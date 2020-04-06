Коронавирус
RT на русскомРоссия возобновила авиарейсы для вывоза граждан из-за границы
С 6 апреля Россия возобновила международные авиарейсы по вывозу российских граждан из зарубежных стран. Об этом сообщает координационный совет правительства по противодействию распространению новой коронавирусной инфекции.
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Футбол
Мать Гвардиолы умерла от коронавируса
Долорс Сала Каррио, мать наставника "Манчестер Сити" Хосепа Гвардиолы, скончалась от коронавирусной инфекции.
Общество
Пикантное видео мэра Южно-Курильска с подчиненной попало в Сеть
Политика
Кадыров ответил на критику Мишустина о закрытии границ в регионах
Глава Чечни Рамзан Кадыров был удивлен реакцией премьер-министра Михаила Мишустина на закрытие границ некоторых регионов.
Футбол
Руководство «Локомотива» сократило свои зарплаты
Ранее в СМИ появилась информация о том, что Кикнадзе не смог уговорить футболистов пойти на сокращение зарплат.
Общество
Ведущая НТВ рассказала о 40 тысячах погибших от коронавируса в России
Ведущая Ирада Зейналова заявила о 40 тысячах погибших от коронавируса в России в прямом эфире телеканала НТВ.
Энергетика
Bloomberg: Москва и Эр-Рияд не смогут договориться о сделке по нефти
Падение нефтяных цен было вызвано разрывом сделки ОПЕК+, когда в начале марта ее участники не смогли договориться о сокращении добычи или продлении существующих договоренностей.
Шоу-бизнес
У Надежды Бабкиной нашли коронавирус
Экономика
Экономисты прогнозируют двухлетнюю рецессию в России
В документе отмечается, что ситуация с пандемией и падением цен на нефть развивается по «кризисному», возможно даже по «шоковому сценарию».
Происшествия
В США прекратили поиски внучки сенатора Роберта Кеннеди и ее сына
Спасательные службы прекратили поиски внучки сенатора Роберта Кеннеди Мейв и ее восьмилетнего сына Гидеона Джозефа Кеннеди Маккина, пропавших в четверг во время плавания на каноэ, их считают погибшими, пишет USA Today.
Армия и оружие
В Сирии в результате засады погиб офицер армии США
Офицер армии США и двое членов «Сирийских демократических сил» были убиты 6 апреля в поселке Ас-Суар в провинции Дейр-Эз-Зор, сообщает сирийское информационное агентство SANA.
Общество
В России утвердили список сайтов с бесплатным доступом
Минкомсвязь утвердила перечень из 391 социально значимого сайта, сообщает ТАСС. Доступ к этим сайтам не будет тарифицироваться.
Кино
Умерла сыгравшая девушку Бонда актриса Онор Блэкман
Наибольшую известность актрисе принесла роль девушки Джеймса Бонда - руководителя труппы профессиональных пилотов "Летающий цирк" Пусси Галор - в третьем фильме франшизы о британском суперагенте "Голдфингер" (Goldfinger, 1964).
Общество
«Росатом» вернул из Бангладеш 178 сотрудников из-за коронавируса
Госкорпорация "Росатом" организовала возвращение из Бангладеш в Нижний Новгород 178 сотрудников, задействованных в строительстве АЭА "Руппур".
Общество
Какие профессии в РФ станут ненужными после пандемии коронавируса
Институт прогрессивного образования выяснил, какие профессии станут невостребованными и как в целом изменится рынок труда после пандемии коронавируса, сообщает RT.
Общество
В Приморье введут систему электронных пропусков
С 7 апреля в Приморском крае вводится режим пропусков для тех, кому необходимо попасть на работу во время действия режима всеобщей самоизоляции.
Общество
Британского премьера перевели в интенсивную терапию
Состояние британского премьера Бориса Джонсона ухудшилось, сообщил официальный представитель канцелярии правительства.
Игры
В PS Store началась предзагрузка Final Fantasy VII Remake
В PlayStation Store открылась возможность загрузить ремейк Final Fantasy VII. Для игры потребуется 100 ГБ свободного места на жестком диске.
Футбол
39-летний Рыжиков заявил о желании поиграть в Европе
Вратарь самарских «Крыльев Советов» Сергей Рыжиков рассказал о желании поиграть в Европе.
Политика
Трамп подписал указ о коммерческой добыче ресурсов на Луне
Президент США Дональд Трамп подписал в понедельник исполнительный указ в поддержку коммерческого освоения ресурсов на Луне и других небесных телах, предписывающий американской администрации противиться любым попыткам рассматривать космическое пространство в качестве всеобщего достояния человечества.
Экономика
Сроки представления отчетности продлены на 3 месяца
Срок представления, налоговых деклараций (за исключением деклараций по НДС), расчетов по авансовым платежам, бухгалтерской (финансовой) отчетности, обязанность по представлению которых приходится на период март-май 2020 года, «сдвигается» на 3 месяца.
Общество
Минпромторг прокомментировал инцидент с замминистра в Ижевске
Минпромторг проведет внутреннее расследование в связи с инцидентом, произошедшем в Ижевске с замминистра Дмитрием Овсянниковым, говорится в сообщении ведомства.
Армия и оружие
В Китае рассказали о пользе санкций США для ВПК России
"Перед лицом санкций со стороны Соединенных Штатов и других западных стран Россия постоянно корректировала свои экспортные идеи, использовала в качестве отправной точки для расширения зарубежных рынков высокотехнологичное оружие и современную боевую технику, а также предлагала полное последующее обслуживание своей техники", - указывает "Синьхуа".
Экономика
Крупные непродовольственные ритейлеры просят российские власти поддержать сетевую торговлю
Авторы отмечают, что принятые государством меры поддержки мало и среднего бизнеса не учитывают сложное финансовое положение крупного ритейла.
Общество
Правительство ввело ограничения на продажу масок
В пeречень медицинских изделий, для которых введены данные ограничения, попали фильтрующие респираторы, медицинские маски, марля, медицинские перчатки, комплекты защитной одежды для медиков.
Общество
Опубликован проект расписания ЕГЭ 2020
Проект нового расписания проведения Единого государственного экзамена опубликован на федеральном портале проектов нормативных правовых актов.
Культура
Светлана Мастеркова в образе Тучи поразила жюри шоу «Маска»
Российская легкоатлетка и олимпийская чемпионка Светлана Мастеркова удивила членов жюри развлекательной программы "Маска" на канале НТВ своим выступлением в костюме Тучи.
Кино
Кинематограф, живи: фильмы продолжают снимать и на самоизоляции
Кадры со съёмок фильма «Удалёнка» Участником конкурса короткометражек в формате Screenlife может стать каждый, кто оказался на самоизоляции.
Политика
В Кремле допустили перенос дня голосования на зиму или на год
В Кремле допускают перенос единого дня голосования (ЕДГ), запланированного на сентябрь 2020 года, на более поздний срок в случае, если не удастся стабилизировать ситуацию, связанную с распространением коронавируса.
Футбол
ФИФА намерена бессрочно продлить нынешний сезон
ФИФА бессрочно продлит нынешний сезон. Также будут продлены сроки летнего трансферного окна, пишет Athletic.