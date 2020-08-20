Россия возобновит международные рейсы еще из трех городов
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С 1 августа Россия возобновила авиасообщение с Великобританией, Турцией и Танзанией. С 15 августа были возобновлены полеты в Швейцарию. После возобновления Россией регулярного международного воздушного сообщения полеты выполнялись из Москвы, Санкт-Петербурга и Ростова-на-Дону.В источнике
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Россия 20 августа возобновила международные рейсы из Казани, Калининграда и Новосибирска
Интерфаксвчера в 14:41