Энергетика
Московский КомсомолецРоссия возобновила прокачку нефти на белорусские НПЗ
Возобновлена прокачка российской нефти на белорусские нефтеперабатывающие заводы, топливо уже получили ОАО «Нафтан» и Мохырский НПЗ, заявил БЕЛТА зампредседателя концерна «Белнефтехим» Владимир Сизов. Насосные агрегаты были включены в 17:05 и поставка нефти началась.
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Теннис
Шарапова проиграла 53-й ракетке мира на старте турнира WTA в Брисбене
Россиянка Мария Шарапова потерпела поражение от американки Дженнифер Брэйди в матче первого круга турнира Женской теннисной ассоциации (WTA) в австралийском Брисбене.
Футбол
Ильин перешел из «Урала» в «Ахмат»
Религия
В Петербурге Путин прибыл на рождественскую службу
Президент России Владимир Путин прибыл в Спасо-Преображенский собор Санкт-Петербурга для участия в рождественском богослужении.
Общество
В ЛДПР объяснили раздачу Жириновским денег на Красной площади
В партийной пресс-службе отметили, что получившие деньги россияне "только благодарили Жириновского и просили задержаться еще".
Политика
Парламент Ирана признал армию США и Пентагон террористами
Парламент Ирана единогласно принял проект закона, согласно которому Пентагон и армия США признаются террористическими организациями после убийства в Ираке иранского генерала Касема Сулеймани.
Гаджеты
Intel анонсировала свою первую дискретную видеокарту для ноутбуков
Компания Intel позиционирует свою дискретную видеокарту, как высокопроизводительную и энергоэффективную, но тут стоит отметить, что все компании видеокарты описывают именно такими.
Происшествия
В Петербурге пропала няня вместе с ребенком
Накануне в отдел полиции в Выборгском районе города поступило сообщение о том, что 3 января няня, присматривавшая за девочкой 2014 года рождения, ушла вместе с ней из квартиры на улице Кустодиева и с тех пор не выходит на связь.
Происшествия
IKEA выплатит $46 млн родителям погибшего от падения комода ребенка
Шведская компания IKEA выплатит $46 млн компенсации американской семье из-за смерти двухлетнего ребенка в результате падения на него комода, сообщает CBS News.
Космос
Космический грузовой корабль Dragon отстыковался от МКС
Грузовой корабль Dragon американской компании Space X успешно отстыковался от Международной космической станции (МКС) во вторник, 7 января.
Происшествия
Восемь человек погибли при пожаре в Подмосковье
В результате инцидента погибли восемь человек, которые, предположительно, являются гражданами Таджикистана.
Общество
Отец осыпавшего толпу деньгами блогера объяснил поступок сына
Происшествия
В Саудовской Аравии поймали особо опасного террориста
Правоохранительные органы Саудовской Аравии задержали боевика, который с 2016 года находился в списках наиболее разыскиваемых в королевстве террористов.
Политика
Испанский парламент утвердил Педро Санчеса премьером
Педро Санчес стал премьер-министром Испании во вторник, после того, как его кандидатура с перевесом всего в два голоса победила во время голосования в Конгрессе депутатов.
Общество
Малышева прокомментировала смерть онколога Павленко
Политика
Путин даст старт работе газопровода «Турецкий поток»
Шоу-бизнес
Певица Адель кардинально похудела в два раза
Папарацци заметили экстремально похудевшую Адель на пляже и выложили снимки в Сеть.
Политика
Франция намерена перезапустить экономические отношения с Россией
Министр экономики и финансов Франции Брюно Ле Мэр заявил, что правительство страны ищет возможность избежать санкций со стороны США с сохранением экономических отношений с Россией.
Политика
Эстония отказалась ратифицировать договор о границе с Россией
Правящая коалиция в Эстонии не намерена ратифицировать договор о границе с Россией, заявил спикер Рийгикогу — парламента Эстонии — член Консервативной народной партии EKRE Хенн Пыллуаас.
Общество
Поклонская назвала скандал вокруг фильма «Матильда» ошибкой
Общество
Ученые разгадали тайну самой дорогой картины в истории
Ученые из Калифорнийского университета в Ирвайне создали 3D-модель картины Леонардо да Винчи "Спаситель мира" и раскрыли тайну прозрачного шара в руке Христа, символизирующего мироздание, сообщает MIT Technology Review.
Хоккей
Роман Ротенберг: «Представьте, что каждый китаец купит клюшку или коньки. Это огромные деньги»
Первый вице-президент ФХР Роман Ротенберг высказал позицию о развитии хоккея в мире.
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Ракетные силы Ирана находятся в состоянии боевой готовности
Как стало известно агентству Reuters, ракетные силы Ирана находятся в состояние повышенной боевой готовности.
Экономика
PwC предсказало замедление темпов роста мировой экономики в 2020 году
Поясняется, что в наступившем году мировую экономику ожидает "слоубализация" - замедление темпов роста.
Общество
Стилист Сергей Зверев выступил против китайского завода на Байкале
Уроженец села Култук Иркутской области, стилист Сергей Зверев приехал на Байкал и записал видеообращение, из которого следует, что угроза строительства китайского завода по производству бутилированной воды и ущерб, нанесённый уникальным Таловским болотам прорытыми траншеями водопровода, все ещё остаются серьезной проблемой.
Футбол
Фабрегас назвал Мане лучшим игроком АПЛ
Хавбек монегасков отвечая на вопросы своих подписчиков в Твиттере назвал форварда "Ливерпуля" Садио Мане лучшим игроком АПЛ в данный момент.