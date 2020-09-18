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Известия

Россия возобновит авиасообщение с Белоруссией с 21 сентября

Россия возобновит авиасообщение с Белоруссией с 21 сентября, сообщили в оперативном штабе по борьбе с коронавирусом. Кроме того, с этого числа возобновят авиаперелеты с Казахстаном и Киргизией.В источнике
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RT на русском

Россия возобновит авиасообщение ещё с четырьмя странами

RT на русском00:30
Интерфакс

Россия возобновляет авиасообщение с Казахстаном, Киргизией, Белоруссией и Южной Кореей

Интерфаксвчера в 14:56
РИА Новости

Россия возобновляет с 21 сентября авиасообщение с тремя странами

РИА Новости18:59
РБК

Россия возобновит авиасообщение еще с четырьмя странами

РБКвчера в 14:19
Агентство Москва

Россия возобновит еженедельные авиарейсы в Казахстан, Киргизию и Белоруссию с 21 сентября

Агентство Москвавчера в 14:08
ТАСС

Россия возобновляет авиасообщение с Белоруссией, Казахстаном, Киргизией и Южной Кореей

ТАССвчера в 14:00
Коммерсантъ

Главные новости к утру 19 сентября

Коммерсантъ00:02
КП - Беларусь

Официально: С 21 сентября Россия возобновляет авиасообщение с Беларусью

КП - Беларусьвчера в 14:36

В МИД России назвали незаконными односторонние санкции против Минска

Запад в ситуации с Белоруссией попирает основополагающие принципы Устава ООН для продвижения в республике узкокорыстных интересов, заявил директор Департамента международных организаций МИД России Пётр Ильичёв.
В МИД России назвали незаконными односторонние санкции против Минска
RT на русском03:30
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В Минздраве оценили идею обязательной вакцинации от COVID-19 для туристов

Введение обязательной вакцинации от коронавируса в качестве условия для международных путешествий — разумная мера, заявил 19 сентября главный внештатный инфекционист Минздрава России Владимир Чуланов.
Известия00:31
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Соратница Навального сообщила детали о вывозе бутылки со следами яда

Сотрудник ФБК Мария Певчих рассказала в интервью Би-би-си, как соратники оппозиционера Алексея Навального забрали из номера отеля в Томске ряд предметов политика, включая бутылку, на которой впоследствии обнаружили следы яда из группы «Новичок».
РБКвчера в 13:10
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Александр Лукашенко закрыл границу Белоруссии с Литвой и Польшей

Александр Лукашенко заявил, что договорился с Россией провести второй этап белорусско-российских учений "Славянское братство-2020" на территории Белоруссии из-за острой ситуации в республике и посвятил эти учения женщинам.
Новые Известия17 сентября в 14:55
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Роскосмос планирует создать обитаемую базу на спутнике Юпитера

Специалисты государственной корпорации «Роскосмос» рассматривает естественный спутник планеты Юпитер Каллисто в качестве наиболее перспективного места для создания третьей обитаемой базы после Луны и Марса.
Комсомольская правда17 сентября в 05:37
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Нацбанк Украины сообщил о резком росте внешнего долга страны

Регулятор отмечает, что рост внешнего долга Украины традиционно произошел за счет увеличения внешних обязательств как государственного сектора — на 1,4 млрд долларов (до 52,9 млрд долларов, или 33,9% от ВВП), так и частного сектора — на 1,1 млрд долларов (до 69,9 млрд долларов, или 44,8% от ВВП).
REGNUMвчера в 06:26
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Названы риски для Украины в случае остановки «Северного потока — 2»

В случае остановки проекта «Северный поток — 2» украинская газотранспортная система (ГТС) окажется под угрозой, заявил депутат Верховной рады от партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Юрий Загородний.
Известия22:11
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