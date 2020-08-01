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Россия возобновит авиасообщение со Швейцарией с 15 августа

Россия возобновит авиасообщение со Швейцарией с 15 августа, рейсы будут совершаться раз в неделю. Соответствующее решение принял оперштаб России по борьбе с коронавирусом.В источнике
С чего всё началось
РИА Новости

Россия с 15 августа возобновит авиасообщение с еще одной страной

"Оперативный штаб по предупреждению завоза и распространения новой коронавирусной инфекции на территории Российской Федерации под председательством Татьяны Голиковой принял решение о возобновлении на взаимной основе с 15 августа 2020 года международного авиасообщения со Швейцарской Конфедерацией по маршруту Москва – Женева – Москва", - говорится в сообщении.
РИА Новости06:03
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RT на русском

Россия возобновит авиасообщение со Швейцарией с 15 августа

RT на русском06:04
РБК

Россия возобновит полеты в Швейцарию

РБК06:05
Lenta.ru

Россия объявила о возобновлении авиасообщения со Швейцарией

Lenta.ru06:05
Московский Комсомолец

Россиянам разрешили полеты в Швейцарию

Московский Комсомолец06:08
РИА Новости

Россия с 15 августа возобновит авиасообщение с еще одной страной

РИА Новости06:03
Интерфакс

Россия с 15 августа возобновит авиасообщение со Швейцарией

Интерфакс06:03
Москва 24

Россия с 15 августа возобновит авиасообщение со Швейцарией

Москва 2406:01
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