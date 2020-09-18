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Ведомости
Ведомости

Россия возобновит авиасообщение с Белоруссией, Казахстаном и Киргизией

Россия с 21 сентября возобновит авиасообщение с Белоруссией, Казахстаном и Киргизией, а также прекратит «вывозные рейсы», сообщили в пресс-службе правительства. Решение было принято по итогам заседания оперативного штаба по борьбе с коронавирусом.В источнике
С чего всё началось
ТАСС

Оперштаб России сообщил о возобновлении авиасообщения с четырьмя странами

Россия возобновляет авиасообщение с 21 сентября с Белоруссией, Казахстаном и Киргизией. Об этом в пятницу сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с новой коронавирусной инфекцией.
ТАСС18 сентября в 14:18
Подробнее о событии
Эхо Москвы

Правительство России утвердило решение о возобновлении регулярных рейсов с 4 странами

Эхо Москвы10:07
Интерфакс

Россия возобновляет авиасообщение с Казахстаном, Киргизией, Белоруссией и Южной Кореей

Интерфакс18 сентября в 14:56
Коммерсантъ

Главные новости к утру 19 сентября

Коммерсантъвчера в 00:02
РИА Новости

Россия возобновляет с 21 сентября авиасообщение с тремя странами

РИА Новостивчера в 18:59
РБК

Россия возобновит авиасообщение еще с четырьмя странами

РБК18 сентября в 14:19
ТАСС

Оперштаб России сообщил о возобновлении авиасообщения с четырьмя странами

ТАСС18 сентября в 14:18
Комсомольская правда

Возобновление авиасообщения с Южной Кореей: что нужно знать туристам

Комсомольская правда04:21

Снят запрет на въезд авиатранспортом в РФ для граждан нескольких стран

Премьер-министр Михаил Мишустин снял запрет на въезд в Россию через воздушные пункты пропуска для граждан Беларуси, Казахстана, Киргизии, Южной Кореи и лицам, имеющим в этих странах вид на жительство.
Российская газета09:34
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Военный эксперт выступил за создание российской военной базы на Кубе

В ближайшем будущем Россия может создать несколько военных баз на Кубе, что будет симметричным ответом на активные действия США и провокации, которые в последнее время наблюдались как на море, так и в воздухе.
Discover2404:26
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