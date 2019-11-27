Политика
Газета.RuРоссия возобновит авиасообщение с Грузией в 2020 году, выяснили СМИ
Россия может возобновить авиасообщение с Грузией в первой половине 2020 года. Об этом пишут "Известия" со ссылкой на источник в правительстве.
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с чего всё началось
Авиасообщение между Россией и Грузией, скорее всего, восстановят уже в первой половине 2020 года. Об этом «Известиям» рассказал информированный правительственный источник.Известиявчера в 16:01
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«Локомотив» уступил «Байеру» в Лиге чемпионов
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«В контексте возвращения Украине кораблей, которые были незаконно захвачены Россией в 2018 году, мы призываем РФ выполнить свои международные обязательства, обеспечив беспрепятственный доступ в украинские порты в Азовском море и свободу навигации», — добавили главы МИД четырех стран.
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Политика
США заморозили военную помощь Украине в день беседы Трампа с Зеленским
Административно-бюджетное управление администрации президента США (OMB) выпустило документ о заморозке военной помощи Украине вечером 25 июля, в день разговора американского лидера Дональда Трампа с его украинским коллегой Владимиром Зеленским, передает CNN со ссылкой на документы, поступившие в комитет по бюджету палаты представителей.
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Партия Порошенко призвала не допустить прямых поставок газа из России
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Политика
В Чехии возбудили уголовные дела против лидеров бывшей ЧССР
Полиция Чехии возбудила уголовные дела против экс-руководителей Чехословацкой Социалистической Республики (ЧССР, 1960-1990).
Футбол
Маурицио Сарри: «Оставил Роналду на поле в матче с „Атлетико“, чтобы он забил гол»
Главный тренер «Ювентуса» Маурицио Сарри дал оценку игре Криштиану Роналду в матче с «Атлетико» (1:0) в 5-м туре группового этапа Лиги чемпионов.
Происшествия
В Приморье задержали подозреваемого в убийстве 17-летней девушки
Правоохранители в Приморье задержали мужчину по подозрению в убийстве 17-летней девушки, чье тело нашли в реке Уссури, сообщает региональное СУСК РФ.
Происшествия
На серой ветке московского метро человек упал на рельсы
Футбол
«Манчестер Сити» не справился с «Шахтером»
Происшествия
В Иркутске подросток спас девочку от рук насильника
В Иркутске подросток и местный житель спасли 9-летнюю девочку от рук мужчины, ранее судимого за совершение преступлений сексуального характера.
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Выплаты в 50 рублей по уходу за ребенком отменены
С 1 января ежемесячные компенсационные выплаты по уходу за ребенком в возрасте от полутора до трех лет в России будут отменены.
Происшествия
В МГУ прокомментировали заявление студента о пытках ФСБ
Администрация философского факультета Московского государственного университета «намерена обратиться в правоохранительные органы» в связи с заявлением студента Марата Нигматуллина о пытках сотрудниками спецслужб.
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В 2018 году президент РФ Владимир Путин подписал указ о переносе столицы Дальневосточного федерального округа из Хабаровска во Владивосток, однако статуса столицы Приморья у города до сих пор не было.
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МАК назвал причиной крушения Boeing в Ростове-на-Дону ошибку пилотов
В апреле 2016 года МАК опубликовал промежуточный отчет по результатам расследования катастрофы, в котором также назвал причиной крушения ошибку пилотов.
Общество
Дурова вызвали в суд по делу о криптовалюте Telegram
Армия и оружие
Турецкие военные начали тестировать радары С-400
Хоккей
Тренера «Калгари» Питерса обвиняют в расизме
Перспективная и интересная команда не попадает пока в зону плей-офф, проиграв 8 из 11 последних матчей, а её главный тренер стал объектом яростной критики.
Здоровье
Скворцова поручила вернуть на работу трансплантолога Каабака
По итогам встречи Скворцова поручила директору Национального медицинского исследовательского центра (НМИЦ) здоровья детей вернуть на работу Каабака и его коллегу Надежду Бабенко.
Политика
В «Нафтогазе» пригрозили перекачкой транзитного газа в свои хранилища
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Жириновский назвал Украину поджигателем войны
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