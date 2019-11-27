Политика

Газета.RuГазета.RuРоссия возобновит авиасообщение с Грузией в 2020 году, выяснили СМИ

Россия может возобновить авиасообщение с Грузией в первой половине 2020 года. Об этом пишут "Известия" со ссылкой на источник в правительстве.
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Кривой рейс: возобновление авиасообщения с Грузией отложили до 2020-го

Авиасообщение между Россией и Грузией, скорее всего, восстановят уже в первой половине 2020 года. Об этом «Известиям» рассказал информированный правительственный источник.
Известиявчера в 16:01

Подробнее о событии

Авиасообщение между Россией и Грузией могут возобновить в начале 2020 года

Life.ruвчера в 20:45

Названы сроки возобновления авиасообщения с Грузией

Известиявчера в 17:37

СМИ узнали об отсрочке возобновления полетов в Грузию

РБКвчера в 19:32

Авиасообщение между Россией и Грузией отложили до 2020 из-за протестов

Телеканал 360°вчера в 19:21

Стали известны сроки возобновления авиаперелетов в Грузию

URA.Ruвчера в 19:18

Россия возобновит авиасообщение с Грузией в 2020 году, выяснили СМИ

Газета.Ruвчера в 18:57

СМИ: Россия и Грузия могут возобновить авиасообщение в 2020 году

РИА Новостивчера в 19:56
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Происшествия

В ДТП с автобусом и электричкой под Астраханью пострадали 10 человек

Газета.Ru 00:53
Футбол

«Локомотив» уступил «Байеру» в Лиге чемпионов

Московский «Локомотив» потерпел поражение от леверкузенского «Байера» в матче пятого тура группового этапа Лиги чемпионов.
RT на русском вчера в 14:47
Происшествия

Автобус с российскими туристами попал в ДТП в Доминикане

Как сообщает портал Diario Libre, в Доминиканской Республике произошло ДТП с участием туристического автобуса, в котором находились россияне.
Московский Комсомолец вчера в 15:51
Происшествия

Убийство главы ЦПЭ Ингушетии раскрыли за две недели

Известия вчера в 16:52
Происшествия

СК возбудил дело о доведении до самоубийства следовательницы в Сочи

Газета.Ru вчера в 08:44
Политика

Четыре страны обратились к России с требованием по Украине

«В контексте возвращения Украине кораблей, которые были незаконно захвачены Россией в 2018 году, мы призываем РФ выполнить свои международные обязательства, обеспечив беспрепятственный доступ в украинские порты в Азовском море и свободу навигации», — добавили главы МИД четырех стран.
Lenta.ru вчера в 18:39
Авто

Бензин АИ‑100. В какие моторы его лучше не заливать

Концерн Volvo официально заявил, что для их моторов, реализуемых на российском рынке, 100-й бензин не нужен.
Российская газета вчера в 08:01
Политика

США заморозили военную помощь Украине в день беседы Трампа с Зеленским

Административно-бюджетное управление администрации президента США (OMB) выпустило документ о заморозке военной помощи Украине вечером 25 июля, в день разговора американского лидера Дональда Трампа с его украинским коллегой Владимиром Зеленским, передает CNN со ссылкой на документы, поступившие в комитет по бюджету палаты представителей.
РБК вчера в 15:41
Армия и оружие

ОАЭ развернут серийное производство собственных легких штурмовиков

Арабская компания Calidus в ближайшее время развернет серийное производство легких штурмовых самолетов B-250 Bader собственной разработки.
N+1 вчера в 02:02
Общество

Конгресс США эвакуировали из-за воздушной тревоги

Белый дом и Капитолий США были временно закрыты из-за нарушения воздушного пространства Вашингтона, из офисов Капитолия вывели всех служащих, сотрудникам Белого дома было сказано оставаться на своих местах.
Lenta.ru вчера в 09:56
Экономика

«Елисей» сокращает количество магазинов в сети

За последний месяц в Екатеринбурге закрылись два магазина местной сети «Елисей».
Коммерсантъ Екатеринбург 00:48
Спорт

Сборная России вышла в плей-офф чемпионата мира по пляжному футболу

Нева Спорт 01:00
Политика

Партия Порошенко призвала не допустить прямых поставок газа из России

Партия «Европейская солидарность» экс-президента Украины Петра Порошенко потребовала от власти не допустить возобновления прямых закупок газа из России, назвав это угрозой для национальной безопасности страны.
RT на русском вчера в 14:03
Культура

Артист Данилко со слезами покинул студию украинского телешоу

РБК 00:14
Политика

В Чехии возбудили уголовные дела против лидеров бывшей ЧССР

Полиция Чехии возбудила уголовные дела против экс-руководителей Чехословацкой Социалистической Республики (ЧССР, 1960-1990).
ТАСС вчера в 09:58
Футбол

Маурицио Сарри: «Оставил Роналду на поле в матче с „Атлетико“, чтобы он забил гол»

Главный тренер «Ювентуса» Маурицио Сарри дал оценку игре Криштиану Роналду в матче с «Атлетико» (1:0) в 5-м туре группового этапа Лиги чемпионов.
Матч ТВ вчера в 23:30
Происшествия

В Приморье задержали подозреваемого в убийстве 17-летней девушки

Правоохранители в Приморье задержали мужчину по подозрению в убийстве 17-летней девушки, чье тело нашли в реке Уссури, сообщает региональное СУСК РФ.
РИА Новости вчера в 23:04
Происшествия

На серой ветке московского метро человек упал на рельсы

РИА Новости 00:49
Футбол

«Манчестер Сити» не справился с «Шахтером»

Вести.Ru вчера в 17:49
Происшествия

В Иркутске подросток спас девочку от рук насильника

В Иркутске подросток и местный житель спасли 9-летнюю девочку от рук мужчины, ранее судимого за совершение преступлений сексуального характера.
Газета.Ru вчера в 05:17
Общество

Выплаты в 50 рублей по уходу за ребенком отменены

С 1 января ежемесячные компенсационные выплаты по уходу за ребенком в возрасте от полутора до трех лет в России будут отменены.
Газета.Ru вчера в 07:12
Происшествия

В МГУ прокомментировали заявление студента о пытках ФСБ

Администрация философского факультета Московского государственного университета «намерена обратиться в правоохранительные органы» в связи с заявлением студента Марата Нигматуллина о пытках сотрудниками спецслужб.
Коммерсантъ вчера в 13:13
Общество

Владивосток официально стал столицей Приморья

В 2018 году президент РФ Владимир Путин подписал указ о переносе столицы Дальневосточного федерального округа из Хабаровска во Владивосток, однако статуса столицы Приморья у города до сих пор не было.
Известия вчера в 21:48
Происшествия

МАК назвал причиной крушения Boeing в Ростове-на-Дону ошибку пилотов

В апреле 2016 года МАК опубликовал промежуточный отчет по результатам расследования катастрофы, в котором также назвал причиной крушения ошибку пилотов.
Коммерсантъ вчера в 10:00
Общество

Дурова вызвали в суд по делу о криптовалюте Telegram

ТАСС вчера в 13:58
Армия и оружие

Турецкие военные начали тестировать радары С-400

Российская газета 25 ноября в 04:15
Хоккей

Тренера «Калгари» Питерса обвиняют в расизме

Перспективная и интересная команда не попадает пока в зону плей-офф, проиграв 8 из 11 последних матчей, а её главный тренер стал объектом яростной критики.
Чемпионат вчера в 23:21
Здоровье

Скворцова поручила вернуть на работу трансплантолога Каабака

По итогам встречи Скворцова поручила директору Национального медицинского исследовательского центра (НМИЦ) здоровья детей вернуть на работу Каабака и его коллегу Надежду Бабенко.
Газета.Ru вчера в 07:48
Политика

В «Нафтогазе» пригрозили перекачкой транзитного газа в свои хранилища

Предназначенный для Европы российский газ будет закачан в украинские хранилища, если транзитный контракт между Россией и Украиной заключить не удастся.
REGNUM вчера в 01:31
Политика

Жириновский назвал Украину поджигателем войны

Лидер ЛДПР Владимир Жириновский заявил, что Россия может превентивно уничтожить Украину, назвав страну "поджигателем войны".
РИА Новости вчера в 18:19
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