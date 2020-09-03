Россия возобновила авиасообщение с Египтом, ОАЭ и Мальдивами
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Россия возобновила авиасообщение с Египтом, ОАЭ и Мальдивами
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Как следует из распоряжения, подписанного премьер-министром РФ Михаилом Мишустиным, на взаимной основе возобновляются перелёты в Египет, ОАЭ, на Мальдивы и в обратных направлениях.В источнике
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В «Турпомощи» оценили возобновление авиасообщения с Египтом, ОАЭ и Мальдивами
Rambler News Service06:25