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Интерфакс
Интерфакс

Россия возобновит международное авиасообщение с 1 августа

Премьер-министр Михаил Мишустин объявил, что международное авиасообщение с Россией возобновится с 1 августа. С этого дня первые международные рейсы начнут выполняться из аэропортов Москвы, Подмосковья, Петербурга и Ростова-на-Дону. Объявление прозвучало в эфире телеканала "Россия 24".В источнике
Татьяна Голиковароссийский экономист
С 1 августа возобновляется авиационное сообщение в такие города Турции, как Анкара и Стамбул. И начиная с 10 августа это курортные города — Анталья, Бодрум, Даламан. Ну и наконец, такой экзотический маршрут, как маршрут в Танзанию, на Занзибар.
С чего всё началось
Согласно опубликованному на сайте правительства документу
, распоряжение не касается консулов и дипломатов, работников транспорта и тех, кто выезжает за границу в связи со смертью родственника.
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