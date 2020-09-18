Будьте в Плюсе
Главное
Общество
США
Общество
Интересное
Общество
Политика
Общество
Общество
Экономика
В мире
Спорт
Происшествия
Культура
Технологии
Наука
Авто
Общество
Ведомости
Ведомости

Россия возобновит авиасообщение с Белоруссией, Казахстаном и Киргизией

Россия с 21 сентября возобновит авиасообщение с Белоруссией, Казахстаном и Киргизией, а также прекратит «вывозные рейсы», сообщили в пресс-службе правительства. Решение было принято по итогам заседания оперативного штаба по борьбе с коронавирусом.В источнике
С чего всё началось
ТАСС

Россия возобновляет авиасообщение с Белоруссией, Казахстаном, Киргизией и Южной Кореей

Россия возобновляет авиасообщение с 21 сентября с Белоруссией, Казахстаном и Киргизией. Об этом в пятницу сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с новой коронавирусной инфекцией.
ТАССвчера в 14:00
Подробнее о событии
РИА Новости

Россия возобновит авиасообщение с еще некоторыми странами

РИА Новостивчера в 14:21
РБК

Россия возобновит авиасообщение еще с четырьмя странами

РБКвчера в 14:19
RT на русском

Россия возобновит авиасообщение с Белоруссией с 21 сентября

RT на русскомвчера в 14:08
Российская газета

Россия возобновляет авиасообщение с рядом государств

Российская газетавчера в 14:10
ТАСС

Россия возобновляет авиасообщение с Белоруссией, Казахстаном, Киргизией и Южной Кореей

ТАССвчера в 14:00
Интерфакс

Россия возобновляет авиасообщение с Казахстаном, Киргизией, Белоруссией и Южной Кореей

Интерфаксвчера в 14:56
Коммерсантъ

Россия возобновляет авиасообщение со странами СНГ

Коммерсантъвчера в 14:46
КП - Беларусь

Официально: С 21 сентября Россия возобновляет авиасообщение с Беларусью

КП - Беларусьвчера в 14:36

Постпред Белоруссии заявил об отсутствии политзаключенных в стране

Постоянный представитель Белоруссии при отделении ООН в Женеве Юрий Амбразевич в ходе экстренных дебатов по ситуации в стране опроверг заявления о наличии политических заключенных в республике.
Постпред Белоруссии заявил об отсутствии политзаключенных в стране
РБКвчера в 08:30
741

Собянин объяснил рост числа выявленных случаев коронавируса в Москве

Рост числа выявляемых в Москве случаев заражения коронавирусом, в первую очередь, связан с ростом количества проводимых тестов, заявил в четверг в эфире телеканала "Россия-24" мэр столицы Сергей Собянин.
ТАСС17 сентября в 11:10
33

СК возбудил дело о мошенничестве с имуществом семьи актера Баталова

Ранее председатель СК Александр Бастрыкин поручил руководителю Главного следственного управления СК по Москве организовать доследственную проверку и при наличии оснований незамедлительно возбудить уголовное дело по материалам СМИ о возможном хищении недвижимости и денег семьи актера.
ТАССвчера в 07:41
14

Политолог оценил реакцию ЦИК на возникшие проблемы с базами данных

«Памфилова – чиновник, готовый слушать и слышать критику», – сказал газете ВЗГЛЯД политолог Павел Данилин, комментируя решение главы ЦИК России Эллы Памфиловой провести 23 сентября встречу с политологами и экспертами, которые ранее обратились к ней с открытым письмом о проблемах работы базы данных ЦИК.
Взгляд.рувчера в 07:58
21

Европарламент заявил, что не признает итоги выборов в Белоруссии

Европарламент сообщил, что не признает итоги президентских выборов в Белоруссии, а также не считает действующего главу республики Александра Лукашенко легитимным президентом, следует из опубликованной на сайте организации резолюции.
Аргументы и Факты17 сентября в 08:05
387

Белоусов обсудит налоговую нагрузку с РСПП 22 сентября

Первый вице-премьер Андрей Белоусов в рамках встречи с Российским союзом промышленников и предпринимателей (РСПП) 22 сентября обсудит налоговую нагрузку, а также предложения бизнеса по дифференциации налога на добычу полезных ископаемых (НДПИ).
ТАССвчера в 06:48
1

Елизавета Боярская обратилась к коллегам с просьбой о помощи

Знаменитая актриса Елизавета Боярская обратилась к коллегам и подписчикам своей странички в Инстаграм с просьбой помочь народному артисту России Евгению Борисовичу Леонову-Гладышеву, получившему в 2018 году серьезную черепно-мозговую травму, которая повлекла за собой тяжелейшие последствия для здоровья и инвалидность.
Вести.Ruвчера в 04:20
258

Sony отказалась от выпуска более слабой PS5 из-за быстрого устаревания

Глава Sony Interactive Entertainment Джим Райан дал интервью японскому изданию AV Watch, в котором рассказал, почему компания решила не выпускать менее мощный вариант PlayStation 5 по аналогии с Xbox Series S. Райан заявил, что уважает все решения Microsoft, однако посчитал, что более слабая PS5 устарела бы слишком быстро.
Srnskвчера в 11:50
1

ФСБ назвала имя передавшего секретные сведения Карине Цуркан чиновника

Следственное управление ФСБ считает, что бывший член правления «Интер РАО» Карина Цуркан, арестованная по делу о шпионаже (ст. 275 УК), передала Службе информации и безопасности (СИБ) Молдавии данные о поставках электричества на Украину, полученные от замглавы Минэнерго Вячеслава Кравченко.
РБКвчера в 11:34
29

Жириновский предложил кремировать тело Ленина

Лидер ЛДПР Владимир Жириновский считает, что если коммунисты не хотят продавать тело Владимира Ленина американскому художнику Дэвиду Датуне, то его нужно кремировать и похоронить колбу с прахом в могиле матери или отца.
РИА Новостивчера в 14:25
13

Путин: в России производят не имеющие аналогов в мире вооружения

«Нынешнее поколение российских оружейников достойно продолжает дело своих предшественников, производит действительно уникальные образцы вооружения, которые сегодня опережают зарубежные аналоги, а в некоторых случаях наше оружие и не имеет никаких аналогов, по ряду характеристик это совершенно очевидно», ‒ сказал Путин, слова которого приводит пресс-служба Кремля.
Ведомостивчера в 08:44
587