Россия возобновит международные рейсы еще из трех городов

С 1 августа Россия возобновила авиасообщение с Великобританией, Турцией и Танзанией. С 15 августа были возобновлены полеты в Швейцарию. После возобновления Россией регулярного международного воздушного сообщения полеты выполнялись из Москвы, Санкт-Петербурга и Ростова-на-Дону.