Россия возобновит авиасообщение с Белоруссией с 21 сентября, сообщили в оперативном штабе по борьбе с коронавирусом. Кроме того, с этого числа возобновят авиаперелеты с Казахстаном и Киргизией.

С чего всё началось Оперштаб России сообщил о возобновлении авиасообщения с четырьмя странами Россия возобновляет авиасообщение с 21 сентября с Белоруссией, Казахстаном и Киргизией. Об этом в пятницу сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с новой коронавирусной инфекцией. ТАСС 18 сентября в 14:18