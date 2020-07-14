Коронавирус

РБКРБКРоссия возобновит транспортное сообщение с Белоруссией

Авиационное и железнодорожное сообщение между Россией и Белоруссией будет возобновлено в ближайшее время. Об этом после переговоров с премьер-министром России Михаилом Мишустиным заявил глава белорусского правительства Роман Головченко, сообщает агентство БелТА.
Читать в источнике
Комментировать148
с чего всё началось

Россия и Белоруссия возобновят транспортное сообщение

Москва и Минск возобновят транспортное сообщение между странами в ближайшие дни, заявил белорусский премьер-министр Роман Головченко по итогам переговоров с главой российского правительства Михаилом Мишустиным в Москве.
РИА Новости13:11

Подробнее о событии

Минск ожидает возобновления транспортного сообщения с Россией

РИА Новости15:27

В Минске заявили о возобновлении транспортного сообщения с Россией в ближайшие дни

ТАСС13:57

Россия возобновит транспортное сообщение с Белоруссией

РБК12:39

Россия может возобновить транспортное сообщение с Белоруссией в ближайшие дни

Комсомольская правда13:07

В Минске ожидают возобновления транспортного сообщения с Россией

RT на русском13:05

В Белоруссии заявили о скором возобновлении транспортного сообщения с Россией

Известия12:42

Россия в ближайшее время возобновит транспортное сообщение с Белоруссией

Газета.Ru14:24
Показать все источники
Автоматически обработаны 7262 источника, обновлено в 18:54, Ашберн

В ближайшие дни, спустя 4 месяца, восстановится авиа и железнодорожное сообщение между Беларусью и Россией

КП - Беларусь13:13
Показать все источники
Автоматически обработаны 7262 источника, обновлено в 18:54, Ашберн
Общество

Пульты для телевизоров приравняли к приборам для нагревания табака

Пульты дистанционного управления (ДУ) попали в категорию товаров, которые могут быть задекларированы только Центральной акцизной таможней (ЦАТ), при этом они не относятся к подакцизным.
Газета.Ru 07:07
675
Политика

Путин утвердил индексацию зарплат госслужащих на 3 %

Путин подписал указ об индексации окладов госслужащих на 3 %. Как указано в документе, размеры окладов повысят уже с 1 октября текущего года.
Невские Новости 02:57
355
Политика

Месть Путина: арест на Дальнем Востоке стал последней каплей

"Путина в отставку!": десятки тысяч людей третий день подряд кричат о своей злобе.
ИА Хакасия 16:33
Армия и оружие

«Вооруженные формирования РФ применили „Фагот“» — у ВСУ много раненых

14 июля на Донбассе ранены семеро украинских оккупантов.
Rusvesna.su 18:30
Общество

Власти Москвы одобрили проект застройки Бадаевского завода

Комитет по архитектуре и градостроительству Москвы утвердил проект многофункционального жилого комплекса на территории Бадаевского завода.
РБК 04:53
133
Спорт

«Локомотив» отказал в приобретении квартиры семье умершего футболиста Самохвалова

RT на русском 10:54
1
Общество

Правозащитники сообщили о задержании более 70 протестующих в Минске

Среди задержанных есть сотрудники СМИ. Больше всего граждан задержали, по информации правозащитников, в столице — более 70 человек.
РИА Новости 16:08
525
Общество

«В ад с комфортом»: Кураев оценил авто монахини за 9,5 млн

Вчера СМИ сообщили, что в 2016 году Игуменья приобрела автомобиль «Мерседес» представительского класса за 9,5 миллиона рублей.
Московский Комсомолец 05:25
365
Путешествия

В АТОР назвали готовые принимать граждан России страны

Ассоциация туроператоров (АТОР) представила список из 14 стран, готовых принимать туристов с 15 июля.
Известия 16:07
726
Политика

Жириновский назвал кандидатов на пост врио главы Хабаровского края

Новые Известия 01:18
1K
Киберспорт

Valve обновила тизер летнего ивента в Dota 2

В Dota 2 был добавлен новый тизер летнего ивента. Компания Valve анонсировала специальное событие вместе с выходом Battle Pass 2020.
Чемпионат 14:13
Общество

UC Rusal потребовала смены менеджмента «Норникеля»

UC Rusal требует также «изменить отношение компании к вопросам экологии и безопасности».
Ведомости 17:24
275
Шоу-бизнес

Модный дом прокомментировал конфликт Рудковской и Дакоты

Конфликт Яны Рудковской и Риты Дакоты набирает новые обороты.
Paparazzi.ru 06:20
91
Армия и оружие

Азербайджанские генерал и полковник погибли на границе с Арменией

Вести.Ru 06:34
1K
Политика

Путин заявил о возможности решить жилищный вопрос в РФ

У российских властей есть исторический шанс впервые за всю историю страны кардинально решить жилищный вопрос, заявил Владимир Путин на видеосовещании совета по стратегическому развитию и нацпроектам.
РИА Новости вчера в 11:59
8,5K
Авто

Три новых кроссовера, которые дебютируют на рынке России до конца лета

Три мировых автоконцерна выпустят на рынок России в этом году свои долгожданные кроссоверы.
Лезги газет вчера в 17:13
19
Игры

Обладатели ПК получили возможность запустить игру Death Stranding

REGNUM 12:02
16
Общество

ПФР опроверг выплату пенсионерам 53-67 лет единовременной выплаты

Недавно в СМИ прошла новость о единовременных выплатах российским пенсионерам 53-67 лет.
Уфимские Заметки 15:14
209
Шоу-бизнес

Наталья Фриске надела платье сестры и спела ее песню

Певица, которая была приглашенной звездой на свадьбе, исполнила песню из репертуара своей знаменитой сестры - «Где-то летом».
Shraibikus News вчера в 12:50
76
Политика

Парламент Ливии разрешил Египту ввести войска в страну

"Египетские вооруженные силы имеют право вмешаться, чтобы защитить ливийскую и египетскую национальную безопасность, если они увидят неизбежную угрозу безопасности наших двух стран".
Российская газета 02:25
74
Происшествия

Потерявшийся в лесу Ленинградской области восьмилетний ребенок найден

Полицейские нашли восьмилетнего мальчика, который во вторник пропал в лесу в Выборгском районе Ленинградской области, сообщили журналистам в главке МВД по Санкт-Петербургу и области.
ТАСС 16:24
7
Общество

Госдуме предложили изменить правила изъятия детей из семьи

Проект поправок в семейное законодательство, который предусматривает право изымать детей из семьи только по решению суда и при доказанной вине родителей, внесен в Государственную думу.
РБК 11:54
149
Общество

Почти половина россиян ждут второй волны коронавируса

В нынешнем году произойдет вторая волна заболевания коронавирусом, считают 45% россиян. Это показал опрос, проведенный РАНХиГС.
Известия 18:00
Экономика

Банк России не планирует проводить деноминацию рубля

Председатель Банка России Эльвира Набиуллина прокомментировала публикации о возможной деноминации рубля и опровергла такую возможность.
РИА Новости вчера в 08:53
1,3K
Энергетика

«Газпром» окончательно утвердил индексацию цен на газ в 2020 году

Решение об индексации цен на газ в России принято и находится в стадии оформления, сообщает "Интерфакс" со ссылкой на слова начальника управления департамента 817 Алексея Андреева.
Газета.Ru 11:10
9
Футбол

Арбитр ударил футболиста во время матча ПФЛ в Москве

Московский Комсомолец 03:49
2
Футбол

Фрэнк Лэмпард: «Я жду от „Челси“ большего, но сейчас результат важнее всего»

Главный тренер "Челси" Фрэнк Лэмпард поделился впечатлениями после матча с "Норвичем" (1:0).
Sports.ru 18:07
Происшествия

МВД проверит сообщения о массовой драке на стройке в Москве

Днем 14 июля телеканал РЕН ТВ сообщил, что на строительной площадке на Балаклавском проспекте произошла массовая драка с участием строителей.
РБК 09:47
44
Гаджеты

Apple может отложить выпуск iPhone 12 из-за пандемии COVID-19

Apple iPhone 12 Render Последние несколько лет Apple выпускает свои последние модели iPhone в сентябре.
PROkhab.ru 05:22
2
Происшествия

Пожар на обувном складе в Долгопрудном локализовали

Ранее МЧС России заявило, что наращивает силы и средства для тушения возгорания площадью 6,5 тыс. кв. м на обувном складе в микрорайоне Хлебниково в городе Долгопрудном Московской области.
RT на русском 18:01
10
Как работают Яндекс.Новости?
ещё по теме
Главное