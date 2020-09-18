Суд в Польше получил ходатайство об аресте российских авиадиспетчеров

Районный суд в районе Мокотув в Варшаве получил от Генпрокуратуры республики ходатайства о назначении временного ареста для трёх российских диспетчеров, которые дежурили в аэропорту Смоленск-Северный в день крушения польского правительственного самолёта Ту-154М 10 апреля 2010 года.