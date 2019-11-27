Политика
Газета.RuРоссия возобновит авиасообщение с Грузией в 2020 году, выяснили СМИ
Россия может возобновить авиасообщение с Грузией в первой половине 2020 года. Об этом пишут "Известия" со ссылкой на источник в правительстве.
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с чего всё началось
Авиасообщение между Россией и Грузией, скорее всего, восстановят уже в первой половине 2020 года. Об этом «Известиям» рассказал информированный правительственный источник.Известия16:01
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Технологии
ESET: сотни тысяч россиян стали жертвами вредоносного криптомайнера
Сотни тысяч пользователей в России, Белоруссии, на Украине и в Казахстане стали жертвами модуля для майнинга криптовалюты Monero, говорится в сообщении антивирусной компании ESET.
DP.RU 06:32
Футбол
«Локомотив» уступил «Байеру» в Лиге чемпионов
Московский «Локомотив» потерпел поражение от леверкузенского «Байера» в матче пятого тура группового этапа Лиги чемпионов.
RT на русском 14:47
Экономика
Работающие пенсионеры в 2020 году получат прибавку к выплатам
В 2020 году работающие пенсионеры могут рассчитывать на прибавку к выплатам, сообщает РИА VladNews со ссылкой на Информинг.
Владивосток-Новости вчера в 04:36
Политика
Президент Эстонии подарила Зеленскому велосипед
Президент Эстонии Керсти Кальюлайд подарила велосипед лидеру Украины в ходе его визита в республику.
Газета.Ru 07:07
Происшествия
В Доминикане автобус с российскими туристами попал в аварию
Автобус, в котором находились российские туристы, столкнулся с грузовиком в Доминиканской Республике, сообщает газета Diario Libre.
Коммерсантъ 15:54
Фигурное катание
Фанаты требуют отстранить Ягудина от работы комментатором
Газета.Ru вчера в 08:35
Происшествия
Сахалинец, избивший ребенка, заплатит ему полмиллиона рублей
Городской прокурор обратился в суд в интересах потерпевшей о взыскании компенсации морального вреда в размере 500 000 рублей.
Сахалин.Инфо 17:58
Шоу-бизнес
Анастасия Костенко помогает Дмитрию Тарасову выплачивать долги
Чтобы разобраться с долгами, игроку решила помочь его беременная супруга Анастасия Костенко.
ГлобалМСК.ру 07:57
Наука
Заболевают раком чаще всего с первой группой крови
Специалисты решили выяснить, люди с какой группой крови чаще всего подвержены онкозаболеваниям.
Курьер. Среда. Бердск 05:45
Шоу-бизнес
Гоген Солнцев отреагировал на слухи о тяжелой болезни его жены
В популярных телеграм-каналах появилась информация о страшной болезни супруги актера и шоумена Гогена Солнцева.
Народные новости 10:00
Армия и оружие
Россиянин побил мировой рекорд по дальности ночного выстрела
Россиянин Сергей Шмаков установил новый мировой рекорд по дальности ночного выстрела.
ФАН 13:00
Общество
Диетолог назвала самые вредные продукты для завтрака
Москва 24 вчера в 00:41
Политика
Главы МИД четырёх стран призвали Россию уважать суверенитет Украины
Министры иностранных дел Украины, Эстонии, Швеции и Литвы призвали Россию не препятствовать проходу украинских кораблей к портам в Азовском море и уважать территориальную целостность этой страны.
REGNUM 17:06
Общество
В списке расстрелянных на Евромайдане нашли фальсификации
В феврале 2018 года РИА Новости опубликовало интервью с гражданами Грузии, признавшимися в том, что именно они расстреляли протестующих на майдане Незалежности (площади Независимости в Киеве).
Lenta.ru 10:02
Политика
Жириновский пригрозил уничтожить Украину
Лидер ЛДПР и депутат Госдумы Владимир Жириновский назвал Украину поджигателем войны и пригрозил ей превентивным уничтожением.
Известия 19:53
Шоу-бизнес
Дети Пугачевой и Галкина активно помогают в уборке семейного замка
Дети Аллы Пугачевой и Максима Галкина активно помогают в уборке семейного замка в подмосковной деревне Грязь.
Актуальные Новости вчера в 10:51
Культура
Сергей Шнуров: России нужен образ сварщика, который идет к успеху
России нужен образ сварщика, который станет Илоном Маском, заявил музыкант Сергей Шнуров 26 ноября в ходе беседы с министром образования РФ Ольгой Васильевой в эфире телеканала "Россия 1".
Красная весна 19:23
Общество
В Госдуме поддержали запрет продажи алкоголя в новогодние праздники
Первый заместитель председателя комитета по охране здоровья Госдумы Федот Тумусов поддержал идею башкирских властей ограничить продажу алкоголя в новогодние праздники.
Известия вчера в 07:54
Политика
Посол в Лондоне рассказал об обидах Британии из-за дела Скрипалей
В Лондоне заявили, что к случившемуся причастна Россия, Москва это категорически отрицает.
РИА Новости 02:18
Общество
Выплаты в 50 рублей по уходу за ребенком отменены
С 1 января ежемесячные компенсационные выплаты по уходу за ребенком в возрасте от полутора до трех лет в России будут отменены.
Газета.Ru 07:12
Политика
США заморозили помощь Украине сразу после разговора Трампа с Зеленским
Первые меры по приостановке помощи Киеву на сумму 250 миллионов долларов были приняты Вашингтоном 25 июля, спустя несколько часов после телефонного разговора президента США Дональда Трампа и украинского лидера Владимира Зеленского.
Lenta.ru 16:52
Авто
Стартовали продажи Lada Vesta с вариатором
Сегодня, 25 ноября, в салонах официальных дилеров Lada начались продажи новой версии Lada Vesta с бесступенчатой коробкой передач Jatco и 113-сильным мотором Renault-Nissan.
110km.ru вчера в 07:35
Общество
Военные в Крыму заплатят 31 млн рублей за случайный запуск ракеты
Крымский гарнизонный военный суд обязал военнослужащих Николая Зверева и Алексея Чебанова, которые 1 октября 2017 года допустили случайный пуск авиационной ракеты в Саках, выплатить Минобороны РФ 31 миллион рублей.
Российская газета 04:07
Общество
Роскачество намерено сравнить российские и иностранные вина
Роскачество сообщило во вторник об итогах исследования отечественных вин в рамках ежегодного проекта "Винный гид России": среди 600 протестированных образцов первые места заняла продукция стоимостью в пределах 300-600 рублей, произведенная из российского винограда, в том числе - вина Крыма и Кубани.
РИА Новости 09:36
Армия и оружие
Турция отказалась принять план НАТО по «защите» от России
Турция отказалась поддержать план НАТО по защите стран Прибалтики и Польши в случае «нападения» России, пишет 26 ноября Reuters со ссылкой на дипломатические источники.
Известия 14:50
Спорт
МОК поддержал участие российских спортсменов на международном уровне
"Российские власти несут ответственность за нарушение целостности данных Московской антидопинговой лаборатории, — цитирует сообщение МОК Чемпионат.Com – Однако в отчете также указано, что ни одно из спортивных движений, включая Олимпийский комитет России, не участвовало в манипуляциях".
Вести.Ru 09:21
Космос
В NASA назвали даты возможного столкновения Земли с астероидом
В NASA назвали даты возможного столкновения Земли с гигантским астероидом Апофис.
РЕН ТВ вчера в 07:12
Происшествия
Хозяйственный автомобиль больницы загорелся в Приамурье
Во вторник, 26 ноября, в Амурской области случилось происшествие с автомобилем больницы.
Амур.инфо 19:10
Здоровье
Врач назвала опасные ошибки при лечении насморка
Врач-оториноларинголог Кира Базаркина дала рекомендации по лечению насморка, пишут «Аргументы и факты».
Ореанда-Новости 08:40