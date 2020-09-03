Россия возобновит авиарейсы в Египет, ОАЭ и на Мальдивы
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Россия возобновит авиасообщение с тремя странами. Это Египет, Объединенные Арабские Эмираты и Мальдивы, сообщила пресс-служба правительства в четверг, 3 сентября.В источнике
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В «Турпомощи» оценили возобновление авиасообщения с Египтом, ОАЭ и Мальдивами
Rambler News Service06:25