Россия возобновит авиасообщение с Белоруссией, Казахстаном и Киргизией
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Россия возобновит авиасообщение с Белоруссией, Казахстаном и Киргизией
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Россия с 21 сентября возобновит авиасообщение с Белоруссией, Казахстаном и Киргизией, а также прекратит «вывозные рейсы», сообщили в пресс-службе правительства. Решение было принято по итогам заседания оперативного штаба по борьбе с коронавирусом.В источнике
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Россия возобновляет авиасообщение с Казахстаном, Киргизией, Белоруссией и Южной Кореей
Интерфаксвчера в 14:56