Политика

Газета.RuГазета.RuРоссия возобновит авиасообщение с Грузией в 2020 году, выяснили СМИ

Россия может возобновить авиасообщение с Грузией в первой половине 2020 года. Об этом пишут "Известия" со ссылкой на источник в правительстве.
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Кривой рейс: возобновление авиасообщения с Грузией отложили до 2020-го

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Автоматически обработано 7069 источников, обновлено в 22:04, Вашингтон
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