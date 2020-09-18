Россия возобновит авиасообщение с Белоруссией, Казахстаном и Киргизией
Россия с 21 сентября возобновит авиасообщение с Белоруссией, Казахстаном и Киргизией, а также прекратит «вывозные рейсы», сообщили в пресс-службе правительства. Решение было принято по итогам заседания оперативного штаба по борьбе с коронавирусом.В источнике
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Россия возобновляет авиасообщение с Белоруссией, Казахстаном, Киргизией и Южной Кореей
Россия возобновляет авиасообщение с 21 сентября с Белоруссией, Казахстаном и Киргизией. Об этом в пятницу сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с новой коронавирусной инфекцией.
ТАССвчера в 14:00
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Россия возобновляет авиасообщение с Казахстаном, Киргизией, Белоруссией и Южной Кореей
Интерфаксвчера в 14:56