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Россия возобновила авиасообщение с Египтом, ОАЭ и Мальдивами

Как следует из распоряжения, подписанного премьер-министром РФ Михаилом Мишустиным, на взаимной основе возобновляются перелёты в Египет, ОАЭ, на Мальдивы и в обратных направлениях.В источнике
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Интерфакс

Россияне стали в 4-5 раз чаще искать туры и билеты в Египет, ОАЭ и на Мальдивы

Интерфакс09:50
РИА Новости

Россия возобновит авиасообщение с Египтом, Мальдивами и ОАЭ

РИА Новости05:10
RT на русском

Эксперт оценил возобновление авиасообщения с Египтом, ОАЭ и Мальдивами

RT на русском12:04
ТАСС

Возобновление полетов в Египет, ОАЭ и на Мальдивы. Главное о коронавирусе за 3 сентября

ТАСС12:00
Rambler News Service

В «Турпомощи» оценили возобновление авиасообщения с Египтом, ОАЭ и Мальдивами

Rambler News Service06:25
Интерфакс - Россия

Аэрофлот работает над возобновлением рейсов в ОАЭ, Египет и на Мальдивы

Интерфакс - Россия05:36
Коммерсантъ

Туристы рвутся за границу

Коммерсантъ10:36

РФС признал ошибочным пенальти в ворота «Ротора» в игре со «Спартаком»

Экспертно-судейская комиссия при президенте Российского футбольного союза (ЭСК РФС) постановила, что пенальти в ворота "Ротора" в матче пятого тура Российской премьер-лиги (РПЛ) со "Спартаком" назначили по ошибке, сообщается на сайте РФС.
РИА Новости10:46
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Минфин опроверг информацию о введении налога с продаж на Avito

Минфин «не предлагает вводить никаких новых налогов на доходы физических лиц, получаемые с продаж подержанных вещей с использованием электронных площадок (таких как Avito) и социальных сетей», — говорится в заявлении ведомства.
BFM.ru06:48
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«Йокериту» присуждено техническое поражение в матче с минским «Динамо»

Континентальная хоккейная лига присудила финскому "Йокериту" техническое поражение за неявку на матч с минским "Динамо", также в соответствии с пунктом 15 статьи 29 Дисциплинарного регламента лиги финский клуб оштрафован на 3 миллиона рублей, сообщили РИА Новости в пресс-службе КХЛ.
РИА Новости10:15

Телеведущего Белоруссии арестовали за участие в незаконной акции

Белорусского телеведущего Дениса Дудинского арестовали на десять суток за участие в незаконной акции, сообщило 3 августа РИА Новости со ссылкой на представителя суда Первомайского района Минска.
ИА Красная Весна09:24
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