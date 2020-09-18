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Россия возобновит авиасообщение с Белоруссией с 21 сентября

Россия возобновит авиасообщение с Белоруссией с 21 сентября, сообщили в оперативном штабе по борьбе с коронавирусом. Кроме того, с этого числа возобновят авиаперелеты с Казахстаном и Киргизией.В источнике
С чего всё началось
ТАСС

Оперштаб России сообщил о возобновлении авиасообщения с четырьмя странами

Россия возобновляет авиасообщение с 21 сентября с Белоруссией, Казахстаном и Киргизией. Об этом в пятницу сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с новой коронавирусной инфекцией.
ТАСС18 сентября в 14:18
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Комсомольская правда

Возобновление авиасообщения с Южной Кореей: что нужно знать туристам

Комсомольская правдавчера в 04:21
Интерфакс

Россия возобновляет авиасообщение с Казахстаном, Киргизией, Белоруссией и Южной Кореей

Интерфакс18 сентября в 14:56
Коммерсантъ

Главные новости к утру 19 сентября

Коммерсантъ19 сентября в 00:02
РИА Новости

Россия возобновляет с 21 сентября авиасообщение с тремя странами

РИА Новости18 сентября в 18:59
РБК

Россия возобновит авиасообщение еще с четырьмя странами

РБК18 сентября в 14:19
ТАСС

Оперштаб России сообщил о возобновлении авиасообщения с четырьмя странами

ТАСС18 сентября в 14:18
RT на русском

Россия возобновит авиасообщение ещё с четырьмя странами

RT на русском19 сентября в 00:30

Академик рассказал об ограничениях на вакцинацию от COVID-19

Академик РАН заведующий кафедрой клинической иммунологии и аллергологии Сеченовского университета Александр Караулов рассказал о существующих ограничениях на вакцинацию от нового типа коронавируса COVID-19.
Академик рассказал об ограничениях на вакцинацию от COVID-19
Газета.Ru19:54
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В США назвали условие продления ДСНВ с Россией

Спецпредставитель американского президента Маршалл Биллингсли заявил, что если Москва не согласится на условия США по продлению Договора СНВ-3 до выборов президента страны, то при переизбрании Дональда Трампа "плата" повысится.
Газета.Ruвчера в 16:29
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МТС и Nokia развернули сеть 5G-ready в Прикамье

МТС и Nokia развернули выделенную сеть LTE на производстве «ОДК-Пермские моторы», крупнейшем производителе авиадвигателей для гражданской авиации и промышленных газотурбинных установок в России.
TelecomDaily18 сентября в 04:07

В США захотели больше бомбардировщиков для «разгрома» Калининграда

Автор публикации уверен, что вместо модернизации устаревающих самолетов американским военным необходим новый тяжелый стратегический бомбардировщик, который сможет нести большое количество боеголовок.
Известия18:43
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Тихановская ответила на вопрос об отсутствии контактов с Россией

Экс-кандидат в президенты Белоруссии Светлана Тихановская, которая объявила себя победителем выборов, ответила на вопрос журналистов о том, почему пока у нее не было контактов с представителями руководства России.
Московский Комсомолецвчера в 07:28
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Генсек ООН отказался рассмотреть запрос США о санкциях против Ирана

В августе госсекретарь США Майк Помпео передал председателю СБ жалобу на неисполнение Ираном положений Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД) по иранской ядерной программе для запуска процедуры восстановления антииранских санкций в рамках резолюции 2231.Подавляющее большинство членов Совбеза выступили против намерения США восстановить санкции ООН в отношении Ирана.
РИА Новостивчера в 11:58
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