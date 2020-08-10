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BFM.ru
BFM.ru

Из России в Турцию отправились первые прямые рейсы

Недолгий отпуск, с удовольствием проведу его на любимом Средиземном море в Турции, лечу в Анталью, на курорт Кемер. Выбрала Турцию в очередной раз: море чище, народу меньше. Хотя, честно скажу, в этом году Турция подорожала.В источнике
Подробнее о событии
Взгляд.ру

Возобновились полеты из России на курорты Турции

Взгляд.ру00:16
РИА Новости

Авиакомпании открывают рейсы из России на курорты Турции

РИА Новости00:35
Ежедневные Новости Владивостока

Места для изоляции в самолете и открытые страны – как открывается международное сообщение?

Ежедневные Новости Владивостока7 августа в 03:32
Известия

Россия возобновила перелеты на курорты Турции

Известия22:10
ТАСС

Россия возобновляет полеты на курорты Турции

ТАСС17:01
Город N (Ростов)

Из ростовского аэропорта возобновлены рейсы на турецкие курорты

Город N (Ростов)7 августа в 15:30
Российская газета

Россия возобновит полеты на курорты Турции с 10 августа

Российская газета23:10

Суд в Москве оштрафовал Google на 1,5 млн рублей

«Мировым судом Таганского района Москвы вынесено постановление о наложении штрафа в размере 1,5 млн рублей на компанию Google за повторное нарушение, связанное с недостаточной фильтрацией в поисковой системе запрещенного контента», — сообщили в суде.
Суд в Москве оштрафовал Google на 1,5 млн рублей
RT на русском04:41
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Банки протестируют автосписание денег за услуги по запросу компаний

Российские банки протестируют новый способ безналичных платежей, при котором деньги будут автоматически списываться с банковского счета по запросу получателя, рассказала РБК гендиректор ассоциации «Финтех» (АФТ) Татьяна Жаркова.
Ведомости02:48
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Спрогнозирована ситуация с коронавирусом после открытия школ в России

Иммунолог, директор петербургского НИИ эпидемиологии и микробиологии имени Пастера Арег Тотолян ранее предупредил, что осенью жители страны могут столкнуться с более тяжелым течением COVID-19 из-за активизации вирусов гриппа, парагриппа и других типов коронавируса.
Lenta.ru01:58
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Тихановская призвала силовиков остановить насилие на протестах

Светлана Тихановская, кандидат в президенты Белоруссии и супруга видеоблогера Сергея Тихановского, обратилась с заявлением к милиции, войскам и участникам протестов, начавшихся после закрытия избирательных участков.
РБК18:51
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Лукашенко назвал протестующих овцами, которыми управляют из-за границы

«Из Польши, Великобритании и Чехии были звонки, управляли нашими, извините меня, овцами: они не понимают, что делают, и ими начинают уже управлять»,— заявил господин Лукашенко (цитата по БелТА).
Коммерсантъ05:40
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Xiaomi Door Sensor 2 готовится к релизу

Например, ярким примером выступает компания Xiaomi, которая продает просто массу различных продуктов за минимальные деньги и при этом не делает ничего слишком уж уникального.
Megaobzor.com05:35