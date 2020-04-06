Россия возобновила вывозные рейсы для возвращения своих граждан из других стран. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на координационный совет правительства по противодействию распространению коронавируса. Первые самолеты вылетают уже сегодня — из Киргизии и Бангладеш.

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