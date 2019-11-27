Политика

Газета.RuГазета.RuРоссия возобновит авиасообщение с Грузией в 2020 году, выяснили СМИ

Россия может возобновить авиасообщение с Грузией в первой половине 2020 года. Об этом пишут "Известия" со ссылкой на источник в правительстве.
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Кривой рейс: возобновление авиасообщения с Грузией отложили до 2020-го

Авиасообщение между Россией и Грузией, скорее всего, восстановят уже в первой половине 2020 года. Об этом «Известиям» рассказал информированный правительственный источник.
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