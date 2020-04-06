Коронавирус
BFM.ruРоссия возобновила вывозные рейсы
Россия возобновила вывозные рейсы для возвращения своих граждан из других стран. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на координационный совет правительства по противодействию распространению коронавируса. Первые самолеты вылетают уже сегодня — из Киргизии и Бангладеш.
Читать в источнике
Оценить850
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработаны 7133 источника, обновлено в 18:42, Ашберн
Общество
В России предложили совсем отменить ЕГЭ
Премьер-министру Михаилу Мишустину предложили отменить Единый государственный экзамен (ЕГЭ) в 2020 году.
Происшествия
Несовершеннолетние россиянки решили отравить газом опекунов
В Курской области две несовершеннолетние россиянки решили убить опекунов и их детей.
Общество
Австрия намерена смягчить карантинные меры
Глава правительства - федеральный канцлер Австрии Себастьян Курц анонсировал смягчение распоряжений, введенных в связи с пандемией коронавируса.
Армия и оружие
Пентагон начал тестирование вакцины от коронавируса
Министерство обороны США приступило к тестированию вакцины от коронавируса, процесс займет несколько месяцев, сообщил главный врач объединенного комитета начальников штабов США бригадный генерал Пол Фридрихс.
Энергетика
Трамп не обещает, что США могут сократить объемы добычи нефти
Трамп не обещает, что США вслед за другими участниками рынка могут сократить объемы добычи нефти.
Армия и оружие
Расчеты комплексов «Панцирь» отразили удары условного противника
Зенитный ракетно-пушечный комплекс «Панцирь С-1» предназначается для ближнего прикрытия как военных, так и гражданских объектов.
Происшествия
Бизнесмена с огнестрельным ранением госпитализировали на Украине
Николаев, Украина, 6 апреля 2020, 16:04 — REGNUM В Николаеве огнестрельное ранение получил бизнесмен Михаил Т. по прозвищу «Мультик», сообщил 6 апреля местный ресурс «НикВести».
Политика
Евросоюз не видит причин для отмены санкций против России
Евросоюз не видит веских причин, чтобы отменить санкции против России, сообщает ТАСС.
Экономика
Экономисты спрогнозировали двухлетнюю рецессию в России
Центр макроэкономического анализа и краткосрочного прогнозирования (ЦМАКП) опубликовал «конструктивный» и «жесткий» варианты прогноза по экономике России.
Кино
Умерла «девушка Бонда» Онор Блэкман
Британская актриса Онор Блэкман скончалась 6 апреля 2020 года в возрасте 94 лет в своем доме в Льюисе, графство Сассекс.
Футбол
Смолов ответил агенту Селюку на критику в свой адрес
Общество
В России за сутки число зараженных увеличилось на 954 человека
В России появились новые данные о зараженных коронавирусом. За последние сутки выявлено ещё 954 больных COVID-19.
ЖКХ
В России введут мораторий на штрафные санкции за долги по ЖКХ
Правительство введёт временный мораторий на штрафные санкции для россиян за неоплаченные коммунальные услуги.
Общество
В России утвердили список сайтов с бесплатным доступом
Минкомсвязь утвердила перечень из 391 социально значимого сайта, сообщает ТАСС. Доступ к этим сайтам не будет тарифицироваться.
Здоровье
В НИИ Склифосовского рассказали о состоянии главврача Дениса Проценко
Ранее стало известно о том, что главный врач больницы в Коммунарке Денис Проценко заражен короновирусной инфекцией COVID-19.
Армия и оружие
В Сербии опробовали в деле вертолёты Ми-35М
В Twitter опубликовано видео учебного полета вертолетов Ми-35М из состава 714-й противотанковой эскадрильи 98-й авиабригады Вооруженных сил Сербии.
Происшествия
Иисуса Воробьева оштрафовали за прогулку на Патриарших
Пресненский суд Москвы оштрафовал на тысячу рублей Иисуса Воробьева, задержание которого во время прогулки с собакой на Патриарших прудах стало самым резонансным случаем нарушения самоизоляции в столице.
Общество
Минпромторг проведет расследование инцидента с замминистра в Ижевске
Министерство промышленности и торговли проведет внутреннее расследование в связи с инцидентом, который 5 апреля произошел в аэропорту Ижевска с участием замглавы ведомства и экс-губернатора Севастополя Дмитрия Овсянникова.
Шоу-бизнес
Надежду Бабкину ввели в искусственную кому
Певицу Надежду Бабкину ввели в искусственную кому. Об этом сообщает «Московский Комсомолец» с ссылкой на источники.
Финансы
Курс доллара опустился ниже 76 рублей
В последний раз курс доллара находился ниже уровня в 76 рублей 18 марта, а курс евро опускался ниже 82 рублей 17 марта текущего года.
Космос
Ракету «Союз-2.1а» вывезли на старт для первого полета с экипажем
Ракету «Союз-2.1а» установили на стартовый комплекс космодрома Байконур для первого пилотируемого запуска на Международную космическую станцию (МКС), сообщается в понедельник, 6 апреля, в Twitter «Роскосмоса».
Кино
Опубликован трейлер «Джентльменов» в переводе Гоблина
В Сети появился трейлер «Джентльменов» режиссера Гая Ричи, переведённый и озвученный Дмитрием Пучковым, известным как Гоблин.
Общество
Состояние заболевшего коронавирусом Бориса Джонсона ухудшилось
Премьер-министра Великобритании Бориса Джонсона перевели в отделение интенсивной терапии после ухудшения его состояния из-за коронавируса COVID-19, сообщает Reuters со ссылкой на заявление пресс-секретаря премьера.
Автоспорт
Норрис разозлился, что не смог стартовать в «Формуле-1», и в прямом эфире удалил симулятор
У гонщика вылетела игра F1 2019, он разозлился и удалил симулятор в прямом эфире, который шел на страничке Норриса в Twitch.
Экономика
Число личных банкротств россиян выросло на 70%
Темпы банкротства населения ускоряются в регионах: если в Москве в январе—марте количество подобных судебных решений выросло на 40,5%, то в Краснодарском и Пермском крае, Ростовской и Новосибирской областях, а также в Удмуртии число банкротств увеличилось более чем в два раза.
Общество
В Приморье ввели электронные пропуска для передвижения
"С 7 апреля в Приморском крае начнет действовать система пропусков для тех жителей, которым необходимо во время режима самоизоляции попасть на рабочее место и обратно", — говорится в сообщении.
Происшествия
Юг областного центра остался без света из-за аварии на элекросетях
Сегодня, 7 апреля, в южной части областного центра произошло отключение электроэнергии на сетях ПАО Сахалинэнерго .