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Недолгий отпуск, с удовольствием проведу его на любимом Средиземном море в Турции, лечу в Анталью, на курорт Кемер. Выбрала Турцию в очередной раз: море чище, народу меньше. Хотя, честно скажу, в этом году Турция подорожала.В источнике
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Ежедневные Новости Владивостока7 августа в 03:32