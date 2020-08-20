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Россия возобновит международные рейсы еще из трех городов

С 1 августа Россия возобновила авиасообщение с Великобританией, Турцией и Танзанией. С 15 августа были возобновлены полеты в Швейцарию. После возобновления Россией регулярного международного воздушного сообщения полеты выполнялись из Москвы, Санкт-Петербурга и Ростова-на-Дону.В источнике
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РИА Новости

Росавиация открыла для международных полетов еще три города

РИА Новостивчера в 14:48
РБК

Россия возобновит зарубежные полеты еще из трех городов

РБКвчера в 14:12
Интерфакс

Россия 20 августа возобновила международные рейсы из Казани, Калининграда и Новосибирска

Интерфаксвчера в 14:41
RT на русском

Россия с 20 августа разрешает полёты за рубеж ещё из трёх городов

RT на русскомвчера в 13:54
ТАСС

Авиакомпании могут возобновить международные полеты еще из трех городов

ТАССвчера в 13:46
URA.Ru

Международные рейсы разрешат еще из трех российских городов

URA.Ruвчера в 14:55
ТурДом

Международные рейсы разрешат еще из трех городов России

ТурДомвчера в 12:04

У Навального не нашли признаков инсульта, инфаркта и коронавируса

Врачи по результатам проведенных исследований не нашли у Алексея Навального признаков инсульта, инфаркта или инфекционных поражений, в том числе коронавируса, заявил заместитель главного врача омской больницы скорой медицинской помощи №1 Анатолий Калиниченко.
У Навального не нашли признаков инсульта, инфаркта и коронавируса
РИА Новостивчера в 11:36
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На Сахалине пройдет фестиваль «Край света»

Ежегодный фестиваль "Край света" в 2020 году пройдет в особом формате: жители Южно-Сахалинска смогут увидеть фильмы в двух крупнейших кинотеатрах города с 21-го по 28 августа, а на портале "Культура.рф" впервые состоятся онлайн-показы большинства картин.
На Сахалине пройдет фестиваль «Край света»
ТАСС17:15

Адвокат Ефремова заявил об установлении личности водителя в момент ДТП

Адвокат актера Михаила Ефремова, проходящего по делу о смертельном ДТП, Эльман Пашаев заявил, что на подушке безопасности автомобиля, в котором находился его подзащитный, обнаружен пот второго человека.
Известиявчера в 16:40

Лавров призвал Киев перестать искать отговорки по Минским соглашениям

Глава МИД России Сергей Лавров в интервью газете «Труд» призвал Украину соблюдать свои обязательства и выполнить требования о предоставлении особого статуса Донбассу в рамках Минских соглашений.
RT на русском17:55
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Боррель заявил об отсутствии у США права запуска санкций против Ирана

Соединённые Штаты не могут запустить процедуру восстановления санкций против Ирана после отказа от участия в Совместном всеобъемлющем плане действий по иранской ядерной программе (СВПД), заявил глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель.
RT на русском19:31
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