Россия возобновит авиарейсы в Египет, ОАЭ и на Мальдивы
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Россия возобновит авиасообщение с тремя странами. Это Египет, Объединенные Арабские Эмираты и Мальдивы, сообщила пресс-служба правительства в четверг, 3 сентября.В источнике
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