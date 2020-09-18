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RT на русском
RT на русском

Россия возобновит авиасообщение с Белоруссией с 21 сентября

Российский оперативный штаб по борьбе с инфекцией сообщил, что Россия возобновит авиасообщение с Казахстаном, Киргизией и Белоруссией с 21 сентября.В источнике
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Комсомольская правда

Россия возобновляет международное авиасообщение с четырьмя странами

Комсомольская правда14:13
URA.Ru

Россия возобновляет полеты еще в три страны

URA.Ru14:09
РБК

Россия возобновит авиасообщение с Белоруссией, Южной Кореей и Казахстаном

РБК14:03
Lenta.ru

Россия возобновит авиасообщение еще с несколькими странами

Lenta.ru14:07
RT на русском

Россия возобновит авиасообщение с Белоруссией с 21 сентября

RT на русском14:08
ТАСС

Россия возобновляет авиасообщение с Белоруссией, Казахстаном, Киргизией и Южной Кореей

ТАСС14:00
Коммерсантъ

Россия прекратит вывозные рейсы из-за рубежа

Коммерсантъ14:11

Соратница Навального сообщила детали о вывозе бутылки со следами яда

Сотрудник ФБК Мария Певчих рассказала в интервью Би-би-си, как соратники оппозиционера Алексея Навального забрали из номера отеля в Томске ряд предметов политика, включая бутылку, на которой впоследствии обнаружили следы яда из группы «Новичок».
Соратница Навального сообщила детали о вывозе бутылки со следами яда
РБК13:10
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МИД Литвы отреагировал на заявление Лукашенко о закрытии границ

Заявления президента Белоруссии Александра Лукашенко о закрытии границ с Литвой и Польшей неадекватны, заявил министр иностранных дел Литвы Линас Линкявичюс в интервью Литовскому национальному радио и телевидению.
РИА Новости02:31
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МИД Белоруссии назвал резолюцию СПЧ ООН травлей со стороны Евросоюза

МИД Белоруссии рассматривает резолюцию Совета ООН по правам человека относительно ситуации в республике как очередной этап "кампании травли" со стороны ЕС, заявила в пятницу пресс-служба ведомства.
РИА Новости13:09
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Lancet опубликовал ответ российских ученых коллегам по «Спутнику V»

Научный журнал Lancet опубликовал обращение международной группы ученых к российским специалистам, посвященное вакцине "Спутник V", и ответ российских специалистов коллегам, сообщила РИА Новости представитель издания.
РИА Новости12:15
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Джонсон допустил введение повторного карантина в Британии

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон признал, что в стране начинается вторая волна заражения коронавирусом, и не исключил принятия самых жестких мер, вплоть до нового национального локдауна.
РИА Новости13:53

Суд в Польше получил ходатайство об аресте российских авиадиспетчеров

Районный суд в районе Мокотув в Варшаве получил от Генпрокуратуры республики ходатайства о назначении временного ареста для трёх российских диспетчеров, которые дежурили в аэропорту Смоленск-Северный в день крушения польского правительственного самолёта Ту-154М 10 апреля 2010 года.
RT на русском06:38
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Герасимову предложили стать худруком «Содружества актеров Таганки»

Актер и депутат Мосгордумы Евгений Герасимов назвал интересным предложение стать художественным руководителем "Содружества актеров Таганки", отметив, что решение будет принимать учредитель театра.
РИА Новости07:45

Tesla планирует многократно нарастить производство аккумуляторов

Компания Credit Suisse уже сейчас говорит о целесообразности Tesla сконцентрировать усилия на серийном производстве аккумуляторов, ведь на данный момент бренд Маска может выпускать аккумуляторы общей ёмкостью до 63 ГВтч.
Anonsens04:51
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Число бедных в РФ во II квартале возросло на 1,3 млн человек

Численность населения РФ с доходами ниже прожиточного минимума во II квартале 2020 года увеличилась на 1,3 млн человек по сравнению как со II кварталом 2019 года, так и с I кварталом 2020 года и составила 19,9 млн человек, сообщил в пятницу Росстат.
Интерфакс12:27
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Пенсии россиян в 2021 году вырастут примерно на 900 рублей

Неработающие пенсионеры в 2021 году могут рассчитывать на индексацию пенсий на 6,3%, в результате чего выплаты вырастут на 903 рубля, говорится в проекте бюджета Пенсионного фонда России (ПФР) на 2021-й и плановый период 2022-2023 гг. ПФР в следующем году направит на выплату государственных пенсий 8,4 трлн рублей, что на 1 трлн рублей больше, чем в текущем.
Политическая Экспертиза10:27
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