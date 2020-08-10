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Вести.Ru

Россия возобновляет авиасообщение с курортами Турции

Россия возобновляет авиасообщение с курортными городами Турции, прерванное в конце марта из-за эпидемии коронавируса.В источнике
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Взгляд.ру

Возобновились полеты из России на курорты Турции

Взгляд.ру00:16
ТАСС

Россия возобновляет полеты на курорты Турции

ТАСС17:01
РИА Новости

Авиакомпании открывают рейсы из России на курорты Турции

РИА Новости00:35
Российская газета

Россия возобновит полеты на курорты Турции с 10 августа

Российская газета23:10
Интерфакс

Первые рейсы из РФ на курорты Турции вылетают с загрузкой в 100%

Интерфакс03:43
Город N (Ростов)

Из ростовского аэропорта возобновлены рейсы на турецкие курорты

Город N (Ростов)7 августа в 15:30
Ежедневные Новости Владивостока

Места для изоляции в самолете и открытые страны – как открывается международное сообщение?

Ежедневные Новости Владивостока7 августа в 03:32

Лукашенко набрал 80,23% голосов на выборах президента Белоруссии

За действующего президента Белоруссии Александра Лукашенко проголосовали 80,23%, за Светлану Тихановскую - 9,9% избирателей, заявила председатель Центризбиркома Лидия Ермошина со ссылкой на предварительные данные на брифинге в понедельник.
Интерфакс02:24
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Премьер Польши предложил провести чрезвычайный саммит ЕС по Белоруссии

Премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий выступил с инициативой провести чрезвычайный саммит Европейского союза, посвященный ситуации в Белоруссии после состоявшихся в этой стране президентских выборов.
ТАСС03:46
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Вторичное жилье застыло в ожидании

Средняя стоимость вторичной недвижимости в российских городах-миллионниках в начале августа составила 78 тыс. руб. за кв. м, это на 0,9% выше аналогичного показателя предыдущего месяца и на 5,6% — прошлого года.
Коммерсантъвчера в 03:22
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В Татарстане за сутки выявлено 30 новых случаев коронавируса

По возрастным группам: От 18 до 30 – 6 От 30 до 50 – 7 От 50 до 60 – 3 От 60 до 70 – 11 От 70 до 80 – 3 По городам и районам: Казань – 15 Набережные Челны – 2 Азнакаевский – 1 Апастовский – 2 Арский – 1 Верхнеуслонский – 2 Высокогорский – 1 Заинский – 1 Зеленодольский – 2 Нижнекамский – 1 Новошешминский – 1 Нурлатский – 1 С начала года в Татарстане зарегистрировано 5902 случая заражения COVID-19.
Кайбицкие зори03:46
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Российские специалисты в разы повысили точность системы спасения КОСПАС-САРСАТ

Холдинг «Российские космические системы» (РКС), входящий в государственную корпорацию Роскосмос, рассказал о результатах испытаний среднеорбитального сегмента международной спутниковой системы поиска и спасания КОСПАС-САРСАТ (СССПС).
3DNews7 августа в 02:45

В Госдуме оценили разработку в ЕС механизма санкций против США

Зампред комитета Госдумы по экономической политике, промышленности, инновациям и предпринимательству Владимир Гутенев оценил слова посла Евросоюза в России Маркуса Эдерера о разработке в Брюсселе механизма противодействия экстерриториальным санкциям третьих стран - в первую очередь, американским санкциям в отношении компаний, работающих на строительстве газопровода "Северный поток - 2".
Газета.Ruвчера в 08:34
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СК Беларуси возбудил уголовные дела в связи с беспорядками в Минске

Следственный комитет Беларуси возбудил уголовные дела по факту массовых беспорядков, произошедших минувшей ночью в Минске и других регионах республики на фоне выборов президента страны.
Российская газета02:56
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Зеленский призвал белорусов к диалогу и толерантности

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Белоруссия должна придерживаться общепризнанных в цивилизованном мире демократических стандартов и обеспечить народу его права в полном объеме, а также призвал белорусов максимально отказаться от уличного насилия.
РИА Новости02:46
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