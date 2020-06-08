Армия и оружие
Lenta.ruРоссия возобновит производство ракет «Рокот» без Украины
«Центр Хруничева» возобновит производство ракет «Рокот» без участия Украины. Об этом рассказал РИА Новости источник в ракетно-космической отрасли. По словам собеседника, ракеты будут производить на базе снимаемых с боевого дежурства баллистических ракет РС-18Б «Стилет» (УР-100Н УТТХ).
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с чего всё началось
Центр Хруничева, который входит в "Роскосмос", возобновляет производство легких конверсионных ракет "Рокот" на базе снимаемых с боевого дежурства баллистических РС-18Б "Стилет" (УР-100Н УТТХ), рассказал РИА Новости источник в ракетно-космической отрасли.РИА Новостивчера в 20:06
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Стрелявший на юго-западе Москвы мужчина умер в больнице
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Lenta.ru вчера в 21:14
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Согласно плану «А-Проперти», на Эльгинском месторождении будет построен горно-обогатительный комбинат, мощность переработки которого на первом этапе составит 32 млн тонн угля.
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Россиян ждет четырехдневная рабочая неделя
На этой неделе (с 8 по 14 июня) россияне отработают только четыре дня в связи с празднованием 12 июня Дня России, напомнили в Роструде.
Газета.Ru 01:53
Политика
В России могут закрепить приоритет граждан при трудоустройстве
В России обсуждается введение «мер, обеспечивающих приоритет трудоустройства национальных кадров на квалифицированные рабочие места», сообщает газета «Известия» со ссылкой на отчет Минтруда.
Коммерсантъ вчера в 23:11
Политика
Экс-министр Украины заявила о невозможности возвращения Донбасса
При нынешней власти Украина никогда не сможет вернуть себе Донбасс.
Российская газета 02:18
Общество
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Более 90 пациентов с коронавирусом в Свердловской области находятся в тяжелом состоянии, 42 из них подключены к аппаратам ИВЛ, сообщает в пятницу оперативный штаб региона.
РИА Новости вчера в 04:17
Энергетика
Нефть Brent стала стоить больше $42 впервые с 6 марта
Лондон, 5 июня 2020, 15:53 — REGNUM Августовский фьючерс на нефть марки Brent торговался на отметке выше $42 за баррель на лондонской бирже ICE.
REGNUM 05 июня в 08:53
Общество
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Депутата Мосгордумы Елену Шувалову исключили из партии КПРФ, сообщил «Новой газете» депутат Евгений Ступин, на пленуме партии не присутствовавший.
Коммерсантъ вчера в 11:03
Политика
На сайт голосования по Конституции внесли изменения
На сайт голосования по Конституции внесли изменения, добавив информацию об отмене ограничений сроков президента России Владимира Путина.
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В Подмосковье нашли похищенного сына свидетеля по делу банды Гагиева
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Ученые Крымского федерального университета имени Вернадского (КФУ) предложили новое решение для обеспечения полуострова водой.
Русская Планета 03:18
Экономика
В мае россияне перевели более 20 млрд руб. через СБП
За май россияне совершили 2,2 млн операций на сумму более 20 млрд руб. через систему быстрых платежей (СБП), сообщает газета «Известия» со ссылкой на Национальную систему платежных карт.
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В понедельник утром в Красноярске сотрудники полиции при силовой поддержке бойцов Росгвардии задержали троих мужчин, подозреваемых в нападении на инкассаторов, совершенном 30 мая.
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В настоящее время в России существует три вида исследований на установление коронавируса у человека.
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Представляющий интересы Хабиба Нурмагомедова менеджер Али Абдель-Азиз отреагировал на очередное решение Конора Макгрегора завершить карьеру профессионального бойца ММА.
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«Локомотив» и «Динамо» сыграли вничью в товарищеской игре в Черкизово.
ProstoProSport вчера в 11:57
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