Россия возобновит авиасообщение с Белоруссией с 21 сентября
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Россия возобновит авиасообщение с Белоруссией с 21 сентября, сообщили в оперативном штабе по борьбе с коронавирусом. Кроме того, с этого числа возобновят авиаперелеты с Казахстаном и Киргизией.В источнике
С чего всё началось
Оперштаб России сообщил о возобновлении авиасообщения с четырьмя странами
Россия возобновляет авиасообщение с 21 сентября с Белоруссией, Казахстаном и Киргизией. Об этом в пятницу сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с новой коронавирусной инфекцией.
ТАСС18 сентября в 14:18
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Комсомольская правдавчера в 04:21
Россия возобновляет авиасообщение с Казахстаном, Киргизией, Белоруссией и Южной Кореей
Интерфакс18 сентября в 14:56