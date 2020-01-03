Энергетика

РИА НовостиРИА НовостиВозобновились поставки нефти на белорусские НПЗ

Возобновилась поставка российской нефти на НПЗ в Белоруссии, заявил замглавы "Белнефтехима" Владимир Сизов. По его словам, до конца суток будет прокачано шесть тысяч тонн нефти. В компании подчеркнули, что объемов сырья хватит для безостановочной работы заводов в январе.
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В «Белнефтехим» рассчитывают на поставку 650 тыс. тонн нефти из РФ в январе

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Прокачка российской нефти на белорусские НПЗ возобновлена

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Белоруссия объявила о возобновлении поставок нефти из России

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Возобновились поставки нефти на белорусские НПЗ

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На белорусские НПЗ начались поставки нефти из России

Коммерсантъ11:02

Возобновилась поставка нефти на белорусские НПЗ

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В Белоруссии сообщили о приостановке поставок российской нефти на НПЗ

Rambler News Serviceвчера в 03:02
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Вести.Ru 11:59
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Как стало известно в субботу, 4 января, белорусская компания «Белнефтехим» работает над заключением контрактов на поставки российской нефти по цене, исключающей премию поставщикам.
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ТК Звезда вчера в 20:07
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ДНР окажет финансовую помощь освобожденным в ходе обмена пленными

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Брагин высказался о победе сборной России над Швецией

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Зариф назвал Помпео «высокомерным клоуном» за слова о ликующих иракцах

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Названы причины отказа от переплаты за полный привод для кроссовера

Учтя все «За» и «Против», эксперты портала «АвтоВзгляд» рассказали, почему переплата за полный привод при покупке кроссовера не имеет смысла.
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В центре Петербурга устроили огненное шоу в честь Гитлера

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Брачный возраст в России может быть скорректирован

Как сказано в документе, предполагается подготовить изменения в статью 13 Семейного кодекса Российской Федерации и статью 26 Федерального закона "Об актах гражданского состояния": "в части корректировки брачного возраста и уточнения оснований, позволяющих лицам, не достигшим возраста восемнадцати лет, вступать в брак".
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Президент Дональд Трамп принял решение о проведении специальной операции против представителя иранских спецслужб Касема Сулеймани после атаки на военную базу в Ираке в конце декабря.
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Армия и оружие

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РИА Новости 09:45
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