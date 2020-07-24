С 1 августа возобновляется авиационное сообщение в такие города Турции, как Анкара и Стамбул. И начиная с 10 августа это курортные города — Анталья, Бодрум, Даламан. Ну и наконец, такой экзотический маршрут, как маршрут в Танзанию, на Занзибар.