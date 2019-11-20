Политика

РИА НовостиРИА НовостиРоссия возобновит переговоры с США по проекту окололунной станции

В 2017-м "Роскосмос" и НАСА даже заключили соглашение о совместном создании такой станции. Однако позднее Рогозин заявил, что Россия откажется от участия в этом проекте, так как ей отведена недостаточно большая роль (создание шлюзового модуля и систем жизнеобеспечения).
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с чего всё началось

Россия возобновит переговоры с США по проекту окололунной станции

Россия решила вернуться к переговорам об участии в проекте американской окололунной станции Gateway, сообщил РИА Новости гендиректор "Роскосмоса" Дмитрий Рогозин.
РИА Новостивчера в 19:03

Подробнее о событии

Россия решила вернуться к проекту американской окололунной станции

РБКвчера в 20:10

Рогозин: Россия вернется к проекту окололунной станции США Gateway

Газета.Ruвчера в 19:23

Россия вернется к проекту американской окололунной станции Gateway

Известиявчера в 19:52

Россия вернется к проекту американской окололунной станции Gateway

Коммерсантъвчера в 19:34

Россия решила поучаствовать в американском проекте окололунной станции

Lenta.ruвчера в 20:08

Россия примет участие в проекте США окололунной станции Gateway

RT на русскомвчера в 19:14

Россия возобновит переговоры с США по проекту окололунной станции

РИА Новостивчера в 19:03
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Транспорт

В Севастополь прибыл первый российский поезд

REGNUM 01:27
Армия и оружие

Парламент Турции может разрешить ввод турецкой армии в Ливию

Турецкий парламент может дать разрешение на использование армии Турции на территории Ливии, заявил 24 декабря журналистам пресс-секретарь турецкого президента Ибрагим Калын.
REGNUM вчера в 11:14
Экономика

Козак считает хорошим исходом выплату «Газпромом» Украине $2,9 млрд

Вице-премьер Дмитрий Козак прокомментировал решение о выплате "Газпромом" компенсации "Нафтогазу". Об этом сообщает телеканал "Россия 24".
Газета.Ru 05:23
Общество

Учительница из Испании преподала анатомию на своем теле

В Испании учительница шокировала детей необычным уроком анатомии. Она преподавала занятие на своем теле.
ФедералПресс вчера в 01:36
Кино

В Петербурге показали премьеру фильма «Союз спасения»

Один из зрителей сказал, что в фильме показана только часть истории, а часть – фантазии сценаристов.
Петербургский дневник 23 декабря в 13:09
Происшествия

В Екатеринбурге школьник напал на педагога с молотком

РБК 06:42
Политика

МИД России исключил введение санкций против части американцев

Заместитель министра иностранных дел Сергей Рябков в интервью «Интерфаксу», говоря об ответных мерах на санкции США в отношении газопровода «Северный поток-2», заявил, что Москва не намерена вводить ограничения против американского бизнеса, работающего на территории России.
РБК 06:24
Общество

В правительстве РФ предложили пересадить чиновников на такси

Правительственная комиссия по вопросам оптимизации и повышения эффективности бюджетных расходов предложила рассмотреть возможность использования такси с помощью агрегаторов вместо служебных автомобилей чиновников, сообщил журналистам первый вице-премьер - министр финансов РФ Антон Силуанов.
Интерфакс вчера в 13:57
Политика

Кремль ответил на слова Лукашенко о Путине и Медведеве

В Кремле не согласны со словами президента Белоруссии Александра Лукашенко о разных подходах к процессам интеграции у российского президента Владимира Путина и премьер-министра Дмитрия Медведева, заявил пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков.
Lenta.ru 05:31
Экономика

«Газпром» привлек 11,4 млрд евро для строительства Амурского ГПЗ

ООО "Газпром переработка Благовещенск" и "Газпром" завершили подписание кредитно-обеспечительной документации в рамках сделки по организации проектного финансирования для строительства Амурского газоперерабатывающего завода (ГПЗ).
Finam.Ru вчера в 07:48
Политика

Россия нашла корабли, которые помогут «Северному потоку-2»

Корабли специального назначения Seahorse (ходит под флагом Нидерландов) и Rockpiper (под флагом Кипра) помогут в строительстве газопровода "Северный поток-2".
Московский Комсомолец 06:15
Политика

Путин назвал недостаточными темпы роста экономики России

Президент России Владимир Путин на встрече с членами правительства заявил, что считает недостаточными темпы роста экономики страны.
RT на русском 06:53
Общество

В Сочи почтили память погибших при крушении самолета Минобороны Ту-154

В Сочи почтили память жертв крушения самолета Министерства обороны Ту-154, которая произошла три года назад.
ТАСС 06:36
Происшествия

Российская пианистка трагически погибла в венгерском отеле

"В Будапеште трагически погибла моя выпускница, замечательная пианистка и прекрасный человек Элина Валиева", - заявил преподаватель вуза, где училась и работала девушка.
Газета.Ru 06:09
Политика

Медведев пожелал Путину «немножко отдохнуть»

Глава российского правительства Дмитрий Медведев пожелал президенту Владимиру Путину хорошего Нового года.
Национальная служба новостей 06:41
Политика

Песков прокомментировал увольнение журналистки после вопроса Путину

Ситуация с журналисткой с Ямала, которая задала вопрос президенту на большой пресс-конференции, после чего перестала работать на телеканале, дошла до Кремля.
Российская газета вчера в 05:58
Происшествия

Число пострадавших при жесткой посадке Ми-8 возросло до 15

Число пострадавших в результате жесткой посадки вертолета Ми-8 в Красноярском крае увеличилось до 15.
Известия 04:29
Политика

Володин рассказал о важности точечных изменений в Конституции

«Ощущение у всех есть, что нам необходимо совершенствовать те направления, пускай точечно, но однозначно принесут пользу нашим гражданам» — резюмировал Володин, рассказав, что депутаты уже затрагивали эту тему с экспертами и фракциями Госдумы.
Известия вчера в 10:45
Авто

В Москве подорожает эвакуация автомобилей

С 1 января 2020 года в Москве увеличится стоимость эвакуации автомобилей, которые были припаркованы с нарушением правил дорожного движения.
Известия 04:59
Происшествия

В Петербурге пассажир автобуса расстрелял безбилетника

В Петербурге сотрудники полиции ищут мужчину, который выстрелил из травматического пистолета в безбилетника.
Российская газета 05:57
Фигурное катание

Финский тренер: для русских фигуристок ситуация кажется безнадежной

Свободная Пресса 06:47
Авто

Русский Tesla Cybertruck выставили на продажу за 666 666 рублей

На портале Auto.ru появилось объявление о продаже самодельного пикапа Tesla Cybertruck на базе ВАЗ-2109.
Российская газета 05:00
Происшествия

Избитую девочку из Ингушетии выписали из больницы

РИА Новости 03:01
Технологии

МТС выпустит свою умную колонку в 2020 году

МТС создала устройство для наблюдения за сотрудниками На первый квартал 2020 года начало продаж своей умной колонки запланировала Mail.ru Group.
Forbes 01:11
Политика

В Кремле ответили на вопрос о призыве в армию сотрудника ФБК

В Кремле не комментирует законность призыва в армию сотрудника так называемого Фонда борьбы с коррупцией (ФБК) Руслана Шаведдинова.
REGNUM 05:30
Происшествия

На российских полицейских завели дело за отказ найти подростка

В Новгородской области возбуждено уголовное дело в отношении двух полицейских, из-за халатности которых погиб похищенный подросток.
Lenta.ru 06:54
Армия и оружие

National Interest сообщила об опасной российской подлодке

Россия подготовила «рождественский подарок» США — опасную атомную подлодку проекта 885М «Ясень-М» под названием «Новосибирск».
Русская Планета 23 декабря в 22:06
Политика

Украинский кабмин провел экстренное заседание по газовым переговорам

Во вторник, 24 декабря, кабинет министров Украины собрался на экстренное заседание по вопросу газовых переговоров с Россией.
Известия вчера в 20:26
Армия и оружие

Лукашенко назвал болтовнёй слухи о новой военной базе России в Белоруссии

Разговоры о создании новой военной базы России на территории Белоруссии бессмысленны, заявил белорусский президент Александр Лукашенко 24 декабря в интервью радиостанции «Эхо Москвы».
REGNUM вчера в 09:24
Политика

Поезд Петербург—Севастополь возбудил в Украине уголовное дело

Первый поезд из России прибыл в Крым сегодня утром — 25 декабря. Сегодня же отправится первый поезд из Крыма до Санкт-Петербурга.
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Дмитрий Рогозин
Российский политик
Российский политик. Генеральный директор Государственной корпорации по космической деятельности «Роскосмос» с 24 мая 2018 года. 6 декабря 2018 назначен спецпредставителем президента по международному сотрудничеству в космосе.
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