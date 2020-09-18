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Россия возобновит авиасообщение с Белоруссией с 21 сентября

Россия возобновит авиасообщение с Белоруссией с 21 сентября, сообщили в оперативном штабе по борьбе с коронавирусом. Кроме того, с этого числа возобновят авиаперелеты с Казахстаном и Киргизией.В источнике
С чего всё началось
ТАСС

Оперштаб России сообщил о возобновлении авиасообщения с четырьмя странами

Россия возобновляет авиасообщение с 21 сентября с Белоруссией, Казахстаном и Киргизией. Об этом в пятницу сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с новой коронавирусной инфекцией.
ТАСС18 сентября в 14:18
Подробнее о событии
Эхо Москвы

Правительство России утвердило решение о возобновлении регулярных рейсов с 4 странами

Эхо Москвывчера в 10:07
Взгляд.ру

Россия возобновила авиасообщение с Белоруссией

Взгляд.рувчера в 08:43
Интерфакс

Россия возобновляет авиасообщение с Казахстаном, Киргизией, Белоруссией и Южной Кореей

Интерфакс18 сентября в 14:56
РИА Новости

Россия возобновляет с 21 сентября авиасообщение с тремя странами

РИА Новости18 сентября в 18:59
РБК

Россия возобновит авиасообщение еще с четырьмя странами

РБК18 сентября в 14:19
ТАСС

Оперштаб России сообщил о возобновлении авиасообщения с четырьмя странами

ТАСС18 сентября в 14:18
Комсомольская правда

Возобновление авиасообщения с Южной Кореей: что нужно знать туристам

Комсомольская правдавчера в 04:21

Силуанов объяснил выгоду для России от кредита на $1,5 млрд Белоруссии

Глава Минфина Антон Силуанов в интервью телеканалу «Россия 1» заявил, что передача $1,5 млрд Белоруссии в виде кредита выгодна российской экономике в связи с тесными экономическими связями двух стран.
Силуанов объяснил выгоду для России от кредита на $1,5 млрд Белоруссии
РБКвчера в 10:26
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В США назвали условие продления ДСНВ с Россией

Спецпредставитель американского президента Маршалл Биллингсли заявил, что если Москва не согласится на условия США по продлению Договора СНВ-3 до выборов президента страны, то при переизбрании Дональда Трампа "плата" повысится.
Газета.Ruвчера в 16:29
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Названы ограничения на вакцинацию от коронавируса

Ограничения по вакцинации от коронавирусной инфекции могут касаться небольших групп с первичными иммунодефицитами (ПИД), сообщил академик РАН, заведующий кафедрой клинической иммунологии и аллергологии Сеченовского университета Александр Караулов в беседе с RT.
Lenta.ru21:56
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КНДР удалось легализовать почти $175 млн через банки США

Северная Корея в течение многих лет осуществляла сложную схему отмывания денег через известные банки в Нью-Йорке, сообщает телеканал NBC News, которому удалось ознакомиться с конфиденциальными банковскими документами.
Интерфакс22:19
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Обновленная Skoda Superb в РФ получила мощную версию

Осенью 2019 года до РФ добралась модификация с 2,0-литровым 190-сильным турбодвигателем TSI, весной – 150-сильная версия, а теперь у дилеров РФ появились автомобили с 2,0-литровыми турбомоторами TSI, способными генерировать мощность в 220 л. с. Skoda Superb с мощными силовыми установками можно заказать как в кузове лифтбек, так и универсал Combi (на фото).
Letnews.ruвчера в 02:24

В Латвии пожаловались на последствия потери грузов из России

Глава латвийской государственной компании "Латвийская железная дорога" (LDz) Марис Клейнбергс заявил о спаде грузоперевозок в стране из-за того, что Россия перенаправила товаропоток в собственные порты, пишет Sputnik Латвия.
РИА Новостивчера в 21:09
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