Коронавирус

RT на русскомRT на русскомРоссия возобновила авиарейсы для вывоза россиян из-за границы

Россия с 6 апреля возобновляет авиарейсы для организации возвращения находящихся за границей граждан на родину, сообщает координационный совет правительства по противодействию распространению коронавирусной инфекции.
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