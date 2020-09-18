Сотрудник ФБК Мария Певчих рассказала в интервью Би-би-си, как соратники оппозиционера Алексея Навального забрали из номера отеля в Томске ряд предметов политика, включая бутылку, на которой впоследствии обнаружили следы яда из группы «Новичок».
Заявления президента Белоруссии Александра Лукашенко о закрытии границ с Литвой и Польшей неадекватны, заявил министр иностранных дел Литвы Линас Линкявичюс в интервью Литовскому национальному радио и телевидению.
Научный журнал Lancet опубликовал обращение международной группы ученых к российским специалистам, посвященное вакцине "Спутник V", и ответ российских специалистов коллегам, сообщила РИА Новости представитель издания.
Районный суд в районе Мокотув в Варшаве получил от Генпрокуратуры республики ходатайства о назначении временного ареста для трёх российских диспетчеров, которые дежурили в аэропорту Смоленск-Северный в день крушения польского правительственного самолёта Ту-154М 10 апреля 2010 года.
Компания Credit Suisse уже сейчас говорит о целесообразности Tesla сконцентрировать усилия на серийном производстве аккумуляторов, ведь на данный момент бренд Маска может выпускать аккумуляторы общей ёмкостью до 63 ГВтч.
Численность населения РФ с доходами ниже прожиточного минимума во II квартале 2020 года увеличилась на 1,3 млн человек по сравнению как со II кварталом 2019 года, так и с I кварталом 2020 года и составила 19,9 млн человек, сообщил в пятницу Росстат.
Неработающие пенсионеры в 2021 году могут рассчитывать на индексацию пенсий на 6,3%, в результате чего выплаты вырастут на 903 рубля, говорится в проекте бюджета Пенсионного фонда России (ПФР) на 2021-й и плановый период 2022-2023 гг. ПФР в следующем году направит на выплату государственных пенсий 8,4 трлн рублей, что на 1 трлн рублей больше, чем в текущем.