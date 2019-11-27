Политика
Газета.RuРоссия возобновит авиасообщение с Грузией в 2020 году, выяснили СМИ
Россия может возобновить авиасообщение с Грузией в первой половине 2020 года. Об этом пишут "Известия" со ссылкой на источник в правительстве.
Читать в источнике
Оценить
с чего всё началось
Авиасообщение между Россией и Грузией, скорее всего, восстановят уже в первой половине 2020 года. Об этом «Известиям» рассказал информированный правительственный источник.Известия16:01
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7069 источников, обновлено в 22:04, Вашингтон
Экономика
Зарплаты россиян не позволят накопить на пенсию
Российские экономисты пришли к выводу, что граждане, получающие менее ста тысяч рублей в год вряд ли могут рассчитывать на получение пенсии после выхода на заслуженный отдых.
Армия и оружие
Увеличена дальность поражения одной из самых точных винтовок России
Винтовка ORSIS Т-5000, на базе которой создан снайперский комплекс "Точность" - разработка оружейного завода "Промтехнология" (бренд ORSIS).
Шоу-бизнес
Дочь Заворотнюк опубликовала снимок матери
Дочь Анастасии Заворотнюк Анна опубликовала в своем инстаграме новое фото матери.
Происшествия
Убийство главы ЦПЭ Ингушетии раскрыли за две недели
Убийство главы Центра противодействия экстремизму (ЦПЭ) Ингушетии Ибрагима Эльджаркиева полностью раскрыто, сообщил «Известиям» источник в правоохранительных органах.
Спорт
Сборная Белоруссии уступила Сенегалу в матче ЧМ по пляжному футболу
Происшествия
Одна из пострадавших в ДТП в Доминикане россиянок лишилась рук
По словам Евдокимова, одной из пострадавших россиянок пришлось ампутировать обе руки.
Политика
Жириновский назвал Украину поджигателем войны и пообещал ее уничтожить
Лидер ЛДПР Владимир Жириновский назвал Киев поджигателем войны и сравнил его с Берлином 1933 года.
Фигурное катание
Стали известны все участники финала Гран-при по фигурному катанию
После завершения этапа Гран-при в Японии стали известны все участники финала серии в Турине. Соревнования пройдут с 5 по 8 декабря.
Общество
Выплаты в 50 рублей по уходу за ребенком отменены
С 1 января ежемесячные компенсационные выплаты по уходу за ребенком в возрасте от полутора до трех лет в России будут отменены.
Спорт
Глава оргкомитета Универсиады-2023 созывает совещание по санкциям WADA
Глава оргкомитета Универсиады-2023 созывает совещание по санкциям WADA Решение антидопингового агентства может повлиять на соревнования в Екатеринбурге.
Музыка
Тейлор Свифт стала рекордсменом на American Music Awards
Кантри-поп-исполнительнице и автору песен из США Тейлор Свифт вручили шесть наград на ежегодной американской музыкальной премии American Music Awards.
Общество
Диетолог назвала самые вредные продукты для завтрака
Экономика
Работающие пенсионеры в 2020 году получат прибавку к выплатам
В 2020 году работающие пенсионеры могут рассчитывать на прибавку к выплатам, сообщает РИА VladNews со ссылкой на Информинг.
Общество
В Госдуме планируют сделать 31 декабря выходным днем
В Госдуме предложили сделать 31 декабря выходным днем.
Кино
Появился трейлер продолжения «Ходячих мертвецов»
Телеканал AMC опубликовал трейлер продолжения популярного сериала "Ходячие мертвецы". Ролик появился в сети 25 ноября.
Здоровье
У собравших миллион за сутки челябинцев родилась дочка
За сутки неравнодушные люди перевели челябинцам на счёт более миллиона рублей.
Происшествия
В Иркутске подросток спас девочку от рук насильника
В Иркутске подросток и местный житель спасли 9-летнюю девочку от рук мужчины, ранее судимого за совершение преступлений сексуального характера.
Общество
В России могут ввести маркировку домашних животных
Минсельхоз внесёт в Госдуму законопроект об обязательной регистрации домашних животных до конца 2019 года.
Экономика
Чиновники разработали условия допуска частных компаний на шельф
Что предлагают частным инвесторам на шельфе Минвостокразвития разработало концепцию законопроекта о расширении доступа частных инвесторов к реализации проектов на Арктическом и Дальневосточном континентальных шельфах.
Общество
В Госдуме поддержали запрет продажи алкоголя в новогодние праздники
Первый заместитель председателя комитета по охране здоровья Госдумы Федор Тумусов поддержал инициативу властей Башкирии ограничить продажу алкоголя в новогодние праздники.
Общество
Владивосток официально стал столицей Приморья
В 2018 году президент РФ Владимир Путин подписал указ о переносе столицы Дальневосточного федерального округа из Хабаровска во Владивосток, однако статуса столицы Приморья у города до сих пор не было.
Общество
Роскачество намерено сравнить российские и иностранные вина
Роскачество сообщило во вторник об итогах исследования отечественных вин в рамках ежегодного проекта "Винный гид России": среди 600 протестированных образцов первые места заняла продукция стоимостью в пределах 300-600 рублей, произведенная из российского винограда, в том числе - вина Крыма и Кубани.
Политика
Трамп хочет объявить мексиканские наркокартели террористами
Президент США Дональд Трамп заявил, что планирует в ближайшем будущем причислить мексиканские наркокартели к террористическим организациям.
Шоу-бизнес
Селена Гомес повторила татуировку Джастина Бибера
Селена Гомес обратилась к одному из лучших мастеров в США, чтобы сделать себе такую же татуировку, как у бывшего бойфренда.
Экономика
Число потенциальных банкротов в России превысило 1 млн человек
По данным НБКИ, с ноября 2018 г. число потенциальных банкротов в России увеличилось на 4,9%.
Происшествия
Flydubai прокомментировала отчет о катастрофе Boeing в Ростове-на-Дону
Авиакомпания Flydubai заявила, что пилот разбившегося в марте 2016 года в Ростове-на-Дону самолета совершал посадку, имея сводку погоды от диспетчеров с неполными данными.
Футбол
«Манчестер Сити» не смог обыграть «Шахтер»
«Манчестер Сити» на своем поле сыграл вничью с «Шахтером» в матче группового турнира Лиги чемпионов (1:1). Хавбек английской команды Илкай Гюндоган в начале второго тайма открыл счет, но спустя 13 минут Манор Соломон сравнял счет.
Политика
В Раде зарегистрирован законопроект о новом порядке получения пенсий жителям ЛДНР
В Верховной Раде зарегистрировали проект закона предусматривающий получение пенсий жителями ЛНР и ДНР без регистрации переселенцами.
Общество
Лавров прокомментировал рекомендации WADA об отстранении РФ
Министр иностранных дел России Сергей Лавров призвал отстаивать «необходимость честного разговора» и заявил, что «есть желающие поставить Россию в положение обвиняемой», комментируя рекомендации комитета по соответствию Всемирного антидопингового агентства (WADA) отстранить Россию от международных соревнований, передает «РИА Новости» 26 ноября.