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Ведомости
Ведомости

Россия возобновит авиасообщение с Белоруссией, Казахстаном и Киргизией

Россия с 21 сентября возобновит авиасообщение с Белоруссией, Казахстаном и Киргизией, а также прекратит «вывозные рейсы», сообщили в пресс-службе правительства. Решение было принято по итогам заседания оперативного штаба по борьбе с коронавирусом.В источнике
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RT на русском

Россия возобновит авиасообщение ещё с четырьмя странами

RT на русском00:30
Телеканал 360°

Россия возобновит авиасообщение с еще четырьмя странами в сентябре

Телеканал 360°вчера в 14:02
РИА Новости

Россия возобновляет с 21 сентября авиасообщение с тремя странами

РИА Новости18:59
РБК

Россия возобновит авиасообщение еще с четырьмя странами

РБКвчера в 14:19
Коммерсантъ

Главные новости к утру 19 сентября

Коммерсантъ00:02
ТАСС

Россия возобновляет авиасообщение с Белоруссией, Казахстаном, Киргизией и Южной Кореей

ТАССвчера в 14:00
Интерфакс

Россия возобновляет авиасообщение с Казахстаном, Киргизией, Белоруссией и Южной Кореей

Интерфаксвчера в 14:56
КП - Беларусь

Официально: С 21 сентября Россия возобновляет авиасообщение с Беларусью

КП - Беларусьвчера в 14:36

На юге Крыма ограничат подачу воды

С 24 августа в Симферополе, где проживают около 350 тыс. человек, и 39 близлежащих населенных пунктах начали поэтапно ограничивать подачу воды: в течение трех недель потребление снизили на треть.
На юге Крыма ограничат подачу воды
РБК06:33
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В США вводится запрет на WeChat и TikTok

Мобильное приложение TikTok Американский президент Дональд Трамп подписал указ, по которому в США с 20 сентября запрещено "любое оказание услуг по распространению и сопровождению" WeChat и TikTok.
REGNUMвчера в 13:04
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В Петербурге двое отравившихся хлором детей находятся в реанимации

Санкт-Петербург, 18 сентября 2020, 22:38 — REGNUM Двое из пяти детей, госпитализированных в Петербурге с симптомами ингаляционного отравления парами хлора после посещения бассейна, помещены в отделение реанимации и находятся под наблюдением врачей.
REGNUMвчера в 15:38
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Европарламент принял резолюцию о санкциях из-за Навального

Европарламент принял резолюцию с требованиями о проведении независимого расследования инцидента с российским оппозиционером Алексеем Навальным, усилении санкционного пакета против России и остановки "Северный поток-2".
CT newsвчера в 09:06
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В бундестаге оценили риски при отказе от Nord Stream 2

Берлин, 19 сентября 2020, 07:44 — REGNUM Многомиллиардные штрафные санкции могут угрожать Германии в случае отказа от реализации проекта «Северный поток — 2», заявил депутат бундестага Вальдемар Гердт, который является членом парламентского комитета по международным делам.
REGNUM00:44
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Антитела к коронавирусу могут передаваться ребенку с грудным молоком

Заместитель директора по научной работе Центрального НИИ Эпидемиологии Роспотребнадзора Александр Горелов заявил, что переболевшие коронавирусом женщины могут через грудное молоко передать ребенку выработанные антитела.
Аргументы и Факты02:07