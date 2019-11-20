Россия решила вернуться к переговорам об участии в проекте американской окололунной станции Gateway, сообщил РИА Новости гендиректор "Роскосмоса" Дмитрий Рогозин.

с чего всё началось

В 2017-м "Роскосмос" и НАСА даже заключили соглашение о совместном создании такой станции. Однако позднее Рогозин заявил, что Россия откажется от участия в этом проекте, так как ей отведена недостаточно большая роль (создание шлюзового модуля и систем жизнеобеспечения).

Россия возобновит переговоры с США по проекту окололунной станции

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