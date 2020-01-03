Энергетика
РИА НовостиВозобновились поставки нефти на белорусские НПЗ
Возобновилась поставка российской нефти на НПЗ в Белоруссии, заявил замглавы "Белнефтехима" Владимир Сизов. По его словам, до конца суток будет прокачано шесть тысяч тонн нефти. В компании подчеркнули, что объемов сырья хватит для безостановочной работы заводов в январе.
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В Белоруссии сообщили о приостановке поставок российской нефти на НПЗ
Rambler News Serviceвчера в 03:02
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Армия и оружие
Маршал Хафтар объявил о всеобщей мобилизации в Ливии
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Стал известен самый популярный телеканал в новогоднюю ночь
Самым популярным телеканалом за эфирные сутки 31 декабря 2019 года (окончились 1 января в 5:59 ) стал Первый канал.
Политика
Приглашенной в Киев Хакамаде припомнили Крым
Публицист и политик Ирина Хакамада попала на Украине в скандал. В конце февраля она собралась в Киев, чтобы прочитать лекцию.
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Позже стало известно, что недалеко от посольства США — в зеленой зоне — взорвались две ракеты, передает ТАСС.
Энергетика
Беларусь и Россия договорились о поставках нефти
Как стало известно в субботу, 4 января, белорусская компания «Белнефтехим» работает над заключением контрактов на поставки российской нефти по цене, исключающей премию поставщикам.
Политика
Савченко рассказала о гниющей Украине
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Стоматолог в Приморье сломал пальцы просившей о помощи молодой маме
В Уссурийске стоматолог отказался оказывать помощь ребенку и сломал пальцы снимавшей его на видео матери маленького посетителя.
Происшествия
Восемь детей пострадали при взрыве в клубе на Украине
Мощный взрыв с последующим возгоранием прогремел в сельском клубе села Угринов Тернопольской области на Украине.
Армия и оружие
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В августе британские ВМС присоединились к коалиции США по обеспечению безопасного судоходства в Ормузском проливе.
Хоккей
Брагин высказался о победе сборной России над Швецией
Главный тренер молодежной сборной России по хоккею Валерий Брагин прокомментировал итог победного матча против национальной команды Швеции.
Автоспорт
Зарплаты гонщиков Формулы 1 в 2020 году
Издание Racing Elite, основываясь на данных Forbes и BBC, представило список приблизительных зарплат гонщиков Формулы 1 в 2020 году.
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История об изнасиловании модели Марины Рудницкой была выдумана ради шантажа, рассказал "Вечерней Москве" заслуженный художник Никас Сафронов.
Спорт
В Госдуме высказались о размере ежегодного взноса России для WADA
Член комитета Госдумы по физической культуре, спорту, туризму и делам молодёжи, двукратный олимпийский чемпион по биатлону Сергей Чепиков прокомментировал информацию о ежегодном обязательном взносе России для Всемирного антидопингового агентства (WADA).
Политика
Зариф назвал Помпео «высокомерным клоуном» за слова о ликующих иракцах
Министр иностранных дел Ирана Мохаммад Джавад Зариф подверг резкой критике слова госсекретаря США Майка Помпео о мнимой радости жителей Ирака по поводу убийства в аэропорту Багдада иранского генерала Касема Сулеймани, назвав американского дипломата «высокомерным клоуном».
Авто
Минивэн Chrysler Pacifica получит полный привод
В 2020 году минивэн получит обновление внешности и полный привод.
Авто
Названы причины отказа от переплаты за полный привод для кроссовера
Учтя все «За» и «Против», эксперты портала «АвтоВзгляд» рассказали, почему переплата за полный привод при покупке кроссовера не имеет смысла.
Происшествия
В центре Петербурга устроили огненное шоу в честь Гитлера
В центре Санкт-Петербурга толпа молодых людей, приверженных нацистской идеологии, устроила «акцию» с дымовыми шашками.
Общество
Брачный возраст в России может быть скорректирован
Как сказано в документе, предполагается подготовить изменения в статью 13 Семейного кодекса Российской Федерации и статью 26 Федерального закона "Об актах гражданского состояния": "в части корректировки брачного возраста и уточнения оснований, позволяющих лицам, не достигшим возраста восемнадцати лет, вступать в брак".
Автоспорт
Нейрохирург рассказал об изменениях в состоянии Шумахера
Происшествия
Нападением под Парижем занялась антитеррористическая прокуратура
Национальная прокуратура по делам о терроризме Франции (PNAT) в субботу присоединилась к расследованию произошедшего накануне нападения на прохожих в парижском пригороде Вильжюиф, в результате которого погиб один человек.
Гаджеты
Показаны настоящие фото Xiaomi Mi 10
В Сети появились первые настоящие изображения новинки.
Политика
В Киеве ответили послам Польши и Израиля, осудившим героизацию Бандеры
Каждый народ и каждое государство самостоятельно определяет и чествует своих героев, заявила пресс-секретарь министерства иностранных дел Украины Екатерина Зеленко, комментируя совместный документ послов Израиля и Польши с осуждением героизации украинских националистов.
Армия и оружие
Bloomberg раскрыл обстоятельства приказа Трампа об убийстве Сулеймани
Президент Дональд Трамп принял решение о проведении специальной операции против представителя иранских спецслужб Касема Сулеймани после атаки на военную базу в Ираке в конце декабря.
Армия и оружие
В Бундестаге назвали убийство Сулеймани нарушением международного права
Ранее при ударе США по международному аэропорту Багдада был убит иранский генерал Корпуса Стражей Исламской революции Касем Сулеймани, при этом Пентагон подтвердил целенаправленную ликвидацию военачальника.
Общество
Правительство утвердило план адаптации к изменению климата
Правительство утвердило национальный план адаптации к изменениям климата до 2022 года.
Общество
В «Столото» озвучили сроки получения миллиардного выигрыша
У лотерейного победителя-миллиардера, который до сих пор не вышел на связь, есть полгода на то, чтобы приехать и оформить свой выигрыш, но при уважительной причине для задержки срок увеличится еще на три года, сообщили РИА Новости в пресс-службе распространителя государственных лотерей "Столото".