Коронавирус
РБКРоссия возобновит транспортное сообщение с Белоруссией
Авиационное и железнодорожное сообщение между Россией и Белоруссией будет возобновлено в ближайшее время. Об этом после переговоров с премьер-министром России Михаилом Мишустиным заявил глава белорусского правительства Роман Головченко, сообщает агентство БелТА.
Читать в источнике
Оценить379
с чего всё началось
Москва и Минск возобновят транспортное сообщение между странами в ближайшие дни, заявил белорусский премьер-министр Роман Головченко по итогам переговоров с главой российского правительства Михаилом Мишустиным в Москве.РИА Новости13:11
Подробнее о событии
Показать все источники
Россия может возобновить транспортное сообщение с Белоруссией в ближайшие дни
Комсомольская правда13:07
Автоматически обработаны 7262 источника, обновлено в 18:54, Ашберн
Показать все источники
Автоматически обработаны 7262 источника, обновлено в 18:54, Ашберн
Общество
Пульты для телевизоров приравняли к приборам для нагревания табака
Пульты дистанционного управления (ДУ) попали в категорию товаров, которые могут быть задекларированы только Центральной акцизной таможней (ЦАТ), при этом они не относятся к подакцизным.
Газета.Ru 07:07
Политика
Путин утвердил индексацию зарплат госслужащих на 3 %
Путин подписал указ об индексации окладов госслужащих на 3 %. Как указано в документе, размеры окладов повысят уже с 1 октября текущего года.
Невские Новости 02:57
Политика
Месть Путина: арест на Дальнем Востоке стал последней каплей
"Путина в отставку!": десятки тысяч людей третий день подряд кричат о своей злобе.
ИА Хакасия 16:33
Армия и оружие
«Вооруженные формирования РФ применили „Фагот“» — у ВСУ много раненых
14 июля на Донбассе ранены семеро украинских оккупантов.
Rusvesna.su 18:30
Общество
Власти Москвы одобрили проект застройки Бадаевского завода
Комитет по архитектуре и градостроительству Москвы утвердил проект многофункционального жилого комплекса на территории Бадаевского завода.
РБК 04:53
Спорт
«Локомотив» отказал в приобретении квартиры семье умершего футболиста Самохвалова
RT на русском 10:54
Общество
Правозащитники сообщили о задержании более 70 протестующих в Минске
Среди задержанных есть сотрудники СМИ. Больше всего граждан задержали, по информации правозащитников, в столице — более 70 человек.
РИА Новости 16:08
Общество
«В ад с комфортом»: Кураев оценил авто монахини за 9,5 млн
Вчера СМИ сообщили, что в 2016 году Игуменья приобрела автомобиль «Мерседес» представительского класса за 9,5 миллиона рублей.
Московский Комсомолец 05:25
Путешествия
В АТОР назвали готовые принимать граждан России страны
Ассоциация туроператоров (АТОР) представила список из 14 стран, готовых принимать туристов с 15 июля.
Известия 16:07
Политика
Жириновский назвал кандидатов на пост врио главы Хабаровского края
Новые Известия 01:18
Киберспорт
Valve обновила тизер летнего ивента в Dota 2
В Dota 2 был добавлен новый тизер летнего ивента. Компания Valve анонсировала специальное событие вместе с выходом Battle Pass 2020.
Чемпионат 14:13
Общество
UC Rusal потребовала смены менеджмента «Норникеля»
UC Rusal требует также «изменить отношение компании к вопросам экологии и безопасности».
Ведомости 17:24
Шоу-бизнес
Модный дом прокомментировал конфликт Рудковской и Дакоты
Конфликт Яны Рудковской и Риты Дакоты набирает новые обороты.
Paparazzi.ru 06:20
Политика
Путин заявил о возможности решить жилищный вопрос в РФ
У российских властей есть исторический шанс впервые за всю историю страны кардинально решить жилищный вопрос, заявил Владимир Путин на видеосовещании совета по стратегическому развитию и нацпроектам.
РИА Новости вчера в 11:59
Авто
Три новых кроссовера, которые дебютируют на рынке России до конца лета
Три мировых автоконцерна выпустят на рынок России в этом году свои долгожданные кроссоверы.
Лезги газет вчера в 17:13
Общество
ПФР опроверг выплату пенсионерам 53-67 лет единовременной выплаты
Недавно в СМИ прошла новость о единовременных выплатах российским пенсионерам 53-67 лет.
Уфимские Заметки 15:14
Шоу-бизнес
Наталья Фриске надела платье сестры и спела ее песню
Певица, которая была приглашенной звездой на свадьбе, исполнила песню из репертуара своей знаменитой сестры - «Где-то летом».
Shraibikus News вчера в 12:50
Политика
Парламент Ливии разрешил Египту ввести войска в страну
"Египетские вооруженные силы имеют право вмешаться, чтобы защитить ливийскую и египетскую национальную безопасность, если они увидят неизбежную угрозу безопасности наших двух стран".
Российская газета 02:25
Происшествия
Потерявшийся в лесу Ленинградской области восьмилетний ребенок найден
Полицейские нашли восьмилетнего мальчика, который во вторник пропал в лесу в Выборгском районе Ленинградской области, сообщили журналистам в главке МВД по Санкт-Петербургу и области.
ТАСС 16:24
Общество
Госдуме предложили изменить правила изъятия детей из семьи
Проект поправок в семейное законодательство, который предусматривает право изымать детей из семьи только по решению суда и при доказанной вине родителей, внесен в Государственную думу.
РБК 11:54
Общество
Почти половина россиян ждут второй волны коронавируса
В нынешнем году произойдет вторая волна заболевания коронавирусом, считают 45% россиян. Это показал опрос, проведенный РАНХиГС.
Известия 18:00
Экономика
Банк России не планирует проводить деноминацию рубля
Председатель Банка России Эльвира Набиуллина прокомментировала публикации о возможной деноминации рубля и опровергла такую возможность.
РИА Новости вчера в 08:53
Энергетика
«Газпром» окончательно утвердил индексацию цен на газ в 2020 году
Решение об индексации цен на газ в России принято и находится в стадии оформления, сообщает "Интерфакс" со ссылкой на слова начальника управления департамента 817 Алексея Андреева.
Газета.Ru 11:10
Футбол
Арбитр ударил футболиста во время матча ПФЛ в Москве
Московский Комсомолец 03:49
Футбол
Фрэнк Лэмпард: «Я жду от „Челси“ большего, но сейчас результат важнее всего»
Главный тренер "Челси" Фрэнк Лэмпард поделился впечатлениями после матча с "Норвичем" (1:0).
Sports.ru 18:07
Происшествия
МВД проверит сообщения о массовой драке на стройке в Москве
Днем 14 июля телеканал РЕН ТВ сообщил, что на строительной площадке на Балаклавском проспекте произошла массовая драка с участием строителей.
РБК 09:47
Гаджеты
Apple может отложить выпуск iPhone 12 из-за пандемии COVID-19
Apple iPhone 12 Render Последние несколько лет Apple выпускает свои последние модели iPhone в сентябре.
PROkhab.ru 05:22
Происшествия
Пожар на обувном складе в Долгопрудном локализовали
Ранее МЧС России заявило, что наращивает силы и средства для тушения возгорания площадью 6,5 тыс. кв. м на обувном складе в микрорайоне Хлебниково в городе Долгопрудном Московской области.
RT на русском 18:01