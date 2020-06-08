Армия и оружие

Lenta.ruLenta.ruРоссия возобновит производство ракет «Рокот» без Украины

«Центр Хруничева» возобновит производство ракет «Рокот» без участия Украины. Об этом рассказал РИА Новости источник в ракетно-космической отрасли. По словам собеседника, ракеты будут производить на базе снимаемых с боевого дежурства баллистических ракет РС-18Б «Стилет» (УР-100Н УТТХ).
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с чего всё началось

Источник: Россия возобновляет изготовление ракет «Рокот» без Украины

Центр Хруничева, который входит в "Роскосмос", возобновляет производство легких конверсионных ракет "Рокот" на базе снимаемых с боевого дежурства баллистических РС-18Б "Стилет" (УР-100Н УТТХ), рассказал РИА Новости источник в ракетно-космической отрасли.
РИА Новостивчера в 20:06

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Стало известно о контракте на производство ракет «Рокот» без Украины

Взгляд.рувчера в 20:31

«РИА Новости»: Россия возобновит изготовление ракет «Рокот» без Украины

Коммерсантъвчера в 23:42

Россия создаст новые ракеты без помощи Украины

URA.Ruвчера в 23:18

Россия без участия Украины возобновляет производство ракет «Рокот»

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СМИ: Россия возобновляет производство ракет «Рокот» без Украины

RT на русскомвчера в 20:28

Источник: Россия возобновляет изготовление ракет «Рокот» без Украины

РИА Новостивчера в 20:06
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Автоматически обработано 7218 источников, обновлено в 03:31, Ашберн
Общество

В трех районах Красноярского края объявлен режим ЧС из-за паводков

Радио Маяк 02:46
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Происшествия

В Сиэтле автомобиль въехал в протестующих

В Сиэтле в толпу протестующих въехал автомобиль, после чего водитель вышел из машины и открыл огонь.
РИА Новости 01:01
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Происшествия

Задержан стрелок, ранивший трех человек в Москве

Мужчину, который открыл стрельбу из окна дома на юго-западе Москвы, задержали, сообщили в столичном управлении МВД.
Коммерсантъ вчера в 18:31
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Шоу-бизнес

Норкин опубликовал фото с похорон супруги

Телеведущий Андрей Норкин опубликовал фото с похорон своей супруги Юлии, которая вела программу на радио «Комсомольская правда».
News.ru 06 июня в 14:51
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Общество

Михалков обвинил Грефа в уничтожении российского образования

Эпидемия коронавируса в России позволила председателю правления «Сбербанка» Герману Грефу продвинуть программу «Образование-2030», включающую в себя переход на цифровую платформу, и тем самым добиться уничтожения традиционного образования, заявил режиссер Никита Михалков.
URA.Ru вчера в 10:20
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Армия и оружие

На Украине рассказали о возможностях США для «удара» по Сибири

REGNUM 02:19
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Происшествия

В Туле умер владелец ресторана «Аида» Магсуд Мамедов

В Туле умер владелец ресторана «Аида» Магсуд Мамедов Бизнесмен переболел коронавирусом.
MySLO.ru 03:03
Общество

В Госдуме разработали проект о минимальной почасовой оплате труда

"Установить минимальный почасовой размер оплаты труда с 1 января 2021 года в сумме 150 рублей в час", — говорится в проекте закона.
РИА Новости 01:04
1,5K
Общество

В Берлине арестован DJ Денис Казначеев

В Берлине по запросу США арестован российский диджей Денис Казначеев. Его обвиняют в отмывании денег и мошеннических действиях.
BFM.ru 01:03
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Экономика

«Тинькофф» запустил в Германии конкурента Revolut

TCS Group (головная компания Тинькофф Банка и «Тинькофф страхования») запустила в Европе мобильное приложение и карту для управления личными финансами через смартфон .
РБК 03:06
Общество

В России колледжи продлили срок приёма документов

Абитуриенты смогут отправить копии своих документов и медицинских справок по электронной почте, через региональные порталы госуслуг или по почте.
Газета Республика Башкортостан вчера в 10:30
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Экономика

«Ъ» узнал о планах ограничить выплаты топ-менеджерам госкомпаний

Власти обсуждают возможность ограничения зарплат топ-менеджеров государственных компаний и корпораций, пишет «Коммерсантъ» со ссылкой на источники в правительстве.
RT на русском 01:53
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Общество

СМИ допустили снятие ограничений в Москве в два этапа

Ранее, 5 июня, мэр Москвы Сергей Собянин допустил принятие «более радикальных, более серьезных решений» по смягчению связанных с коронавирусом ограничений.
РБК вчера в 09:28
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Армия и оружие

В ЛНР сообщили о готовящейся провокации со стороны Киева

Представитель народной милиции самопровозглашенной Луганской народной республики (ЛНР) Яков Осадчий в воскресенье, 7 июня, заявил о готовящейся провокации со стороны украинских силовиков.
Известия вчера в 09:25
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Общество

Еще 51 пациент с коронавирусом скончался в Москве

РИАМО 01:14
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Политика

Британский парламентарий обвинил Германию в предательстве Европы

Лондон, 8 июня 2020, 09:15 — REGNUM Член парламента Великобритании Даниэл Кавчинский обвинил Германию в предательстве стран Европы из-за «спорной энергетической сделки, заключённой с Москвой» по проекту «Северный поток — 2». Об этом политик заявил в интервью Daily Express.
REGNUM 02:15
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Происшествия

На коронавирус в Петербурге за сутки обследовали более 12 тыс. человек

Как сообщает 8 июня городской оперативный штаб, за последние сутки в городе на наличие коронавирусной инфекции протестировали 12 тыс. 175 человек.
REGNUM 03:26
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Единоборства

Макгрегор рассказал, почему решил завершить карьеру

Inc-news.ru вчера в 12:12
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Гаджеты

В России названы самые популярные смартфоны

В сети МТС 3% абонентов используют iPhone 7, а он и является самым популярным аппаратом среди остальных.
Astera вчера в 16:02
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Здоровье

Назван самый вредный для здоровья суп

По мнению диетолога Ирины Торопыгиной, самым вредным супом является солянка.
Mockva.ru 06 июня в 11:55
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Происшествия

В Петербурге неизвестные избили ребенка на детской площадке

РИА Новости 02:53
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Общество

Россиян предупредили о вреде антисептиков

Депутат Госдумы и врач-эпидемиолог Геннадий Онищенко предупредил россиян о вреде антисептиков.
Lenta.ru вчера в 22:07
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Общество

Портал сообщил о видевших военные самолеты в небе в день крушения MH17

В день крушения пассажирского Boeing 777 «Малайзийских авиалиний» в 2014 году как минимум два человека заметили военные самолеты в небе, видеозапись с их рассказами опубликована в YouTube-канале проекта Bonanza Media, внимание на нее обратил ТАСС.
РБК 02:24
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Шоу-бизнес

Видео выходки Панина на похоронах Кокшенова появилось в Сети

В Сети было опубликовано видео, на котором запечатлен Алексей Панин на похоронах Михаила Кокшенова.
VSE42.RU 01:13
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Наука

Движение молекул сняли на видео с частотой 1600 кадров в секунду

iReactor 06 июня в 14:06
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Экономика

Россия вошла в четверку стран с самым доступным для населения газом

Россия заняла третье место среди стран с самым доступным газом.
Экономика сегодня вчера в 21:17
9
Общество

В Новосибирской области возобновят работу непродовольственные магазины

Власти Новосибирской области в рамках смягчения ограничительных мер по коронавирусу с понедельника разрешают возобновить работу непродовольственных магазинов с отдельным входом и торговым залом не более 400 квадратных метров, сообщил на оперативном совещании в областном правительстве губернатор Андрей Травников.
РИА Новости 00:23
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Общество

Врач Абаева назвала оптимальный возраст для первых родов

Предпочтительно, чтобы первенец родился у женщины до 35 лет, объяснила Абаева в интервью для радиостанции "Москва".
Слово и Дело вчера в 10:02
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Футбол

«Хоффенхайм» отказался покупать Куртуа из-за его проблем с математикой

Бывший скаут «Хоффенхайма» Луц Пфанненштиль, рассказал, как немецкий клуб отказался от приобретения нынешнего голкипера «Реала» Тибо Куртуа.
Metaratings 02:34
Политика

Путин поправил Алексея Цыденова по стоимости библиотеки в Бурятии

Президент России Владимир Путин в разговоре c главой Бурятии Алексеем Цыденовым поправил губернатора, когда тот говорил o стоимости строительства нового здания национальной библиотеки в регионе.
Известия 06 июня в 17:24
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Жидкостная трёхступенчатая ракета-носитель лёгкого класса, спроектированная в ГКНПЦ имени Хруничева на базе межконтинентальной баллистической ракеты УР-100Н УТТХ. Первый запуск по суборбитальной траектории состоялся 20 ноября 1990 года.
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