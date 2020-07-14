Москва и Минск возобновят транспортное сообщение между странами в ближайшие дни, заявил белорусский премьер-министр Роман Головченко по итогам переговоров с главой российского правительства Михаилом Мишустиным в Москве.

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Авиационное и железнодорожное сообщение между Россией и Белоруссией будет возобновлено в ближайшее время. Об этом после переговоров с премьер-министром России Михаилом Мишустиным заявил глава белорусского правительства Роман Головченко, сообщает агентство БелТА.

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