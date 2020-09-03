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Россия возобновит авиарейсы в Египет, ОАЭ и на Мальдивы

Россия возобновит авиасообщение с тремя странами. Это Египет, Объединенные Арабские Эмираты и Мальдивы, сообщила пресс-служба правительства в четверг, 3 сентября.В источнике
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Российская газета

Встали на старые рейсы

Российская газета12:30
Коммерсантъ

Туристы рвутся за границу

Коммерсантъ10:36
Интерфакс

Возобновление рейсов в ОАЭ и на Мальдивы в турфирмах назвали долгожданной новостью

Интерфакс04:31
РИА Новости

Египетская авиакомпания ждет указаний от властей о рейсах в Россию

РИА Новости09:12
Интерфакс - Россия

Аэрофлот работает над возобновлением рейсов в ОАЭ, Египет и на Мальдивы

Интерфакс - Россия05:36
RT на русском

Туроператоры прокомментировали возобновление авиасообщения с ОАЭ, Мальдивами и Египтом

RT на русском12:59
ТАСС

Операторы готовы возобновить туры в Египет, ОАЭ и Мальдивы после открытия авиасообщения

ТАСС07:08

В Вашингтоне от Вучича потребовали признания независимости Косово

Министр финансов Сербии Синиша Мали заявил, что от президента республики Александра Вучича на переговорах в Вашингтоне потребовали признать независимость Косово, сообщает газета "Вечерние новости".
В Вашингтоне от Вучича потребовали признания независимости Косово
Газета.Ru13:35
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Фильм «Довод» Кристофера Нолана вышел на экраны российских кинотеатров

Фильм "Довод" Кристофера Нолана, о который уже сточили перья критики, а режиссеры и сценаристы, наоборот, вдохновляясь им, приготовили свои орудия труда - мечта любого психотерапевта.
Российская газета08:20

Переход Суареса в «Ювентус» задерживается из-за экзамена уругвайца

Ранее стало известно, что Суарес может достаться итальянскому гранду бесплатно, но сам клуб готов будет выплатить компенсацию "Барселоне" в случае определенных достижений уругвайца в новой команде Суарес выступает за "Барселону" с 2014 года, когда перешел из "Ливерпуля" за сумму близкую к 82-м миллионам евро.
ODDS.ru11:09

Кейт Бланшетт назвала чудом открытие 77-го Венецианского кинофестиваля

Кейт Бланшетт, которая в этом году стала президентом Венецианского фестиваля, в приветственной речи отреагировала на изменения в организации мероприятия, назвав сам факт проведения фестиваля чудом.
Экономика сегодня12:52
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