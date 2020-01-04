Энергетика

Московский КомсомолецМосковский КомсомолецРоссия возобновила прокачку нефти на белорусские НПЗ

Возобновлена прокачка российской нефти на белорусские нефтеперабатывающие заводы, топливо уже получили ОАО «Нафтан» и Мохырский НПЗ, заявил БЕЛТА зампредседателя концерна «Белнефтехим» Владимир Сизов. Насосные агрегаты были включены в 17:05 и поставка нефти началась.
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Прокачка российской нефти на белорусские НПЗ возобновлена

ТАСС04 января в 10:32

В «Белнефтехим» рассчитывают на поставку 650 тыс. тонн нефти из РФ в январе

REGNUM04 января в 13:24

Белоруссия объявила о возобновлении поставок нефти из России

РБК04 января в 10:49

Возобновилась поставка нефти на НПЗ в Белоруссии

РИА Новости04 января в 10:37

Россия возобновила поставки нефти в Белоруссию

Эхо Москвывчера в 08:04

Возобновилась поставка нефти на белорусские НПЗ

Вести.Ru04 января в 11:05

В Белоруссии сообщили о приостановке поставок российской нефти на НПЗ

Rambler News Service03 января в 03:02
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Ипотечные кредиты в России стали доступнее. Займ можно получить под 9 процентов и даже меньше.
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WP: Помпео несколько месяцев уговаривал Трампа убить Сулеймани

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В украинском Конотопе в 40 километрах от границы с Россией может появиться памятник лидеру ОУН-УПА* Степану Бандере, рассказал в Facebook мэр Ивано-Франковска Руслан Марцинкив.
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Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг созвал экстренное заседание Североатлантического совета по ситуации в Ираке.
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