 7034 источника, обновлено в 01:36, Ашберн
Энергетика
Оператор ГТС Украины отреагировал на данные о транзите
Компания "Оператор ГТС Украины" получает оплату за транзит российского газа в полном объеме, несмотря на сокращение объемов с 1 января.
Армия и оружие
Пушков прокомментировал угрозы Трампа ударить по 52 объектам в Иране
4 января Трамп заявил о готовности нанести удары по 52 целям в Иране, если американцы будут атакованы.
Политика
Дочь Сулеймани предрекла «черные дни» для США и Израиля
Дочь убитого американцами иранского генерала Касема Сулеймани Зейнаб на церемонии похорон отца в Тегеране заявила, что в Вашингтоне зря надеются на положительный исход после произошедшего в международном аэропорту Багдада, сообщает агентство Reuters.
Хоккей
«Ак Барс» дома в овертайме вырвал победу у «Трактора»
Кино
Сериал «Чернобыль» получил премию «Золотой глобус»
Американский сериал «Чернобыль» получил премию «Золотой глобус» в номинации «Лучший мини-сериал или телевизионный фильм».
Политика
Ирак сообщит послу США о высылке американских войск
Как сообщает телеканал CNBC, глава иракского правительства проинформирует посла Соединённых Штатов о решение парламента страны выслать иностранные войска из Ирака.
Хоккей
Россия уступила Канаде в финале молодежного чемпионата мира
Армия и оружие
Военная база США в Кении подверглась атаке
В округе Ламу в Кении была атакована военно-морская база США Манда-Махогони. Об этом сообщает газета Daily Nation.
Политика
Гуайдо сместили с поста главы парламента Венесуэлы
Происшествия
Во Владивостоке десятки автомобилей провалились под лед
В бухте Воевода на острове Русском провалились под лед около 20 припаркованных вдоль берега автомобилей, говорится в сообщении краевого главка МЧС.
Политика
Премьер Японии высказался за укрепление сотрудничества с РФ и КНР
Япония должна укреплять отношения сотрудничества с Россией и Китаем, заявил глава японского правительства Синдзо Абэ 6 января на пресс-конференции журналистам.
Политика
В конгрессе США хотят ограничить военные полномочия Трампа по Ирану
"На этой неделе Палата представит и проголосует по резолюции о военных полномочиях, чтобы ограничить военные действия президента в отношении Ирана", — говорится в заявлении, опубликованном на сайте спикера.
Политика
Иран отказался от ограничений ядерной сделки
Иран объявил об отказе от "последнего ключевого ограничения в ядерной сделке, касающегося количества центрифуг", сообщило правительство Ирана, назвав этот шаг "последним".
Спорт
Большунов одержал победу на «Тур де Ски»
Норвежец Йоханнес Клебо стал третьим. Ранее сообщалось, что Тереза Йохауг выиграла гонку на 10 км и одержала победу на «Тур де Ски».
Политика
Путин обеспокоился снижением доходов россиян
Президент России Владимир Путин обеспокоен снижением реальных доходов российских граждан.
Здоровье
Кровоизлияние в мозг: признана опасность любимого лекарства россиян
Тайваньские исследователи заявили, что даже в небольших дозах лекарство может привести к кровоизлиянию в мозг.
Здоровье
В Минздраве Башкирии опровергли сообщения о нехватке лекарств
Ряд изданий и социальные сети распространили сообщения о нехватке в регионе лекарств для детей, перенесших трансплантацию печени.
Политика
Казахстан и США подписали соглашение об «открытом небе»
Правительства Казахстана и Соединенных Штатов Америки подписали соглашение о воздушном сообщении по принципу "открытого неба", сообщает пресс-служба комитета гражданской авиации Казахстана.
Происшествия
В Тюменской области в ДТП погибла семья с тремя детьми
По данным ТАСС, в ДТП погибла семья из пяти человек, в том числе три ребенка.
Хоккей
Шведскому хоккеисту не понравилось поведение россиян в полуфинале МЧМ
Хоккей
Сборная Германии разгромила Казахстан и сохранила место в элите МЧМ
Сборная Германии по хоккею сохранила место в элитном дивизионе молодежного чемпионата мира (игроки не старше 20 лет), разгромив в третьем матче плей-офф за вылет команду Казахстана.
Баскетбол
Трипл-дабл Джеймса принес «Лейкерс» пятую победу подряд
Лидер калифорнийцев Леброн Джеймс оформил трипл-дабл (21 очко, 14 подборов и 11 передач), а выступающий за команду первый сезон Энтони Дэвис ограничился дабл-даблом (24 очка и 11 подборов).
Футбол
Испанские СМИ: Смолов перейдёт из «Локомотива» в «Эспаньол»
Испанский футбольный клуб «Эспаньол» заинтересован в приобретении нападающего московского «Локомотива» и сборной России Фёдора Смолова.
Политика
WP: Помпео несколько месяцев уговаривал Трампа убить Сулеймани
Госсекретарь США Майк Помпео несколько месяцев уговаривал президента США Дональда Трампа убить иранского генерала Касема Сулеймани, пишет The Washington Post (WP) со ссылкой на источники.
Футбол
Винисиус после игры с «Хетафе» проигнорировал тренерское задание
Хавбек "Реала" Винисиус Жуниор после игры 19-го тура Примеры с "Хетафе" отказался выполнять тренерскую установку.
Авто
Kia запретила продавать новый седан Kia Optima таксистам
Седан KIA K5/Optima нового поколения, прием заказов на который, как сообщали «Автоновости дня», начался 21 ноября, запретили продавать таксопаркам в Южной Корее.
Политика
Оппозиционер Миланович побеждает на выборах президента Хорватии
Лидер оппозиционной Социал-демократической партии Хорватии Зоран Миланович побеждает во втором туре выборов президента, свидетельствуют данные государственной избирательной комиссии.
Здоровье
Роспотребнадзор рассказал об опасных блюдах в ресторане
Роспотребнадзор сообщил, что самыми опасными ресторанными блюдами из-за возникновения инфекции являются многокомпонентные салаты, пирожные и торты с кремом, шаурма, изделия из рубленого мяса и студень.
Шоу-бизнес
Бывшая жена хоккеиста Зайцева: «Из моих детей делают калек, а им некуда бежать. Бесконечная боль»
Маргарита Готовцева, бывшая жена хоккеиста «Оттавы» Никиты Зайцева, опубликовала новый пост в инстаграме, в котором сообщила, что ей до сих пор не отдали детей, несмотря на соответствующее решение суда.