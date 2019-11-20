Политика
РИА НовостиРоссия возобновит переговоры с США по проекту окололунной станции
В 2017-м "Роскосмос" и НАСА даже заключили соглашение о совместном создании такой станции. Однако позднее Рогозин заявил, что Россия откажется от участия в этом проекте, так как ей отведена недостаточно большая роль (создание шлюзового модуля и систем жизнеобеспечения).
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с чего всё началось
Россия решила вернуться к переговорам об участии в проекте американской окололунной станции Gateway, сообщил РИА Новости гендиректор "Роскосмоса" Дмитрий Рогозин.РИА Новостивчера в 19:03
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Армия и оружие
Парламент Турции может разрешить ввод турецкой армии в Ливию
Турецкий парламент может дать разрешение на использование армии Турции на территории Ливии, заявил 24 декабря журналистам пресс-секретарь турецкого президента Ибрагим Калын.
Экономика
Козак считает хорошим исходом выплату «Газпромом» Украине $2,9 млрд
Вице-премьер Дмитрий Козак прокомментировал решение о выплате "Газпромом" компенсации "Нафтогазу". Об этом сообщает телеканал "Россия 24".
Общество
Учительница из Испании преподала анатомию на своем теле
В Испании учительница шокировала детей необычным уроком анатомии. Она преподавала занятие на своем теле.
Кино
В Петербурге показали премьеру фильма «Союз спасения»
Один из зрителей сказал, что в фильме показана только часть истории, а часть – фантазии сценаристов.
Политика
МИД России исключил введение санкций против части американцев
Заместитель министра иностранных дел Сергей Рябков в интервью «Интерфаксу», говоря об ответных мерах на санкции США в отношении газопровода «Северный поток-2», заявил, что Москва не намерена вводить ограничения против американского бизнеса, работающего на территории России.
Общество
В правительстве РФ предложили пересадить чиновников на такси
Правительственная комиссия по вопросам оптимизации и повышения эффективности бюджетных расходов предложила рассмотреть возможность использования такси с помощью агрегаторов вместо служебных автомобилей чиновников, сообщил журналистам первый вице-премьер - министр финансов РФ Антон Силуанов.
Политика
Кремль ответил на слова Лукашенко о Путине и Медведеве
В Кремле не согласны со словами президента Белоруссии Александра Лукашенко о разных подходах к процессам интеграции у российского президента Владимира Путина и премьер-министра Дмитрия Медведева, заявил пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков.
Экономика
«Газпром» привлек 11,4 млрд евро для строительства Амурского ГПЗ
ООО "Газпром переработка Благовещенск" и "Газпром" завершили подписание кредитно-обеспечительной документации в рамках сделки по организации проектного финансирования для строительства Амурского газоперерабатывающего завода (ГПЗ).
Политика
Россия нашла корабли, которые помогут «Северному потоку-2»
Корабли специального назначения Seahorse (ходит под флагом Нидерландов) и Rockpiper (под флагом Кипра) помогут в строительстве газопровода "Северный поток-2".
Политика
Путин назвал недостаточными темпы роста экономики России
Президент России Владимир Путин на встрече с членами правительства заявил, что считает недостаточными темпы роста экономики страны.
Общество
В Сочи почтили память погибших при крушении самолета Минобороны Ту-154
В Сочи почтили память жертв крушения самолета Министерства обороны Ту-154, которая произошла три года назад.
Происшествия
Российская пианистка трагически погибла в венгерском отеле
"В Будапеште трагически погибла моя выпускница, замечательная пианистка и прекрасный человек Элина Валиева", - заявил преподаватель вуза, где училась и работала девушка.
Политика
Медведев пожелал Путину «немножко отдохнуть»
Глава российского правительства Дмитрий Медведев пожелал президенту Владимиру Путину хорошего Нового года.
Политика
Песков прокомментировал увольнение журналистки после вопроса Путину
Ситуация с журналисткой с Ямала, которая задала вопрос президенту на большой пресс-конференции, после чего перестала работать на телеканале, дошла до Кремля.
Происшествия
Число пострадавших при жесткой посадке Ми-8 возросло до 15
Число пострадавших в результате жесткой посадки вертолета Ми-8 в Красноярском крае увеличилось до 15.
Политика
Володин рассказал о важности точечных изменений в Конституции
«Ощущение у всех есть, что нам необходимо совершенствовать те направления, пускай точечно, но однозначно принесут пользу нашим гражданам» — резюмировал Володин, рассказав, что депутаты уже затрагивали эту тему с экспертами и фракциями Госдумы.
Авто
В Москве подорожает эвакуация автомобилей
С 1 января 2020 года в Москве увеличится стоимость эвакуации автомобилей, которые были припаркованы с нарушением правил дорожного движения.
Происшествия
В Петербурге пассажир автобуса расстрелял безбилетника
В Петербурге сотрудники полиции ищут мужчину, который выстрелил из травматического пистолета в безбилетника.
Фигурное катание
Финский тренер: для русских фигуристок ситуация кажется безнадежной
Авто
Русский Tesla Cybertruck выставили на продажу за 666 666 рублей
На портале Auto.ru появилось объявление о продаже самодельного пикапа Tesla Cybertruck на базе ВАЗ-2109.
Происшествия
Избитую девочку из Ингушетии выписали из больницы
Технологии
МТС выпустит свою умную колонку в 2020 году
МТС создала устройство для наблюдения за сотрудниками На первый квартал 2020 года начало продаж своей умной колонки запланировала Mail.ru Group.
Политика
В Кремле ответили на вопрос о призыве в армию сотрудника ФБК
В Кремле не комментирует законность призыва в армию сотрудника так называемого Фонда борьбы с коррупцией (ФБК) Руслана Шаведдинова.
Происшествия
На российских полицейских завели дело за отказ найти подростка
В Новгородской области возбуждено уголовное дело в отношении двух полицейских, из-за халатности которых погиб похищенный подросток.
Армия и оружие
National Interest сообщила об опасной российской подлодке
Россия подготовила «рождественский подарок» США — опасную атомную подлодку проекта 885М «Ясень-М» под названием «Новосибирск».
Политика
Украинский кабмин провел экстренное заседание по газовым переговорам
Во вторник, 24 декабря, кабинет министров Украины собрался на экстренное заседание по вопросу газовых переговоров с Россией.
Армия и оружие
Лукашенко назвал болтовнёй слухи о новой военной базе России в Белоруссии
Разговоры о создании новой военной базы России на территории Белоруссии бессмысленны, заявил белорусский президент Александр Лукашенко 24 декабря в интервью радиостанции «Эхо Москвы».
Политика
Поезд Петербург—Севастополь возбудил в Украине уголовное дело
Первый поезд из России прибыл в Крым сегодня утром — 25 декабря. Сегодня же отправится первый поезд из Крыма до Санкт-Петербурга.