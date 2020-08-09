Будьте в Плюсе
Главное
Общество
США
Общество
Интересное
Общество
Политика
Общество
Общество
Экономика
В мире
Спорт
Происшествия
Культура
Технологии
Наука
Авто
Общество
Коммерсантъ
Коммерсантъ

Российские авиакомпании 10 августа возобновят полеты на курорты Турции

Полеты российских и турецких авиаперевозчиков, которые доставят россиян в курортные турецкие города Даламан, Бодрум и Анталью, возобновятся завтра, 10 августа, сообщает Росавиация.В источнике
Подробнее о событии
Аргументы и Факты

Авиакомпании открывают рейсы из России на курорты Турции

Аргументы и Факты01:39
Ёлдаш

Авиакомпании России и Турции скоро возобновят рейсы на курорты

Ёлдашвчера в 12:02
РИА Новости

Авиакомпании открывают рейсы из России на курорты Турции

РИА Новости00:35
Интерфакс

Что случилось этой ночью: понедельник, 10 августа

Интерфакс01:00
Известия

Россия возобновила перелеты на курорты Турции

Известия22:10
ТАСС

Россия возобновляет полеты на курорты Турции

ТАСС17:01
Взгляд.ру

Возобновились полеты из России на курорты Турции

Взгляд.ру00:16

Киану Ривз снимется в четвертой и пятой частях «Джона Уика»

Как передает THR, генеральный директор студии Lionsgate Джон Фелтхаймер заявил, что у серии про неубиваемого киллера-мстителя Джона Уика действительно появится не только анонсированная четвертая часть, но и пятая.
Киану Ривз снимется в четвертой и пятой частях «Джона Уика»
Российская газета7 августа в 03:41
59

Минпросвещения планирует создать новые должности в школах России

«В сентябре 2021 года начнём апробацию новой системы аттестации учителей в школах, внедрение новых должностей и квалификационных категорий: учитель-методист, учитель-наставник», — сказал Кравцов.
RT на русском01:27
47

В Саратове автомобиль насмерть сбил переходившего дорогу пешехода

Как рассказали журналисту телеканала "Саратов 24" в ведомстве, напротив дома №88 по ул. Чернышевского пешеход-мужчина переходил проезжую часть дороги вне пешеходного перехода, где был сбит автомобилем "Opel" под управлением 25-летнего мужчины.
Саратов 2402:15
1

В России названы новые востребованные профессии

Эксперт отметила, что появления новых профессий можно ожидать в разных отраслях, но прежде всего в интенсивно развивающихся: нанотехнологии, информационные и коммуникационные технологии, электроэнергетика, ракетно-космическая промышленность, медицина и сельское хозяйство.
Российская газета23:41
28

В России тарифы за услуги ЖКХ вырастут на 4% во втором полугодии

Как объяснил Виталий Королев, тарифы за услуги ЖКХ связаны с величиной инфляции в стране, в зависимости от размера инфляции устанавливаются средние индексы роста тарифов в субъектах РФ.
Городской ревизор7 августа в 09:09
152

Дюков отговорил главу судейского комитета Хачатурянца от ухода

Президент Российского футбольного союза (РФС) Александр Дюков отговорил главу судейского комитета Ашота Хачатурянца от ухода после матча первого тура Российской премьер-лиги (РПЛ) "Спартак" - "Сочи", передает "РБК-Спорт".
Газета.Ru18:50

Sega планирует выпускать больше игр для PC

Харуки Сатоми глава Sega Sammy Holdings Inc и вице-президент Коити Фуказава рассказали о планах выпуска игр для PC.В связи с высокими оценками и небольшой ценой их релиз Persona 4 Golden на PC превзошел все ожидания компании по продажам.
Vprognoze.ruвчера в 09:00
2

Роспотребнадзор рассказал о вреде шаурмы и котлет

«Наиболее опасными продуктами питания для возникновения инфекции являются многокомпонентные салаты (в первую очередь заправленные майонезом и сметаной), кондитерские изделия с кремом, шаурма, изделия из рубленного мяса (котлеты, рулеты, паштеты), студень и другие», — приводит сообщение Роспотребнадзора «РИА Новости» в понедельник, 10 августа.
Известия01:44
1

Спрогнозирована ситуация с коронавирусом после открытия школ в России

Иммунолог, директор петербургского НИИ эпидемиологии и микробиологии имени Пастера Арег Тотолян ранее предупредил, что осенью жители страны могут столкнуться с более тяжелым течением COVID-19 из-за активизации вирусов гриппа, парагриппа и других типов коронавируса.
Lenta.ru01:58
67

15 августа парки Москвы покажут кино молодых режиссеров

Любители кино смогут увидеть картины молодых российских режиссеров в летнем кинотеатре парка «Фили» в 20.00, на деревянной сцене в Перовском парке в 20.00, в зеленом театре Бабушкинского парка в 19.00 и возле главной сцены сада имени Баумана в 19.00.
Вести Подмосковья01:14