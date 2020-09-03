Переход Суареса в «Ювентус» задерживается из-за экзамена уругвайца

Ранее стало известно, что Суарес может достаться итальянскому гранду бесплатно, но сам клуб готов будет выплатить компенсацию "Барселоне" в случае определенных достижений уругвайца в новой команде Суарес выступает за "Барселону" с 2014 года, когда перешел из "Ливерпуля" за сумму близкую к 82-м миллионам евро.