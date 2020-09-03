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Известия

Россия возобновит авиарейсы в Египет, ОАЭ и на Мальдивы

Россия возобновит авиасообщение с тремя странами. Это Египет, Объединенные Арабские Эмираты и Мальдивы, сообщила пресс-служба правительства в четверг, 3 сентября.В источнике
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Rambler News Service

В «Турпомощи» оценили возобновление авиасообщения с Египтом, ОАЭ и Мальдивами

Rambler News Service06:25
РИА Новости

Египетская авиакомпания ждет указаний от властей о рейсах в Россию

РИА Новости09:12
RT на русском

Эксперт прокомментировал возобновление авиасообщения с Египтом, ОАЭ и Мальдивами

RT на русском09:13
Известия

Россия возобновит авиарейсы в Египет, ОАЭ и на Мальдивы

Известия10:26
Интерфакс - Россия

Аэрофлот работает над возобновлением рейсов в ОАЭ, Египет и на Мальдивы

Интерфакс - Россия05:36
Интерфакс

Возобновление рейсов в ОАЭ и на Мальдивы в турфирмах назвали долгожданной новостью

Интерфакс04:31
ТАСС

Операторы готовы возобновить туры в Египет, ОАЭ и Мальдивы после открытия авиасообщения

ТАСС07:08

Минфин не раскрыл данные о выпадающих нефтегазовых доходах бюджета

Минфин России опубликовал ежемесячное сообщение об объемах покупки/продажи иностранной валюты по бюджетному правилу без традиционной информации об ожидаемых дополнительных или, наоборот, выпадающих нефтегазовых доходах в текущем месяце.
РБК06:50
7

Россия и Белоруссия достигли договоренности по оплате нефти и газа

Издание БЕЛТА сообщает о достигнутой договоренности между Россией и Белоруссией по вопросам оплаты нефти и газа во время переговоров в Минске между Александром Лукашенко и Михаилом Мишустиным.
Общественная служба новостей08:59
24

Лукашенко назвал утверждения об отравлении Навального фальсификацией

Белорусский лидер Александр Лукашенко сообщил премьер-министру России Михаилу Мишустину о перехвате разговора Варшавы и Берлина, который опровергает заявления об отравлении основателя Фонда борьбы с коррупцией Алексея Навального.
РИА Новости06:14
764

Intel представила процессоры 11-го поколения для тонких ноутбуков

Intel официально анонсировала свои первые процессоры Tiger Lake 11-го поколения для ноутбуков, которые будут оснащены новой интегрированной графикой Xe, поддержкой Thunderbolt 4, Wi-Fi 6 и большим скачком в производительности и времени автономной работы по сравнению с предыдущими чипами Ice Lake.
Astera00:54
14

Разработчик «Новичка» заявил, что это вещество убило бы Навального

Доктор химических наук, разработчик вещества "Новичок" Леонид Ринк заявил, что использование этого отравляющего вещества привело бы к смерти блогера Алексея Навального, а не к коме, передает РИА "Новости".
Газета.Ruвчера в 11:24
104

Токсиколог объяснил, почему Навального не могли отравить «Новичком»

Москва, 3 сентября 2020, 14:04 — REGNUM Причиной тяжелого состояния блогера Алексея Навального послужил какой-то «внутренний пусковой механизм», заявил заведующий отделением острых отравлений омской Больницы скорой медпомощи №1, главный токсиколог области Александр Сабаев.
REGNUM07:04
29