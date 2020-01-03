Возобновилась поставка российской нефти на НПЗ в Белоруссии, заявил замглавы "Белнефтехима" Владимир Сизов. По его словам, до конца суток будет прокачано шесть тысяч тонн нефти. В компании подчеркнули, что объемов сырья хватит для безостановочной работы заводов в январе.

Политика Приглашенной в Киев Хакамаде припомнили Крым Публицист и политик Ирина Хакамада попала на Украине в скандал. В конце февраля она собралась в Киев, чтобы прочитать лекцию.

Энергетика Беларусь и Россия договорились о поставках нефти Как стало известно в субботу, 4 января, белорусская компания «Белнефтехим» работает над заключением контрактов на поставки российской нефти по цене, исключающей премию поставщикам.

Хоккей Брагин высказался о победе сборной России над Швецией Главный тренер молодежной сборной России по хоккею Валерий Брагин прокомментировал итог победного матча против национальной команды Швеции.

Автоспорт Зарплаты гонщиков Формулы 1 в 2020 году Издание Racing Elite, основываясь на данных Forbes и BBC, представило список приблизительных зарплат гонщиков Формулы 1 в 2020 году.

Спорт В Госдуме высказались о размере ежегодного взноса России для WADA Член комитета Госдумы по физической культуре, спорту, туризму и делам молодёжи, двукратный олимпийский чемпион по биатлону Сергей Чепиков прокомментировал информацию о ежегодном обязательном взносе России для Всемирного антидопингового агентства (WADA).

Политика Зариф назвал Помпео «высокомерным клоуном» за слова о ликующих иракцах Министр иностранных дел Ирана Мохаммад Джавад Зариф подверг резкой критике слова госсекретаря США Майка Помпео о мнимой радости жителей Ирака по поводу убийства в аэропорту Багдада иранского генерала Касема Сулеймани, назвав американского дипломата «высокомерным клоуном».

Общество Брачный возраст в России может быть скорректирован Как сказано в документе, предполагается подготовить изменения в статью 13 Семейного кодекса Российской Федерации и статью 26 Федерального закона "Об актах гражданского состояния": "в части корректировки брачного возраста и уточнения оснований, позволяющих лицам, не достигшим возраста восемнадцати лет, вступать в брак".

Происшествия Нападением под Парижем занялась антитеррористическая прокуратура Национальная прокуратура по делам о терроризме Франции (PNAT) в субботу присоединилась к расследованию произошедшего накануне нападения на прохожих в парижском пригороде Вильжюиф, в результате которого погиб один человек.

Политика В Киеве ответили послам Польши и Израиля, осудившим героизацию Бандеры Каждый народ и каждое государство самостоятельно определяет и чествует своих героев, заявила пресс-секретарь министерства иностранных дел Украины Екатерина Зеленко, комментируя совместный документ послов Израиля и Польши с осуждением героизации украинских националистов.

Армия и оружие Bloomberg раскрыл обстоятельства приказа Трампа об убийстве Сулеймани Президент Дональд Трамп принял решение о проведении специальной операции против представителя иранских спецслужб Касема Сулеймани после атаки на военную базу в Ираке в конце декабря.

Армия и оружие В Бундестаге назвали убийство Сулеймани нарушением международного права Ранее при ударе США по международному аэропорту Багдада был убит иранский генерал Корпуса Стражей Исламской революции Касем Сулеймани, при этом Пентагон подтвердил целенаправленную ликвидацию военачальника.