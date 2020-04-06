Коронавирус
RT на русскомРоссия возобновила авиарейсы для вывоза россиян из-за границы
Россия с 6 апреля возобновляет авиарейсы для организации возвращения находящихся за границей граждан на родину, сообщает координационный совет правительства по противодействию распространению коронавирусной инфекции.
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Общество
В Австрии планируют с 14 апреля смягчить карантин
Вена, 6 апреля 2020, 17:04 — REGNUM Поэтапная отмена ограничений может начаться в Австрии с 14 апреля, передаёт 6 апреля ORF.
Авто
Mercedes-Benz Pullman с салоном Maybach 62 продают за 2 млн евро
В Нидерландах салон Auto Leitner продаёт единственный в своём роде рестомод Mercedes-Benz 600 Pullman 1975 года выпуска за 2 млн 150 тыс. евро, это примерно 178 млн рублей.
Общество
В НИИ Склифосовского заявили, что медперсонала в институте достаточно
Директор НИИ скорой помощи имени Склифосовского Сергей Петриков заявил, что медицинского персонала в институте достаточно для работы в экстренных ситуациях.
Общество
В Новгородской области умер первый пациент с коронавирусом
Первый пациент, зараженный коронавирусом, 6 апреля скончался в инфекционной больнице в Новгородской области.
Общество
Опубликован проект расписания ЕГЭ в 2020 году
Сдача Единого государственного экзамена в 2020 году может завершиться 11 июля, следует из проекта приказа Минпросвещения РФ и Рособрнадзора, опубликованного в понедельник на портале проектов нормативных правовых актов.
Общество
Правительство ввело ограничения на торговлю медицинскими изделиями
Правительство установило ограничения на торговлю медицинскими изделиями. Соответствующее постановление опубликовано на сайте кабмина.
Общество
Премьер Израиля ввел полный карантин на Песах с 7 по 10 апреля
Полный карантин будет действовать с 16 часов по Москве 7 апреля по 7 часов утра 10 апреля, сообщает ТАСС.
Общество
На Кубани гостей из Москвы и Санкт-Петербурга отправят в обсервации
Авиапассажиры из Москвы и Санкт-Петербурга, прилетающие в Сочи, Краснодар, Анапу или Геленджик, будут проинформированы о принудительной самоизоляции заблаговременно.
Энергетика
Кабмин планирует ввести эмбарго на ввоз дешевого бензина
Чтобы предотвратить поставки дешевого бензина на российский рынок, Кабмин может ввести временный запрет на импорт нефтепродуктов.
Шоу-бизнес
У Надежды Бабкиной нашли коронавирус
У народной артистки России Надежды Бабкиной нашли коронавирус. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.
Происшествия
Белорус решил засудить Лукашенко за смерть матери из-за коронавируса
Житель Белоруссии потребовал возбудить уголовное дело в отношении президента страны Александра Лукашенко из-за смерти своей матери.
Общество
Бориса Джонсона перевели в отделение интенсивной терапии
Премьер Великобритании Борис Джонсон, госпитализированный с коронавирусом, переведен в отделение интенсивной терапии, передает Reuters заявление аппарата премьер-министра на Даунинг-стрит, 10.
Происшествия
Блогер Павел Петель погиб в ДТП в Подмосковье
В Подмосковье в результате автоаварии погиб блогер Павел Петель. Об этом в Instagram сообщил его близкий друг и коллега Сергей Остриков.
Общество
Жена Семака: думаю, Путина пора выдвигать на царство
Анна Семак, жена главного тренера петербургского «Зенита» Сергея Семака, поделилась мнением о президентах России и США Владимире Путине и Дональде Трампе.
Здоровье
В Уфе на карантин закрыли больницу из-за коронавируса
Как сообщили в Минздраве Башкирии, персонал продолжает выполнять свою работу, но приём новых пациентов остановили до завершения карантина.
Общество
Глава Минтруда: на поддержку семей с детьми выделяется 200 млрд рублей
Москва, 6 апреля 2020, 18:42 — REGNUM На поддержку семей с детьми в Российской Федерации власти направляют порядка 200 млрд рублей.
Общество
Названы регионы с новыми случаями заражения коронавирусом
В России за минувшие сутки было зарегистрировано 954 новых случая заражения коронавирусом в 49 регионах, сообщает федеральный оперативный штаб по борьбе с инфекцией.
Авто
Ателье ABT доработало новый Audi RS 6 Avant
Тюнеры из ABT доработали новый Audi RS 6 Avant, который составит пару хетчбэку RS7-R, рассекреченному несколькими днями ранее.
Авто
Начали производство внедорожного пикапа Lada 4x4
Как сообщает Lada 4х4.net, компания «ВИС-Авто», которая является дочерним подразделением «АвтоВАЗа», запустила в производство новые снегоболотоходы, базирующиеся на пикапе ВИС-23461.
Общество
В Италии замедлился рост числа жертв коронавируса
Появилась информация о том, что число умерших за сутки от вызываемого коронавирусом заболевания и его осложнений в Италии стало самым низким за две недели.
Армия и оружие
В ДНР сообщили о восьми нарушениях перемирия за сутки со стороны ВСУ
Представитель ДНР в СЦКК заявил, что «за истекшие сутки общее количество нарушений со стороны вооруженных формирований Украины составило восемь раз».
Экономика
На Кубани на поддержку бизнеса выделят 1,5 млрд рублей
Предприятия, производящие средства индивидуальной защиты, могут получить до 5 млн рублей по 1% годовых.
Общество
Российские военные врачи приступили к дежурству в госпитале Бергамо
Российские военные врачи совместно с итальянскими коллегами приступили к круглосуточному дежурству по приему и лечению больных коронавирусной инфекцией COVID-19 в полевом госпитале города Бергамо в понедельник, 6 апреля.
Происшествия
В Москве арестован второй генерал МВД по делу о превышении полномочий
Ранее были арестованы двое других фигурантов данного дела — генерал МВД Александр Бирюков и следователь по особо важным делам Александр Брянцев.
Здоровье
В НИИ Склифосовского рассказали о состоянии главврача Дениса Проценко
Ранее стало известно о том, что главный врач больницы в Коммунарке Денис Проценко заражен короновирусной инфекцией COVID-19.
Наука
Эректильная дисфункция влияет на продолжительность жизни мужчин
На продолжительность жизни мужчин влияет эректильная дисфункция, такое заключение сделали ученые из Бельгии после проведенного ими исследования.
Футбол
«Ливерпуль» отказался от участия в госпрограмме выплат сотрудникам
Руководство "Ливерпуля" приняло решение отказаться от участия в государственной программе сохранения рабочих мест.
ЖКХ
В России введут мораторий на штрафные санкции за долги по ЖКХ
Правительство введёт временный мораторий на штрафные санкции для россиян за неоплаченные коммунальные услуги.