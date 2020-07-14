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Авиационное и железнодорожное сообщение между Россией и Белоруссией будет возобновлено в ближайшее время. Об этом после переговоров с премьер-министром России Михаилом Мишустиным заявил глава белорусского правительства Роман Головченко, сообщает агентство БелТА.
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с чего всё началось

Россия и Белоруссия возобновят транспортное сообщение

Москва и Минск возобновят транспортное сообщение между странами в ближайшие дни, заявил белорусский премьер-министр Роман Головченко по итогам переговоров с главой российского правительства Михаилом Мишустиным в Москве.
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В ближайшие дни, спустя 4 месяца, восстановится авиа и железнодорожное сообщение между Беларусью и Россией

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В Сирии задержали боевиков, собиравших сведения о российских объектах

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Политика

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Политика

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Президент России Владимир Путин подписал указ об индексации окладов федеральных государственных служащих на 3% с 1 октября.
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Армия и оружие

Турция поддержала Азербайджан в вооруженном конфликте с Арменией

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Армия и оружие

Над Баренцевым и Черным морями обнаружили самолеты-разведчики НАТО

Выяснилось, что в небе над Баренцевым морем находился разведывательный самолет Р-3С "Орион" ВВС Норвегии, над Черным — разведывательные самолеты Р-8А "Посейдон" ВМС США, RС-135 ВВС США и беспилотник MQ-9А "Рипер" ВВС США.
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Газета.Ru 12:03
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Неочевидные признаки умных людей названы пользователями соцсетей

Перечислить неочевидные признаки умных людей попросил юзеров пользователь Reddit SomethingAbout2020.
Live24 02:20
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Россияне смогут получить новую выплату за продолжительный брак

По словам Ивана Соловьева – председателя центра правовой помощи «Дело жизни», в ряде регионах нашей страны россияне смогут получить новые выплаты за продолжительный брак.
Лезги газет 11:14
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Российские войска начали получать обновленные РЭБ «Красуха»

Согласно источникам «Российской газеты», Вооруженные силы России начали принимать в свое распоряжение новую модификацию комплекса радиоэлектронной борьбы «Красуха-20».
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Футбол

Источник назвал условие, при котором Кокорин согласится вернуться в «Зенит»

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Клиенты Сбербанка могут оформить кредит на покупку товара непосредственно на кассе магазина.
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