Россия возобновит авиасообщение с Белоруссией с 21 сентября
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Россия возобновит авиасообщение с Белоруссией с 21 сентября, сообщили в оперативном штабе по борьбе с коронавирусом. Кроме того, с этого числа возобновят авиаперелеты с Казахстаном и Киргизией.В источнике
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Россия возобновляет авиасообщение с Казахстаном, Киргизией, Белоруссией и Южной Кореей
Интерфаксвчера в 14:56
Россия возобновит еженедельные авиарейсы в Казахстан, Киргизию и Белоруссию с 21 сентября
Агентство Москвавчера в 14:08