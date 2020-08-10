Россия возобновляет авиасообщение с курортами Турции
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Россия возобновляет авиасообщение с курортными городами Турции, прерванное в конце марта из-за эпидемии коронавируса.В источнике
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Ежедневные Новости Владивостока7 августа в 03:32