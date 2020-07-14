Коронавирус
РБКРоссия возобновит транспортное сообщение с Белоруссией
Авиационное и железнодорожное сообщение между Россией и Белоруссией будет возобновлено в ближайшее время. Об этом после переговоров с премьер-министром России Михаилом Мишустиным заявил глава белорусского правительства Роман Головченко, сообщает агентство БелТА.
Читать в источнике
Оценить405
с чего всё началось
Москва и Минск возобновят транспортное сообщение между странами в ближайшие дни, заявил белорусский премьер-министр Роман Головченко по итогам переговоров с главой российского правительства Михаилом Мишустиным в Москве.РИА Новости13:11
Подробнее о событии
Показать все источники
Россия может возобновить транспортное сообщение с Белоруссией в ближайшие дни
Комсомольская правда13:07
Автоматически обработаны 7262 источника, обновлено в 23:30, Ашберн
Показать все источники
Автоматически обработаны 7262 источника, обновлено в 23:30, Ашберн
Армия и оружие
Число инфицированных военных США на юге Японии достигло 66 человек
Заражение новым коронавирусом диагностировано у 66 американских военнослужащих, проходящих службу в префектуре Окинава на юге Японии, 12 июля сообщает телеканал NHK.
ИА Красная Весна 12 июля в 04:48
Общество
Россияне смогут получить новую выплату за продолжительный брак
По словам Ивана Соловьева – председателя центра правовой помощи «Дело жизни», в ряде регионах нашей страны россияне смогут получить новые выплаты за продолжительный брак.
Лезги газет 11:14
Политика
Трамп утвердил санкции против Китая и отменил преференции для Гонконга
Президент США Дональд Трамп подписал закон о санкциях против Китая из-за Гонконга и указ об отмене преференций для этого специального административного района КНР.
Ведомости 19:02
Происшествия
В США назвали причину смерти актрисы сериала «Хор» Наи Риверы
Тело актрисы обнаружили в озере 13 июля. Ривера запомнилась по роли чирлидерши Сантаны Лопез в сериале «Хор».
Известия 20:35
Общество
В Иркутске из-за ливня подтопило улицы и нарушилось электроснабжение
Последствия ливня устраняют в среду в Иркутске - восстанавливают электроснабжение и откачивают воду на подтопленных участках.
ТАСС 22:16
Общество
ПФР опроверг выплату пенсионерам 53-67 лет единовременной выплаты
Недавно в СМИ прошла новость о единовременных выплатах российским пенсионерам 53-67 лет.
Уфимские Заметки 15:14
Энергетика
«Газпром» окончательно утвердил индексацию цен на газ в 2020 году
Решение об индексации цен на газ в России принято и находится в стадии оформления, сообщает "Интерфакс" со ссылкой на слова начальника управления департамента 817 Алексея Андреева.
Газета.Ru 11:10
Космос
Астрономы увидели небывалое взаимодействие двух нейтронных звезд
Evo-rus.com 12 июля в 07:50
Авто
Kia отзывает в РФ более 5 тыс. кроссоверов Kia Seltos
Накануне на портале "Росстандарта" появилась информация об отзыве 5 128 вседорожников Seltos, которые сошли с конвейера в декабре 2019 года, а также в период с января по июнь 2020 года.
Новые автомобили вчера в 23:17
Происшествия
Ликвидировано открытое горение на складе в Долгопрудном
В городе Долгопрудный Московской области пожарные ликвидировали открытое горение на обувном складе, вспыхнувшем накануне поздно вечером.
Вести.Ru 19:40
Общество
Антипов уличил следствие по делу MH17 в махинациях
Ранее "Царьград" публиковал анализ китайского издания Sohu, которое изучило показания свидетелей в деле MH17.
Народные новости вчера в 14:13
Игры
Консольная игра Death Stranding вышла на ПК
Разработчики игрового хита Death Stranding адаптировали популярную японскую игру для персональных компьютеров.
Общественная служба новостей 20:29
Экономика
Аналитики рассказали, сколько банков в России закроются после пандемии
Отзыв лицензии в основном затронет банки, которые накопили большой объем плохих активов на балансе еще до пандемии.
ФедералПресс 23:18
Общество
В США впервые за 17 лет казнили федерального заключенного
Американские власти впервые за 17 лет привели в исполнение смертный приговор осужденному на федеральном уровне преступнику.
Известия 10:44
Общество
В Белоруссии сообщили о задержании более ста человек в ходе протестов
Минск, 15 июля 2020, 05:50 — REGNUM Более ста человек были задержаны в Белоруссии во время несанкционированных акций протеста после отказа в регистрации кандидатами в президенты Виктора Бабарико и Валерия Цепкало, сообщили 14 июля в правозащитном центре «Весна».
REGNUM 22:50
Общество
Шестерым священникам Среднеуральского монастыря запрещено служить
Церковный суд временно запретил служить шестерым священникам Среднеуральского женского монастыря, где до сих пор находится лишенный сана схимонах Сергий (Романов).
Вести.Ru 04:10
Футбол
«Сан-Лоренсо» и ЦСКА продолжают вести переговоры по Гайчу
Секретарь «Сан-Лоренсо» Мигель Мастросимоне заявил, что клуб не прекратил переговоры с московским ЦСКА о переходе форварда Адольфо Гайча.
NewInform 14:09
Шоу-бизнес
Анастасия Волочкова считает себя «балериной всея Руси»
Волочкова нескромно назвала себя «балериной всея Руси».
Bimru.ru 12:18
Общество
Директор департамента АПК Курганской области ушел в отставку
Исполняющим обязанности директора департамента с 15 июля назначен Сергей Зяблов, который с мая 2019 года занимал пост главы Белозерского района.
Коммерсантъ Челябинск 08:16
Общество
Россияне смогут получить с 15 июля две выплаты от государства
С 15 июля граждане России смогут получить еще две выплаты.
ToDay News Ufa 16:15
Кино
Российский сериал «Сваты» в 7-ом сезоне потерял двух главных героев
Есть и хорошие новости – в новом сезоне появятся новые герои, которые исполнят молодые актеры, одни из них – сын Федора Добронравова.
Evo-rus.com вчера в 05:43
Здоровье
«Стабильней, чем грипп»: как мутирует коронавирус и будет ли нужна новая вакцина
Пока одни ученые разрабатывают вакцину от коронавируса, другие уже говорят о том, что он эволюционирует.
НГС.Кемерово 21:00
Происшествия
Защита губернатора Фургала обжаловала его арест
В Москве защита губернатора Хабаровского края Сергея Фургала обжаловала его арест.
Lenta.ru вчера в 06:14
Шоу-бизнес
Бывшая теща обвинила Андрея Аршавина в отцовстве напоказ
Видео Андрея Аршавина с детьми от Юлии Барановской разозлило его бывшую тещу, которая упрекнула экс-футболиста в том, что он бросил две семьи.
iReactor вчера в 10:31
Шоу-бизнес
Популярный блогер Николь Тея скончалась на восьмом месяце беременности
Известная блогер Николь Тея умерла, вынашивая своего первенца.
Экономика сегодня вчера в 10:51