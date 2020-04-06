Коронавирус

RT на русскомRT на русскомРоссия возобновила авиарейсы для вывоза граждан из-за границы

С 6 апреля Россия возобновила международные авиарейсы по вывозу российских граждан из зарубежных стран. Об этом сообщает координационный совет правительства по противодействию распространению новой коронавирусной инфекции.
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Россия начала вывозить своих граждан из заграницы

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Офицер армии США и двое членов «Сирийских демократических сил» были убиты 6 апреля в поселке Ас-Суар в провинции Дейр-Эз-Зор, сообщает сирийское информационное агентство SANA.
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Состояние британского премьера Бориса Джонсона ухудшилось, сообщил официальный представитель канцелярии правительства.
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Сроки представления отчетности продлены на 3 месяца

Срок представления, налоговых деклараций (за исключением деклараций по НДС), расчетов по авансовым платежам, бухгалтерской (финансовой) отчетности, обязанность по представлению которых приходится на период март-май 2020 года, «сдвигается» на 3 месяца.
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Армия и оружие

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"Перед лицом санкций со стороны Соединенных Штатов и других западных стран Россия постоянно корректировала свои экспортные идеи, использовала в качестве отправной точки для расширения зарубежных рынков высокотехнологичное оружие и современную боевую технику, а также предлагала полное последующее обслуживание своей техники", - указывает "Синьхуа".
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Опубликован проект расписания ЕГЭ 2020

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ФИФА намерена бессрочно продлить нынешний сезон

ФИФА бессрочно продлит нынешний сезон. Также будут продлены сроки летнего трансферного окна, пишет Athletic.
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