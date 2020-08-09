Москвичи пожелали получать на пенсии 92 тыс. рублей

На достойную жизнь после выхода на пенсию россиянам в среднем хватило бы 59 тыс. рублей в месяц, однако москвичи хотят 92 тыс. рублей в месяц, и это самые высокие ожидания по стране.