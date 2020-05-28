Транзит восстановился после полного прекращения прокачки российского газа через Польшу 26 мая. После того, как 17 мая закончился долгосрочный контракт на транзит российского газа через территорию Польши, "Газпром" резко снизил бронирование польской трубы вплоть до нуля.

Россия возобновила транзит газа в Европу через Польшу

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